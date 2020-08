Om verbinding te maken met een mobiel netwerk heeft je telefoon zogeheten apn-instellingen nodig. We laten zien hoe je die op je toestel instelt en waar je ze kunt vinden.

Zo regel je de apn-instellingen

In de meeste gevallen stelt je smartphone de apn-instellingen voor jouw provider automatisch in. Deze staan vaak al opgeslagen in de software van je toestel, en worden automatisch toegepast als je simkaart herkend wordt. Dit geldt helaas niet voor alle smartphones, waardoor je zelf op zoek moet naar de instellingen.

Gelukkig bieden vrijwel alle providers handleidingen aan via hun eigen websites waarmee je je apn-instellingen snel voor elkaar hebt. In het lijstje hieronder vind je per provider waar je de juiste instellingen terugvindt. Let op, in sommige gevallen moet je eerst je toestel invullen voordat je de instellingen ziet.

KPN: doorloop de toestelhulp voor jouw toestel

Vodafone: doorloop de toestelhulp voor jouw toestel

T-Mobile: doorloop de toestelhulp of vul de instellingen direct in

Tele2: doorloop de toestelhulp voor jouw toestel

Simyo: vul de instellingen in via onderstaand stappenplan

Ben: vul de instellingen in die onder ‘Waar vind ik de instellingen?’ staan

Youfone: stuur een sms met ‘JA’ naar 1300, of vul als toegangspunt ‘portalmmm.nl’ in

Simpel: doorloop de toestelhulp voor jouw toestel

Hollandsnieuwe: doorloop de toestelhulp voor jouw toestel

Robin Mobile: ga naar ‘Mobiel Internet’ en tik op de tweede vraag

Het verschilt per type smartphone hoe je apn-instellingen los in je toestel zet. Kom je er met de toestelhulp niet uit, dan kun je onderstaande stappen proberen.

Apn instellen op Android

Heb je een Android-smartphone? Volg dan onderstaande stappen om je apn-instellingen in te vullen. De indeling van de Instellingen-app kan per fabrikant verschillen, maar de gebruikte terminologie zal ongeveer hetzelfde zijn.

Open Instellingen en ga vervolgens naar ‘Verbindingen > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten.’ Hier vind je een lijst met bestaande apn’s. Je kunt er voor kiezen eentje te bewerken met de juiste instellingen, of via het menu een nieuwe aan te maken.

