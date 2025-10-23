Zo controleer je of er een storing is als een app niet werkt

Als een app plots niet meer werkt, kan dit komen door een storing. We vertellen hoe je controleert je of dat echt zo is en wat je dan moet doen.

App storing: zo check je het

We zijn gewend dat de apps op onze smartphone gewoon werken, maar dat is niet altijd het geval. Er kan wat misgaan in de communicatie tussen de plek waar de app staat opgeslagen en een groot deel van de smartphones. Meestal is er dan sprake van een storing.

Het ligt er maar net aan waar de kink in de kabel ligt, maar meestal komt er bij een storing geen nieuwe informatie binnen. Dus je krijgt geen berichtjes in je berichten-app, of een game kan niet geladen worden. Ook kun je meestal geen informatie verzenden, dus geen berichtjes verzenden of geld overmaken.

Soms meerdere apps tegelijk

De storing kan liggen bij een enkele server (een plek waar de app staat opgeslagen), waardoor één app het niet meer doet. Het komt ook wel eens voor dat een hele stapel apps en diensten niet werken.

Een ongekend aantal apps en diensten hebben hun data opgeslagen bij Amazon Web Services (AWS). Dat gaat over Netflix, Twitch, Fortnite en talloze andere apps en diensten. Dat komt doordat AWS doorgaans betrouwbaar is, bedrijven enkel hoeven te betalen voor wat ze gebruiken en er automatisch extra servers bijgezet worden als een app plots veel meer gebruikers heeft.

Toch kan het bij Amazon ook wel eens misgaan en dat merk je direct doordat tientallen apps en websites niet meer werken. Onlangs nog waren onder andere Fortnite, Snapchat, Signal, Reddit en verschillende bank-apps niet bereikbaar door een storing bij AWS.

Communicatie

Een probleem is dat apps en diensten die een storing hebben, dat niet altijd duidelijk communiceren. Daar zijn verschillende redenen voor: ze weten het zelf nog niet, ze zijn te druk met een oplossing vinden, of de plek waar normaal storingen worden gecommuniceerd ligt er ook uit.

Soms wordt er wel een berichtje geplaatst via het socialemediakanaal van de app of dienst, maar dat is zeldzaam. Het liefst doen bedrijven alsof er niets aan de hand is en hopen ze dat alles zo weer is opgelost. De beste manier om te zien of er een storing is, is daarom door te achterhalen of anderen dezelfde problemen ervaren.

Allestoringen

Daar zijn gelukkig oplossingen voor. De bekendste is Allestoringen, de Nederlandse versie van Downdetector. Deze dienst verzamelt klachten van gebruikers en plaatst deze automatisch in een grafiekje. Ook kijkt de dienst naar berichten op sociale media, en ongetwijfeld worden ook zoekopdrachten meegenomen: als veel mensen zoeken op ‘Snapchat storing’ en op de Snapchat-pagina van Allestoringen terecht komt, dan zal er wel wat mis zijn.

Allestoringen is ook als app beschikbaar, maar dat is een tikkeltje verwarrend. De storingen zijn namelijk verstopt als tabblad in een Speedtest-app. De app download je gratis via onderstaande knop. Je hoeft in de app niet toestemming te geven voor je locatie, want dat is enkel voor de speedtest bedoeld. Weiger ook vooral de vraag of je telefoongesprekken gemonitord mogen worden.

Wat kan ik doen bij een storing?

Als je er eenmaal achter bent dat er echt een storing gaande is, dan kun je eigenlijk niets doen. Ga vooral niet elke seconde de app verversen, want als iedereen dit doet worden de servers alleen maar extra belast. Dat maakt het oplossen van de storing lastiger.

Je kunt daarom beter even geduld hebben en het na een tijdje weer eens proberen. Is er geen storing? Start je smartphone dan even opnieuw op, of check of er een update voor je app klaar staat in de Play Store.

Meer tips als iets niet werkt

