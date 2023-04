Android-tips: Zo maak je een smart home veiliger

Onze huizen worden steeds slimmer, maar hoe zorg je dat ze ook veilig blijven? Met deze Android-tips maak je een veiliger smart home.

Android-tips voor een veiliger smart home

Elektrische producten worden steeds slimmer. Van lampen tot thermostaten en zelfs voerbakken: ze kregen de afgelopen jaren allemaal slimme mogelijkheden. Zo kun je nu op afstand zien wat er in de koelkast staat en bedien je de lampen met niets anders dan je stem.

Het gebruikersgemak is er dus absoluut op vooruit gegaan, maar dat geldt ook voor de beveiligingsrisico’s. Smart home-gadgets verzamelen een hoop (persoonlijke) informatie en delen deze data soms ook onderling met elkaar.

Het is daarom heel belangrijk om je slimme huishouden goed achter slot en grendel te zetten (en houden). Hoe? Dat lees je in deze editie van Android-tips.

1. Het begint bij de voorbereiding

De keuze is reuze als het om smart home-apparaten gaat. Vroeger had je een paar aanbieders, maar tegenwoordig verkoopt vrijwel iedereen slimme gadgets. Naast ‘oudgedienden’ als Google en Ring verkopen inmiddels ook de IKEA, Lidl en Action slimme camera’s, deurbellen en lampen.

Een keuze maken is hierdoor nog best lastig: hoe weet je welke fabrikant je het best (niet) kunt kopen? Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, is het belangrijk om vooraf goed onderzoek te doen naar het product dat je op het oog hebt.

Sta onder meer stil bij het privacybeleid van een fabrikant. Waar gaan de gegevens van de buitencamera heen? En wat gebeurt er met de data van een slimme koelkast? Kun je de camerabeelden van de slimme deurbel ook op een lokaal netwerk opslaan, of moet je een abonnement bij de fabrikant afsluiten?

2. Installeer updates zo snel mogelijk

Updates zijn ontzettend belangrijk voor vrijwel ieder apparaat met een internetverbinding, dus ook smart home-apparatuur. Hackers en kwaadwillenden zoeken continu naar achterdeurtjes in de software van camera’s, luchtfilters en deursloten en tijdige beveiligingsupdates dichten deze gaten.

Zorg er daarom voor dat je smart home-spullen zo up-to-date mogelijk zijn. Je wil immers niet dat jouw gegevens op straat komen te liggen dankzij een datalek. Heeft je camera al langere tijd geen update gehad? Overweeg dan een ander model aan te schaffen. Oudere software is in de regel immers onveiliger en makkelijker te kraken door kwaadwillenden.

In het verlengde daarvan is het verstandig om enkel smart home-apparatuur van gevestigde merken te kopen. A-bedrijven als Google Nest en Philips Hue hebben een reputatie hoog te houden en investeren daarom fors in productbeveiliging. Uiteraard kan een product van een relatief onbekende AliExpress-verkoper net zo veilig zijn, maar de kans is wel kleiner.

3. Wachtwoorden veranderen

Of je nu een slimme thermostaat, camera of rookstofmelder koopt: veel smartapparaten zijn beveiligd met een standaardwachtwoord. Deze dien je direct te veranderen. Zo verkocht Action ooit een beveiligingscamera met de standaardcode “123”. Een koper merkte dat deze was gehackt omdat ze plotseling een vreemde stem hoorde.

Verander dus de standaardwachtwoorden van alle smart home-spullen (en bijbehorende accounts). Doe dit bij voorkeur met een wachtwoordmanager. Zo’n programma verzint niet alleen sterke wachtwoorden in een handomdraai, maar kan ze ook nog eens onthouden. Lees onderstaand artikel voor een uitgebreide uitleg over wachtwoordmanagers.

Ook is het verstandig om de beveiligings- en privacy-instellingen van je smart home-spullen na te lopen. Sommige apparaten vragen om extra mogelijkheden en willen bijvoorbeeld exacte locatiegegevens inzien. Meestal hoef je dit soort gegevens niet per se te delen. Zet functies uit die niet noodzakelijk zijn om het product goed te laten functioneren.

4. Een apart netwerk

Verder kun je overwegen alle smart home-spullen aan te sluiten op een apart netwerk. Het praktisch voordeel is dat wanneer een kwaadwillende tóch toegang krijgt tot het netwerk, deze niet meteen controle heeft over alle slimme spullen in huis.

Het verschilt per router hoe je een internetgastnetwerk aanmaakt. Bovendien kunnen niet alle routers dit. Zoek daarom de specifieke handleiding van jouw model op om de mogelijkheden (en instructies) te bekijken. Nu we het toch over routers hebben: geef ook deze een uniek, complex wachtwoord. Alle smart home-data komt hier immers samen.

5. Extra veilig inloggen

Zet, nu je toch bezig bent, ook direct tweestapsverificatie aan (indien dit kan). Hierdoor heb je niet alleen een toegangsnaam en wachtwoord nodig tijdens het inloggen, maar ook een unieke, tijdelijke code. Deze code wordt naar je smartphone verzonden. Zie onderstaand artikel voor een begrijpelijke uitleg over tweestapsverificatie.

