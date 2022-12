Android-tips: Wat kun je met een oude telefoon doen?

Heb je een nieuwe smartphone gekocht? Leuk! In deze Android-tips laten we zien wat je met een oude telefoon kunt doen.

Android-tips voor een oude telefoon

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de helft van alle Nederlanders hun oude smartphone in de la bewaart. Dat is best zonde, want grote kans dat je het toestel makkelijk een tweede leven kunt geven.

In deze editie van Android-tips staan we stil bij manieren om je oude toestel een nieuw leven te geven. De lijst is allesbehalve volledig, maar bedoelt om je een eindje op weg te helpen.

1. Webcam

Ironisch genoeg is de beste webcam waarschijnlijk een smartphone. De gemiddelde oude telefoon maakt veel betere foto’s en video’s dan de ingebouwde webcam van een laptop.

Gelukkig is het heel simpel om je oude toestel als webcam te gebruiken. Hiervoor heb je een app nodig, zoals Iriun of Camo, en een standaard om ‘m op te zetten. Vervolgens verbind je het toestel met de computer en geef je in Google Meet, Zoom of een andere videobelprogramma aan dat je met je smartphone belt.

2. E-reader

Ben je gek op lezen? Gebruik je oude telefoon dan als e-reader. Elektronische boeken wegen immers niets en zijn vaak goedkoper dan hun fysieke collega’s.

Verder kun je e-books vrijwel overal aanschaffen, of zelfs ‘gratis’ krijgen. Heb je bijvoorbeeld een abonnement bij de Bibliotheek, dan kun je via de Bieb-app direct e-books lenen en lezen.

3. Afstandsbediening

Heeft jouw oude Android-smartphone infrarood? Dan kun je ‘m gebruiken als universele afstandsbediening voor de televisie. Je herkent infrarood aan het kleine, glanzende plasticlaagje op de bovenkant van een telefoon.

Kom je er niet helemaal uit, kijk dan even in de handleiding van je oude telefoon of google op de naam van het model gevolgd door “infrarood”. Vervolgens is het een kwestie van een afstandsbediening-app installeren, zoals Peel.

4. Verkopen

Een oude smartphone is geld waard. Uiteraard krijg je het aankoopbedrag niet terug, maar wanneer je een relatief nieuw model hebt dat nog in goede staat is, kun je nog op een leuk prijsje rekenen.

Er zijn meerdere bedrijven gespecialiseerd in het opkopen van smartphones. Je meldt je toestel via zo’n opkoper aan, geeft aan hoe de smartphone eruitziet en krijgt een bod. Bevalt dit bod? Stuur je telefoon dan op.

Vervolgens bekijkt de opkoper of het toestel overeenkomt met hun verwachtingen. Indien alles akkoord is, krijg je het hele bedrag uitbetaald. Bekende partijen die op deze manier werken zijn reBuy, GSMLoket en Zonzoo.

Een oude Android-smartphone kun je natuurlijk ook zelf verkopen. Via websites als Marktplaats en Facebook Marketplace kom je makkelijk en snel in contact met potentiële kopers. Wees wel op je hoede voor oplichters, want oude telefoons zijn een gewild doelwit voor ongure types.

5. Recyclen en weggeven

Een van de duurzaamste opties voor een oude telefoon is recycling. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar een gemiddelde smartphone zit boordevol kostbare grondstoffen als goud, platina en zilver.

Je kunt een oude telefoon op meerdere manieren recyclen, bijvoorbeeld door het toestel in de bak met elektronisch afval te stoppen. Je vindt deze dozen in veel (grotere) supermarkten. Ook kun je het toestel naar een bedrijf als Fairphone opsturen. Deze duurzame Nederlandse telefoonfabrikant heeft een goede recycleservice.

Ook nobel: geef je oude telefoon aan een goed doel. Onder meer organisaties als CliniClowns, Wecycle en Stichting Aap staan te springen om jouw afdankertje en doen er goede dingen mee.

Meer Android-tips

Tot zover deze editie van Android-tips. Heb jij nog originele ideeën voor het hergebruiken van een oude smartphone? Laat van je horen in de reacties.

