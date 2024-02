Android-tips: staan jouw gegevens op het dark web? Zo check je het

Als jouw wachtwoorden online niet goed beschermd zijn, is de kans groot dat deze op het dark web te vinden zijn. Google maakt het extra makkelijk om te checken of je gegevens daar zijn geplaatst. Lees hier hoe je dat doet.

Privégegevens op het dark web: zo zit het

We gebruiken allemaal het internet. Dit bestaat uit talloze goed gecontroleerde webpagina’s die we bezoeken en waar we onze gegevens in vertrouwen achterlaten. De beheerder of eigenaar van de webpagina is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw privégegevens.

Een website of bedrijf kan last hebben van een datalek. Jouw gegevens worden dan openbaar gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door een menselijke fout of het bedrijf is slachtoffer van een hack. De kans is aanwezig dat die gegevens daarna worden doorverkocht of openbaar gemaakt worden op het dark web.

Het dark web is de diepere laag van het internet waar webpagina’s niet zo transparant zijn en waar minder controle is. Er vinden daarom veel criminele activiteiten plaats, zoals het illegaal verspreiden van andermans privégegevens. Kwaadwillenden kunnen deze gegevens gebruiken om in te loggen op jouw online accounts en hier misbruik van maken.

Bekijk of jouw gegevens op het dark web staan

Gelukkig is het makkelijk om te checken of jouw gegevens op de dark web staan. Waarschijnlijk ben je wel bekend met Have I Been Pwned. Op deze website vul je je e-mailadres of wachtwoord in en zie je hoe vaak deze is voorgekomen in een datalek én in welke.

Via je Google-account

Maak jij gebruik van een Google-account en de Google Wachtwoordmanager? Dan kun je ook via Google erachter komen of jouw gegevens op het dark web staan, gewoon vanaf je smartphone. Dat doe je als volgt:

Open de Google-app op je smartphone en klik op je profielfoto boven in beeld; Er verschijnt nu een pop-up. Klik op ‘Je Google-account beheren’; Je komt nu in de instellingen van je Google-account. Selecteer boven in beeld het kopje ‘Beveiliging’; Hier zie je alle instellingen op het gebied van beveiliging. Scrol naar beneden tot je ‘Dark web-rapport’ ziet staan en klik hierop. Google scant nu of jouw gegevens op het dark web zijn gevonden.

Heb je een Google One-abonnement? Dan bekijkt Google ook of je wachtwoorden, naam en geboortedatum zijn gevonden op het dark web. Ook geeft Google One notificaties wanneer je gegevens opnieuw online verschijnen. Zonder Google-account wordt alleen je e-mailadres gecheckt en krijg je geen meldingen, maar kun je wel je de resultaten inzien.

Je gegevens zijn gedeeld, wat nu?

Oeps, ergens zijn je gegevens gelekt. Geen paniek, want je kunt gewoon voorkomen dat er in de toekomst misbruik van wordt gemaakt. Doe daarvoor de volgende dingen:

Wachtwoorden wijzigen

Bekijk bij welke dienst of website je gegevens zijn gelekt en bij welke. Ga naar deze website en wijzig je wachtwoord. Vaak kan dit via het inlogscherm. Zorg ervoor dat je ook de wachtwoorden wijzigt bij accounts die hetzelfde gelekte wachtwoord gebruiken, zelfs als deze accounts zelf niet gelekt zijn.

De kans is vaak groot dat je een wachtwoord voor meerdere accounts gebruikt en dat weten kwaadwillenden ook. Het is daarom belangrijk dat je het wachtwoord nergens meer gebruikt.

Wachtwoordmanager instellen

Om al je wachtwoorden overzichtelijk op één plaats op te slaan, kun je een wachtwoordmanager gebruiken. Denk aan de wachtwoordbeheerder van Google, 1Password en Bitwarden. Deze tools genereren ook wachtwoorden die een stuk veiliger zijn, zodat ze minder makkelijk te kraken zijn en je ze niet meer dan één keer gebruikt.

Stel tweefactorauthenticatie in

Stel waar mogelijk tweefactorauthenticatie in op je accounts. 2FA – in het kort – zorgt ervoor dat je altijd een inlogpoging moet bevestigen via een tweede apparaat of met een authenticatie-app. Hierdoor lopen hackers of kwaadwillenden tegen een probleem aan als ze proberen in te loggen op je account.

Het is enorm belangrijk om de beveiliging van je online accounts op orde te hebben, maar ook oude accounts kunnen uitlekken. Die wachtwoorden en e-mailadressen gebruiken kwaadwillenden om misbruik van je te maken. Nu weet je of jouw gegevens zijn gelekt en wat je eraan kunt doen. Lees hieronder meer tips over Android- beveiliging.

