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Geef je Samsung in één minuut een APK (+video)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
1 juli 2026, 17:05
1 min leestijd
Geef je Samsung in één minuut een APK (+video)

Wie een auto heeft, laat die jaarlijks keuren. Maar wist je dat er ook voor je Samsung-telefoon een soort onderhoudsbeurt bestaat? Niet verplicht, wel handig. Wij vertellen hoe je dit doet!

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APK voor je Samsung: zo doe je dat

Als je wil weten of je telefoon nog goed werkt, dan kun je de belangrijkste software- en hardwareonderdelen eenvoudig controleren. In de instellingen van je Samsung vind je de optie om je toestel daarop te scannen. Zo gepiept met onderstaande stappen!

  1. Ga naar ‘Instellingen’;

  2. Scrol naar beneden en open ‘Apparaatonderhoud’;

    Tik hier op ‘Diagnoses’ en vervolgens op ‘Diagnose telefoon’.

  3. Nu voert je Samsung een test uit op 22 onderdelen, zoals de batterij en NFC-chip. Dit duurt meestal niet langer dan een minuut.

    Het aantal tests verschilt per model en One UI-versie. Bij oudere toestellen is dit meestal 22, terwijl nieuwere Galaxy-modellen inmiddels minimaal 24 diagnostische controles bevatten.

De diagnosefunctie kan bruikbaar zijn om problemen op te sporen. Zo kun je bij de aanschaf van een tweedehands Samsung even aan de verkoper vragen om de test uit te voeren. Hiermee heb je iets meer zekerheid dat alles goed functioneert. De scan is ook slim als je telefoon net is gevallen of op een andere manier mogelijk is beschadigd. Toch zitten er ook beperkingen aan, want niet alles wordt automatisch gedetecteerd.

De video staat ook online!

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video van redacteur Sebastiën zie je alles nog eens duidelijk in beeld.

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