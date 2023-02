Android-tips: Zo krijg je beter geluid uit je oordopjes

Hoe goed jouw headset klinkt, heb je deels zelf in de hand. Met deze Android-tips krijg je beter geluid uit je oordopjes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android-tips voor beter geluid

Heb je nieuwe oordoppen gekocht, maar klinken ze minder goed dan verwacht? Breng ze dan niet direct terug naar de winkel! Er is namelijk een grote kans dat je zelf het een en ander kunt doen om de audiokwaliteit te verbeteren. In deze editie van Android-tips laten we zien hoe je snel en makkelijk beter geluid uit een headset tovert.

1. Download de bijbehorende app

Veel oordoppen hebben een bijbehorende app. Deze gebruik je om verschillende instellingen aan te passen. Denk aan het aan- en uitzetten van de ruisonderdrukking (noise cancelling) en het wisselen tussen audiostanden. Ook zorgt een app ervoor dat jouw oordoppen automatisch de nieuwste software downloaden.

Het loont daarom om de bijbehorende smartphone-app van jouw headset te downloaden. Onder meer Jabra, Samsung, Sennheiser en Sony hebben hun eigen apps. Installeer deze om het maximale uit je headset te halen.

2. De beste EQ voor jou

Over smaak valt niet te twisten. Dit gezegde gaat ook op voor audio. Er zijn meerdere onderzoeken – onder meer door Harman, producent van audioapparatuur – die hebben geprobeerd te achterhalen welke instellingen muziek het beste laten klinken, maar het komt erop neer dat iedereen net een andere voorkeur heeft.

Het is daarom vooral belangrijk dat jij tevreden bent over de audiokwaliteit. Is dit niet het geval? Duik dan eens de equalizerinstellingen (vaak afgekort tot EQ). Veel smartphones en apps hebben deze functie ingebouwd.

In Spotify vind je deze optie bijvoorbeeld in het instellingenmenu (tik op het profielicoon rechtsboven). Scrol vervolgens naar beneden, tik op ‘Equalizer’ en kies een van de geprogrammeerde audiostanden (zoals ‘Rock’, ‘Pop’ en ‘Dance’). Deze modi zijn op maat gemaakt om het genre in kwestie het best uit de verf te laten komen.

Vervolgens is het tijd om te kijken welke audiostand het best bij jou past. Kies simpelweg een modus en luister naar hoe jouw favoriete muziek klinkt. Eventueel is het mogelijk om de muzikale puntjes op de i te zetten door bijvoorbeeld het frequentiebereik aan te passen of de hoeveelheid bass aan te passen.

3. Probeer verschillende opzetstukken

Wie nieuwe (in-ear-)oordoppen koopt, krijgt daar waarschijnlijk opzetstukken bij. Deze uiteindes zorgen ervoor dat de dopjes blijven zitten én goed klinken. De pasvorm heeft een grote invloed op de uiteindelijke geluidskwaliteit. Slecht zittende oordoppen klinken vrijwel nooit goed.

Meestal kun je kiezen uit een kleine, gemiddelde en grote pasvorm. Probeer de verschillende opzetstukken uit en luister vervolgens hoe de muziek klinkt. Draag je de verkeerde pasvorm, dan merk je dit snel genoeg.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Verander de bluetooth-codec

Hoe goed een draadloze koptelefoon of oordopjes klinken, hangt ook af van de bluetooth-codec die jij gebruikt. Deze software zorgt ervoor dat de headset goed kan ‘communiceren’ met het apparaat waarmee je muziek luistert, zoals een telefoon of laptop.

Er zijn verschillende codecs om uit te kiezen, ieder met zijn eigen sterke en minder sterke punten. Zo zijn sommige bluetooth-codecs heel goed in het gebalanceerd laten klinken van muziek, terwijl anderen juist heel snel zijn en weinig tot geen vertraging hebben (wat bijvoorbeeld fijn is bij het kijken van films).

Probeer daarom eens een andere bluetooth-codec uit en kijk wat het effect hiervan is op muziek. Dat doe je als volgt:

Ga op je Android-telefoon naar de Instellingen-app; Tik op ‘Systeem’ en scrol naar de ontwikkelaarsopties; Zie je deze optie niet? Dan moet je de Android-ontwikkelaarsopties eerst activeren. Dat doe je door in het instellingenscherm naar ‘Over deze telefoon’ te gaan en vervolgens zeven keer op ‘Build-nummer’ te tikken. Vervolgens krijg je toegang tot de geavanceerde opties van je smartphone. Kies ‘Bluetooth-audiocodec’ en selecteer een andere versie. Afhankelijk van je Android-telefoon zie je hier een of meerdere codecs om uit te kiezen.

Vervolgens is het tijd om de ‘nieuwe’ software te testen door naar wat muziek te luisteren. Er zitten grote verschillen tussen de verschillende soorten audiocodecs dus probeer er vooral een paar uit.

Meer Android-tips

Iedere zaterdagochtend staat er een nieuwe editie van Android-tips voor je klaar op Android Planet. Deze rubriek geeft handige tips om alles uit je toestel te halen.

Vorige keer ging het bijvoorbeeld over veilige wachtwoorden maken, maar we hebben het ook over het tegengaan van ongewenste telefoontjes, smartphonereclames blokkeren en nog veel meer gehad.

Schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief om niets te missen, of download de officiële Android-app!