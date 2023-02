Android-tips: Waarom oude telefoons niet veilig zijn

Telefoons gaan steeds langer mee, maar hoe veilig is dit? In deze Android-tips leggen we uit waarom oude smartphones soms onveilig zijn.

Android-tips: pas op met oude telefoons

Mensen lijken steeds langer met hun telefoon te doen. De enquête is allesbehalve statistisch significant, maar uit lezersonderzoek uit 2021 blijkt dat 66 procent van de deelnemende Android Planet-lezers minstens drie jaar met hun smartphone doet. iPhone-gebruikers plakken daar nog minstens een jaartje aan vast, aldus Telecompaper-onderzoek uit 2022.

Aan de ene kant is dit een goede trend. Nieuwe telefoonmodellen zijn in de regel weinig vernieuwend (maar wel heel duur) en onze planeet is gebaat bij het zo lang mogelijk gebruiken van onze huidige smartphones.

Het draait om de binnenkant

Maar, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Veel oude telefoons zijn namelijk onveilig. Dit heeft niet zozeer met de buitenkant met te maken, maar alles met de binnenkant. Uiteraard wil je dat een toestel rap aanvoelt en niet sloom is, maar vanuit veiligheidsoogpunt is met name de software belangrijk.

Een smartphone is wat ons betreft “oud” als de software gedateerd is. Dat wil zeggen: wanneer de Android-beveiligingsupdate niet up-to-date is. Is dit het geval, overweeg dan een recenter model aan te schaffen.

Het belang van updates

Google, eigenaar van het Android-besturingssysteem, brengt maandelijks een veiligheidsupdate uit (ook wel “patch” genoemd). De naam geeft het eigenlijk al weg, maar zo’n update zorgt ervoor dat Android-smartphones veilig zijn én blijven.

Ze verhelpen ‘gaten’ in het systeem waardoor de figuurlijke deuren van een smartphone op slot blijven. Dit klinkt wellicht abstract, maar het belang van dit soort updates valt bijna niet te onderschatten.

Kwaadwillenden, zoals internetcriminelen, zijn actief op zoek naar kwetsbaarheden in het Android-systeem. Zodra zij een gaatje zien proberen ze binnen te dringen, een virus te installeren (zoals malware) en er vervolgens met persoonlijke gegevens van de gebruikers vandoor te gaan. In het ergste geval stelen de criminelen zelfs geld.

Samenvattend voorkomen beveiligingsupdates een hoop gedoe. Je Android-toestel is minder kwetsbaar voor virussen, waaronder adware en malware, en andere vormen van cybercriminaliteit, zoals phishing.

Verwarring rondom Android-updates

Dat Google maandelijks een veiligheidsupdate uitbrengt, wil niet zeggen dat iedereen die ook meteen kan downloaden. Android-fabrikanten zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het uitbrengen hiervan.

Het komt erop neer dat partijen als Samsung, OnePlus en Xiaomi grotendeels zelf bepalen hoe snel, hoe vaak en hoe lang ze Android-veiligheidsupdates uitrollen. Zo rolt de ene fabrikant maandelijks patches uit, terwijl een ander ervoor kiest om de losse updates te bundelen en eens per kwartaal of halfjaar uit te brengen.

Is jouw telefoon te oud?

Wil je weten of jouw toestel bijtijds is? De specifieke aanwijzingen verschillen per telefoon, maar het startpunt is altijd de Instellingen-app. Ga vervolgens naar ‘Over deze telefoon’ (of iets dat erop lijkt) en zoek naar het kopje ‘Android-beveiligingsupdate’. Soms staat deze optie onder ‘Status’.

Is het toestel al een poos (bijvoorbeeld een halfjaar) niet bijgewerkt? Dan kunnen we ‘m als “oud” bestempelen. In zo’n geval is het verstandig om een recenter model te kopen, mits je je dat kunt veroorloven.

Wie heeft het beste updatebeleid?

Let bij het kiezen van een nieuwe telefoon goed op de ondersteuningstermijn. Je wil immers geen smartphone in huis halen die slechts één tot twee jaar beveiligingsupdates ontvangt.

Op Android-gebied hebben vooral fabrikanten Google en Samsung een goede naam als het op updates aankomt. Hun smartphones worden over het algemeen regelmatig en vrij lang bijgewerkt. Er zijn ook merken met grilligere updatetermijnen. In onderstaand artikel lees je er alles over.

