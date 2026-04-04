Kun je een app niet van je telefoon verwijderen? Zo lukt het wel

Wanneer je een nieuwe telefoon koopt, staan daar standaard allemaal apps op. Deze horen bij de fabrikant of zijn nodig voor een goede werking. Lukt het jou niet om bepaalde apps te verwijderen? Wij hebben de tip voor jou.

Apps verwijderen: standaardprocedure

Er is bijna niets zo makkelijk als een app van je smartphone verwijderen. Ook al werkt het op iedere telefoon net iets anders, is de eerste stap meestal het kort ingedrukt houden van het icoontje van de app die weg moet. Daarna zijn er meerdere scenario’s:

Soms verschijnt een menu met pictogrammen, waaronder een prullenbakje;

Soms verschijnt een menu met opties, waaronder ‘Verwijderen’ of ‘Deïnstalleren’;

Soms verschijnt een menu bovenin beeld met de optie ‘Verwijderen’ of ‘Deïnstalleren’. Hier moet je de app nog eerst naartoe slepen om de actie uit te voeren.

Scenario’s 1 en 2 van het verwijderen van de NS-app zie je hieronder in het screenshot voor de Nothing Phone (4a) Pro en OnePlus 15. Tot zover niks geks. Maar, er bestaan ook apps die niet op bovenstaande manieren te verwijderen zijn. Bijvoorbeeld omdat er in het menu geen optie is tot deïnstallatie of omdat het pictogram van de prullenbak ontbreekt. Wat je dan moet doen, gaan we je uitleggen.

Twee manieren om de NS-app te verwijderen: links (Nothing), rechts (OnePlus)

Zo verwijder je echt (bijna) alle apps

Sommige systeemapps zijn nodig voor het goed functioneren van je telefoon. Die kun je niet op een normale manier verwijderen. Denk aan de telefoonapp, de contactenapp en de instellingen. Laat die vooral met rust. Andere voorgeïnstalleerde apps – ook wel bloatware genoemd – kun je vaak ook niet zomaar (volledig) verwijderen. TikTok of Amazon lukt vaak nog wel, maar apps als Google TV of YouTube Music (beide onderdeel van Google) wordt al lastiger om van je toestel te gooien.

Je kunt die ‘hardnekkige apps’ niet altijd verwijderen, maar gelukkig wel uitschakelen. Dit houdt in dat ze verdwijnen uit je app-lijst. Voordeel daarvan is niet alleen dat het lekker opruimt en direct voor meer overzicht zorgt, het kost je telefoon ook minder geheugen en processorkracht. Uitgeschakelde apps starten immers niet meer op.

Lees hieronder hoe je deze apps verwijdert: Houd de app die je wil verwijderen even kort ingedrukt; Als het goed is, verschijnt er een menu met enkele opties; Staat hier geen optie bij om de app te verwijderen? Kies dan voor ‘App-info’ en tik hierop. Nu ben je beland bij de instellingen van deze app. Kies hier voor de optie ‘Uitschakelen’; Vanaf nu zal de app niet meer in je overzicht staan en niet meer opgestart worden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belangrijke waarschuwing

Soms krijg je na het drukken op ‘Uitschakelen’ een waarschuwing van je toestel. De boodschap is meestal dat het uitschakelen van de app de volgende gevolgen heeft:

de app wordt gesloten;

de app wordt verwijderd van het startscherm;

het telefoonsysteem en andere apps werken mogelijk niet langer zoals bedoeld.

Vraag je in dat geval af of het echt noodzakelijk is om de app in kwestie uit te schakelen. Er kan een belangrijke reden zijn om deze toch met rust te laten omdat je telefoon anders minder goed kan werken. Dat risico wil je eigenlijk niet lopen, behalve als je zeker bent van je zaak. Specifiek voor Samsung-telefoons hebben we een overzicht met apps die je veilig kunt verwijderen.

