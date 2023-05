Snelkoppelingen van apps op je thuisscherm: zo gebruik je ze

Soms moet je even zoeken naar menu’s of gesprekken op je smartphone. Opties die je vaker gebruikt, wil je daarom misschien direct vanaf je thuisscherm kunnen openen. In deze tip laten we zien hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snelkoppelingen plaatsen op je Android-thuisscherm

Android-smartphones hebben twee plekken voor het vinden van apps. Zo heb je het app-menu met al je applicaties op alfabetische volgorde en het thuisscherm van je smartphone, waar je daarentegen een selectie van je apps plaats. Bijvoorbeeld de applicaties die je het vaakst gebruikt.

Houd je op het thuisscherm een app ingedrukt, dan krijg je meerdere opties: ‘Verwijderen’, ‘App-info’ en eventueel ‘Widgets’. Wist je dat sommige app-makers ook snelkoppelingen aan dit menu toevoegen, zodat je vlot bij een bepaald menu kunt komen. Volg onderstaande stappen om deze snelkoppelingen op je thuisscherm te plaatsen.

Zoek de app waarvan jij een snelkoppeling wil; Houd de app ingedrukt en kijk of deze jouw gewenste snelkoppeling heeft; Zo niet, dan werkt deze tip niet voor deze app. Houd de snelkoppeling ingedrukt en sleep ‘m naar je thuisscherm; Je kunt de snelkoppeling opnieuw ingedrukt houden om hem op een ander plekje op je thuisscherm te zetten.

Je hebt nu een snelkoppeling op je thuisscherm geplaatst. Met een druk op de knop ga je direct naar het juiste menu. Ben jij degene van de groep die altijd voorschiet? Dan maak je nu snel een betaalverzoek aan. Of plaats je dagelijks iets op social media? Maak dan een snelkoppeling voor het toevoegen van een Instagram-post of het filmen van een TikTok-video.

De functie is ook erg handig voor WhatsApp-gesprekken of om specifieke contacten snel te bellen. Ga je met het openbaar vervoer op reis? Dan vind je met een NS-snelkoppeling vlot de huidige vertrektijden, storingen of je opgeslagen reizen. Niet iedere app heeft snelkoppelingen beschikbaar. Speur daarom gerust even door je app-menu.

Meer basisfuncties op Android Planet

Wat is de handigste snelkoppeling die jij hebt kunnen vinden? Laat het weten in de reacties hieronder. Meer weten over basisfuncties van Android? Dan zit je op het juist adres.

Bij Android Planet schrijven hier veel vaker over. Zo lieten we zien hoe je je telefoon reset en het maximale uit de batterij van een Google Pixel-smartphone haalt. Hieronder vind je de meest recente tips.