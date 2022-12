Android-tips: Zo voorkom je een gehackte telefoon

Android-telefoons zijn niet onveilig, maar je moet wel opletten. Met deze Android-tips kun je een smartphone beveiligen.

Android-tips voor een veilige telefoon

Grote kans dat je smartphone vol staat met gevoelige gegevens. Van de bankieren-app, privégesprekken tot aan bergen foto’s die je liever voor jezelf houdt. Je doet er daarom verstandig aan het toestel zo goed mogelijk te beschermen.

Maar, waar begin je? In deze editie van Android-tips laten we zien hoe je makkelijk en snel met telefoonbeveiliging begint.

1. Updaten

Je hebt het waarschijnlijk al vaker gehoord, maar het is het herhalen meer dan waard: installeer updates zo snel mogelijk! Deze zorgen ervoor dat (kritieke) fouten in de beveiliging opgelost worden en jij zo goed mogelijk bent beschermd tegen kwaadwillenden.

Met name beveiligingsupdates zijn belangrijk. Google brengt deze patches maandelijks uit. Vervolgens ligt de bal bij fabrikanten: zij zijn verantwoordelijk voor het uitrollen van updates.

Dat doet de een beter dan de ander. Zo hebben Samsung en Google een uitstekende reputatie als het op updates aankomt, terwijl OnePlus en Motorola er vaak wat meer achteraan hollen.

2. Neppe apps herkennen

Ook heel belangrijk: weet wat je binnenhaalt. Het gros van de apps in de Play Store is hartstikke veilig, maar sommige programma’s hebben kwaad in de zin. Dat kan ook bijna niet anders, want er komen dagelijks honderden tot duizenden nieuwe apps bij. Helaas zitten daar altijd rotte appels tussen.

Google doet veel om neppe apps bij de voordeur te weigeren, maar het is verstandig om ook zelf oplettend te zijn. Let ten eerste altijd op de naam van de app. Neppe versies van WhatsApp doen zich bijvoorbeeld voor als “WhatsApp Messenger” of “Update WhatsApp Messenger”.

Verder is het handig om even de reviews van apps door te lezen, en de ontwikkelaar te controleren. In onderstaand artikel zetten we nog meer tips voor het herkennen van gevaarlijke apps op een rij.

Lees verder: Tips om gevaarlijke nep-apps in de Play Store te herkennen

3. Let op met vage meldingen

Apps hebben allerlei toestemmingen nodig om goed te werken. Zo wil WhatsApp graag toegang tot je contactenlijst, terwijl de Telefoon-app zonder microfoon niet werkt.

Maar, soms vragen apps om onnodige toestemmingen. Wanneer een zaklamp-app bij je sms-berichten wil of een nieuws-app om toestemming voor de camera vraagt, is het misschien foute boel.

Zodra je apps toestemming geeft, kunnen zij bij deze gegevens. Daarmee vergroot je het risico dat deze data op straat komt te liggen. Je wil gevoelige gegevens, zoals de contactenlijst of sms’jes, immers niet zomaar met iedereen delen.

4. Overal veilige wachtwoorden

Veel mensen gebruiken één wachtwoord om in te loggen bij apps en websites, met een variatie hier en daar. Dit is niet veilig en je doet er daarom verstandig aan serieus werk te maken van je passwords.

Maar hoe? Heel simpel: gebruik een wachtwoordmanager. Zo’n dienst verzint niet alleen sterke, unieke wachtwoorden, maar onthoudt ze ook. Jij hoeft voortaan maar één password te verzinnen. Dit hoofdwachtwoord biedt toegang tot de kluis met daarin alle wachtwoorden.

Fijne wachtwoorden-apps voor Android zijn Bitwarden, 1Password 8 en Keeper. Zodra je een goede app hebt gekozen, is het tijd om je online-accounts te beveiligen. Onderstaand artikel helpt je op weg.

Verder lezen: In één middagje overal een veilig wachtwoord: zo doe je dat

5. Extra veilig inloggen

Tot slot is het belangrijk om, waar mogelijk, tweestapsverificatie in te schakelen. Hierbij leg je een extra beveiligingslaag over het inloggen.

Wil je voortaan aanmelden bij een app of website, dan heb je niet alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig, maar ook een unieke beveiligingscode. Deze code verloopt binnen een bepaalde tijd en wordt naar je telefoon (en eventueel desktop) verzonden.

In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe tweestapsverificatie werkt en hoe je aan de slag gaat.

Ook interessant: Met een authenticator-app log je veiliger in: dit zijn onze favorieten

Meer Android-tips

Ben je op zoek naar meer Android-tips? Iedere zaterdagochtend zetten wij handige trucjes op een rij om net iets meer uit je telefoon te halen. Vorige editie ging het bijvoorbeeld over makkelijk overstappen van iOS naar Android, maar we hebben het ook gehad over reclame blokkeren en wat je met een oude telefoon kunt doen.