Scheid privé en zakelijk: zo maak je een werkprofiel in Android

Zakelijk en privé op dezelfde telefoon bereikbaar zijn, maar wanneer jij dat wil kun je je werk gewoon uitzetten. Het kan door een werkprofiel aan te maken. In dit artikel leggen we uit hoe je deze goed verborgen functie instelt en gebruikt.

Wat is een werkprofiel? De naam zegt het eigenlijk al: het werkprofiel is dé plek voor al je zakelijke apps en gegevens. Wanneer jouw werkgever gebruikmaakt van werkprofielen, waarover later meer, worden zakelijke apps gescheiden gehouden van je privéprofiel.



In dit speciale tabblad op je telefoon kom je bijvoorbeeld de ‘zakelijke versies’ van Google Meet, de Google Play Store en je agenda met werkafspraken tegen.

Dat is natuurlijk heel handig, want op die manier lopen werk en privé niet door elkaar heen, of in ieder geval een stuk minder.



Bijkomend voordeel is dat je niet per se meer een zakelijk én privésmartphone nodig heb. Dankzij de werkprofielen van Android kun je de twee immers combineren. Ook handig: je kunt werkprofielen gewoon uitschakelen. Op die manier kun je het werk even ‘uitzetten’.



Hoe activeer ik het? Het instellen van je Android-werkprofiel is heel simpel, mits je werkgever dit ondersteunt.



Technisch gezien vallen werkprofielen onder Android Enterprise, de zakelijke tak van het platform. Werkgevers kunnen zich hierbij aansluiten en bijvoorbeeld op afstand updates uitrollen, zodat alle personeelssmartphones goed beveiligd zijn.



Controleer dus eerst of je werkgever meedoet aan het Android Enterprise-programma. Dit check je door je telefoon erbij te pakken en de Instellingen-app te openen. Ga vervolgens naar ‘Accounts’. Als je hier het gedeelte ‘Werk’ ziet, kun je een werkprofiel aanmaken.



Dit spreekt verder voor zich. Je begint met het inloggen op je werk e-mailaccount. Vervolgens krijg je de mededeling dat dit account wordt beheerd door een andere organisatie, je werk, dus die melding neem je voor lief. Naast je werkmail, kun je in dit menu ook andere accounts aan je werkprofiel toevoegen, zoals een extra e-mailadres.

Hoe gebruik ik het werkprofiel? Hetzelfde als je ‘privéprofiel’. Pak je smartphone erbij, ontgrendel het scherm en veeg van onder naar boven. Je komt nu in de zogeheten appkiezer terecht. Rechtsboven zie je een tabblad ‘Werk’. Wanneer je hierop tikt, kom je in het ‘zakelijke gedeelte’ van je telefoon terecht. Deze apps maken gebruik van je zakelijke e-mail, in plaats van je persoonlijke adres.



Verder werkt alles precies zoals je zou verwachten. Wel handig om te weten: de zakelijke variant van de Google Play Store is iets beperkter. Dat komt omdat Google extra streng is tijdens de toelating, waardoor er minder apps beschikbaar zijn. Daarnaast kan jouw werkgever ervoor kiezen bepaalde apps te weren. Deze ‘verboden apps’ kun je dus niet op je smartphone installeren.



