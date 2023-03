Android-tips: Kende je deze WhatsApp-functies al?

Waarschijnlijk gebruik je de app dagelijks, maar kende je deze minder bekende functies al? Met deze Android-tips haal je alles uit WhatsApp.

Nog meer Android-tips voor WhatsApp

Vorig jaar wijdden we al een editie van Android-tips aan WhatsApp, maar de makers van de razendpopulaire chat-app hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. In rap tempo werd de ene na de andere functie toegevoegd. Het is daarom de hoogste tijd voor deel twee van deze Android-tips.

1. Maak je eigen avatar

We delen lief en leed via WhatsApp, dus is het niet meer dan logisch dat je de app extra persoonlijk kunt maken. Dat doe je bijvoorbeeld door een WhatsApp-avatar aan te maken. Deze digitale versie van jezelf kun je als je profielfoto instellen, of als sticker versturen.

Zo maak je een WhatsApp-avatar:

Open WhatsApp, tik rechtsboven in beeld op de drie puntjes en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Avatar’ en druk op ‘Uw avatar maken’; Doorloop de stappen en tik op ‘Opslaan’.



Je kunt onder meer een huidskleur- en tint kiezen, maar ook het kapsel, postuur en de outfit. Zodra de avatar klaar is kun je deze instellen als profielfoto. Duik hiervoor de instellingen in, tik op je huidige profielfoto en volg de aanwijzingen op het scherm.

2. Met jezelf chatten

Waarschijnlijk gebruik je WhatsApp om te chatten met anderen, maar wist je dat het ook mogelijk is om jezelf berichten te sturen?

Op die manier kun je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje bijhouden, of simpel codes en wachtwoorden tussen verschillende apparaten delen. Stuur bijvoorbeeld via de desktopversie van WhatsApp een code die je op je telefoon nodig hebt, of vice versa.

Met jezelf chatten is heel simpel. Als je een nieuw chatgesprek opent, kun je namelijk ook jezelf kiezen. Als het goed is staat je eigen profiel helemaal bovenaan de contactenlijst.

3. Online status verbergen

Standaard kunnen anderen zien wanneer jij online bent op WhatsApp. Dat is bijvoorbeeld handig als je met iemand in gesprek bent en diegene direct een antwoord verwacht.

Maar, niet iedereen vindt dit een fijne gedachte. Het is daarom gelukkig mogelijk om deze functie uit te zetten. Dat doe je zo:

Open WhatsApp en tik op de drie puntjes bovenin; Kies ‘Instellingen’; Druk op ‘Privacy’ en selecteer ‘Laatst gezien en online’; Maak je keuze.

Om ervoor te zorgen dat niemand kan zien wanneer je online bent, kies je voor de opties ‘Niemand’ en ‘Zelfde als laatst gezien’.

4. Scherpere foto’s sturen

Stuur je weleens foto’s naar vrienden en familie via WhatsApp? Dan heb je vast gemerkt dat de kwaliteit soms flink achteruit hobbelt. Dat komt omdat WhatsApp compressie toepast. Men verlaagt de kwaliteit van het plaatje zodat er minder data nodig is om deze te versturen.

Gelukkig is het mogelijk om de compressie van WhatsApp te omzeilen. Dat doe je door een foto ‘vermomd’ als document te verzenden:

Open WhatsApp en ga naar de chat waarin je foto’s wil delen; Tik op het paperclipje en kies ‘Document’; Selecteer de foto’s en tik op verzenden.

5. Maak een poll en peil de stemming

Wat gaan we vanavond eten? En waar willen we dit jaar heen op vakantie? Je komt er makkelijk en snel achter door een poll via WhatsApp te delen. Het werkt heel simpel:

Open WhatsApp en ga naar het gesprek waarin je de poll wil delen; Kies het paperclipje onderaan en tik op ‘Peiling’; Stel een vraag en geef een aantal antwoordopties op; Tik op het groene knopje om de peiling te verzenden.

Je kunt polls zowel delen met individuele chats, als in groepsgesprekken. Goed om te weten: je kunt maximaal twaalf antwoordopties opgeven.

Meer Android-tips

