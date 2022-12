Android-tips: Zo stap je over van iOS naar Android

Vroeger was overstappen van iOS naar Android een heel gedoe, maar tegenwoordig gaat de switch een stuk makkelijker. Deze Android-tips laten zien hoe je zonder dataverlies verhuist.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Van iOS naar Android met deze Android-tips

Gefeliciteerd met je nieuwe Android-telefoon! Je gaat er ongetwijfeld veel plezier aan beleven. Voordat het zover is, staat er echter nog een klusje op je te wachten: het overzetten van gegevens. Je wil immers wel al je contactpersonen, agenda-afspraken en sms-berichten meenemen. En als het even kan, verhuizen ook je WhatsApp-gesprekken mee.

In deze Android-tips laten we verschillende manieren zien om data van iOS naar Android over te zetten. Lees gauw verder!

1. Een goede voorbereiding

Een goed begin is het halve werk. Dit gezegde gaat ook op voor het overstappen van iOS naar Android. Zorg er dus voor dat zowel je oude iPhone als je nieuwe Android-telefoon goed opgeladen zijn (minstens 80 procent batterij).

Verder is het handig om op beide apparaten in te loggen met je Google-account. Dit profiel is nodig om alle gegevens handig en snel over te zetten.

Tot slot is het belangrijk om beide toestellen met hetzelfde wifi-netwerk te verbinden. Op die manier kunnen de toestellen elkaar vinden.

2. Koppelen en overzetten

Check? Dan is het nu tijd om te beginnen met overzetten. Koppel je iPhone via een usb-kabel met het (nieuwe) Android-toestel, tik op ‘Starten’ en geef aan welke gegevens moeten worden verhuisd.

Je kunt onder meer kiezen uit sms’jes, contactpersonen, foto’s en apps. Is het niet mogelijk om al je apps mee te kopiëren? Dan is of zijn deze apps waarschijnlijk niet beschikbaar voor Android.

Heb je geen kabel? Dan kun je alsnog van iOS naar Android overstappen, maar dan draadloos via internet. Deze optie duurt (waarschijnlijk) wel langer. Een ander nadeel van via wifi overstappen is dat niet alle soorten gegevens gekopieerd kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om sms-berichten en/of notities mee te verhuizen.

3. Geduld is een schone zaak

Zodra alle gegevens zijn geselecteerd, is het wachten geblazen. Afhankelijk van hoeveel data je gaat kopiëren, duurt dit proces enkele minuten tot aan uren. De progressiebalk houdt je op de hoogte van hoe lang het nog duurt.

Wanneer het kopiëren nog wel even duurt, is het verstandig om beide smartphones aan de oplader te leggen. Zo voorkom je dat één van de twee tussentijds uitvalt vanwege stroomgebrek.

4. Een andere optie

Lukt het met bovenstaande stappen niet om van iOS naar Android over te stappen? Gelukkig is er nog een alternatieve manier:

Download de Google One-app op je iPhone; Volg de aanwijzingen op het scherm en maak een back-up van al je persoonlijke gegevens in Google One; Zet iMessage uit op je iPhone; Op die manier mis je geen berichten of gesprekken nadat je bent overgestapt naar Android. Je zet iMessage uit via de Instellingen-app > ‘Berichten’. Zet de nieuwe Android-telefoon aan en log in met je Google-account zodra hierom wordt gevraagd; Als het goed is, kun je nu de zojuist gemaakte back-up selecteren en installeren. Houd de telefoons bij elkaar in de buurt.



Vervolgens is het een kwestie van de aanwijzingen op het scherm volgen, selecteren welke bestanden overgezet moeten worden en geduld hebben. Het kan immers even duren voordat alles overgezet is.

Zodra het installatieproces is afgerond krijg je alle foto’s, contactpersonen en agenda-afspraken die op je iPhone staan nu ook op de Android-smartphone te zien.

5. Van iOS naar Samsung

Wie overstapt van iOS naar Samsung, kan ook Smart Switch gebruiken. Dit is Samsung’s eigen app voor het gemakkelijk overzetten van gegevens. Het voordeel van deze methode is dat er meer gegevens overgezet kunnen worden dan via de Google One-app (die besproken werd in stap vier).

Zo ga je van iOS naar Android met Samsung Smart Switch:

Maak een back-up van je iPhone; Dat doe je via ‘Instellingen’ > ‘iCloud’ > ‘iCloud-reservekopie’ Download eventueel de Smart Switch-app op je (nieuwe) Samsung-telefoon; Doorloop de aanwijzingen op het scherm, tik op ‘Receive data’ en kies vervolgens ‘iPhone/iPad’; Koppel de twee toestellen vervolgens via kabel, of gebruik een wifiverbinding; Log eventueel in op je iCloud-account en druk op ‘Transfer’ om te beginnen; Het overzetten is nu beginnen en kan eventjes duren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. WhatsApp overzetten

Hopelijk is het gros van je data nu overgezet. Er missen nog wel wat gegevens, waaronder WhatsApp. Veel mensen delen lief en leed via deze chat-app, dus waarschijnlijk wil je chatgesprekken graag meenemen.

Zo zet je WhatsApp over van iOS naar Android:

Koppel de iPhone en Android-telefoon met elkaar via een kabel (Lightning naar usb-c); Open de WhatsApp-app op je iPhone, ga naar ‘Instellingen’, kies ‘Chats’ en tik op ‘Verplaats naar Android’; Druk op ‘Start’ en volg de aanwijzingen op het scherm; Download vervolgens WhatsApp op je Android-telefoon; Voer je telefoonnummer in en als het goed is, kun je nu je chats overzetten.



Het overzetten van WhatsApp-chats is soms nog best lastig. Dit komt omdat de functie alleen werkt met nieuwere Android-telefoons, die tenminste op Android-versie 12 draaien. Ook is het aan te raden om de Data Transfer Tool-app op je Android-telefoon te installeren. Deze app helpt bij het overzetten van gegevens.

Tot zover onze Android-tips voor het overzetten van gegevens van iOS naar Android. Waarschijnlijk ben je nog niet helemaal klaar, want bij veel apps zul je opnieuw moeten inloggen. Vergeet ook niet om je app voor tweestapsverificatie – zoals Authy, Google Authenticator of Microsoft Authenticator – over te zetten.

Meer Android-tips

Ben je op zoek naar meer Android-tips? Iedere zaterdagochtend zet Android Planet een nieuwe editie online. Vorige keer ging het over wat je met een oude telefoon kunt doen, maar we hebben het ook gehad over advertenties blokkeren en de beste trucjes voor Android Auto.