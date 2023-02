Android-tips: Zo kan iedereen planten herkennen én verzorgen

We hebben niet allemaal groene vingers, maar met deze Android-tips kan iedereen planten herkennen én verzorgen.

Android-tips om planten in leven te houden

Planten staan vrijwel altijd fraai in en om het huis. Tenminste, als je ze in leven weet te houden. Niet iedereen heeft hier evenveel kaas van gegeten en daarom delen we in deze editie van Android-tips de beste apps om planten te herkennen. Ook geven we aan welke apps onmisbaar zijn bij de verzorging.

1. Leer je tuin(tje) kennen

Het overkomt iedereen weleens. Je hebt een plant gekocht, maar was iets te enthousiast met het uitpakken en hebt in de vluchtigheid het kaartje met daarop de naam én verzorgingsinstructies weggegooid.

En tja, hoe kom je er nu achter hoe deze plant heet? Dat is gelukkig vrij simpel, want hier zijn tegenwoordig legio smartphone-apps voor. Neem nou Pl@ntnet. Deze app laat zich het best omschrijven als Shazam, maar dan voor planten.



Deze planten-app weet aan de hand van een foto precies te vertellen hoe jouw groene vriend heet. Je kunt een nieuwe foto maken, of een kiekje uploaden vanuit de galerij.

Pl@ntnet is ooit begonnen als wetenschappelijk project en heeft inmiddels bijna 40.000 planten in haar database. Nieuwe foto’s worden vergeleken met het archief, waardoor de app vrij zeker kan vertellen met welke soort we te maken hebben. Zodra jij de match bevestigt wordt de database weer iets completer én heb je de wetenschap geholpen.

Tip: je krijgt het beste resultaat door je plant te fotograferen voor een effen achtergrond. Ook wil het nog weleens helpen om je te richten op een kenmerkend onderdeel van de plant, zoals het patroon van een blad.

Pl@ntnet is overigens niet de enige app voor het herkennen van planten. Goede alternatieven zijn PlantSnap en iNaturalist. Eerstgenoemde heeft meer dan 600.000 plantensoorten in de database en iNaturalist kan niet alleen bloemen, bomen en vetplanten identificeren, maar ook dieren onderscheiden.

2. Planten-apps voor verzorging

Lukt het jou om zelfs een cactus te laten uitdrogen? Ook daar kan je telefoon bij helpen. De Google Play Store puilt uit van de planten-apps die je helpen bij het verzorgen.



Neem nou Plantsome. Deze app kan helaas geen planten herkennen, maar weet wel alles over de verzorging. Zodra je een groene vriend hebt toegevoegd, geeft Plantsome je een seintje op het moment dat je cactus water nodig heeft, en hoeveel. Bovendien weet de planten-app precies wanneer ‘ie voeding nodig heeft en hoeveel (in)direct zonlicht een plant kan verdragen.

Plantsome is niet de enige plantenverzorgingsapp. Alternatief Planta doet bijvoorbeeld in grote lijnen hetzelfde, maar is iets laagdrempeliger. De makers vermijden jargon en passen zich aan aan het niveau van de gebruiker. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven hoeveel tijd en energie je aan je planten wil besteden en of je een goede verzorger bent.

3. Planten-apps voor de liefhebber

Wie de liefde voor het tuinieren helemaal heeft ontdekt, moet eens bij MijnTuin kijken. Deze encyclopedie voor je tuin zit boordevol informatie over alles dat buiten groeit. MijnTuin is allesbehalve toegankelijk, maar blinkt uit in volledigheid en weet vrijwel alles over binnen- en buitenplanten, grassoorten en bloemen.

Vraag je je bijvoorbeeld af of een bepaalde tuinplant winterhard is? MijnTuin weet het antwoord. En wil je weten wanneer je een specifieke struik het best kunt snoeien? Je raadt het antwoord al.

Tot slot is Makkelijke Moestuin het bespreken waard. Zoals de naam doet vermoeden richt deze app zich op moestuintjes. Het bedrijf verkoopt kant-en-klare pakketten om aan de slag te gaan met je eigen minituin.

Zodra je de Makkelijke Moestuin hebt ontvangen, neemt de bijbehorende app je stap-voor-stap bij de hand. Zo helpt de applicatie je bij het inzaaien en de beste inrichting van de bak, maar praat je ook bij over de beste planten en zaaitijden. Vervolgens blijft de app je voorzien van verzorgingstips.

Meer Android-tips

