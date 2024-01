Hoe MagSafe jouw Android-smartphone nóg iets beter maakt

Met MagSafe koppel je handige accessoires aan je smartphone en het is niet exclusief voor iPhones. Lees hier wat je met MagSafe kunt en hoe je het ook op je Android-smartphone krijgt.

De voordelen van MagSafe voor Android-gebruikers

We geven het misschien niet vaak genoeg toe, maar Apple heeft best wat goede exclusieve smartphonefuncties, waaronder MagSafe. Dit is een serie van magneten aan de achterkant van je telefoon. Hierop sluiten verschillende accessoires naadloos en draadloos aan.

Denk bijvoorbeeld aan draadloze opladers die door de aansluiting met magneten de optimale hoeveelheid energie kunnen overdragen. Of draadloze powerbanks die door de magneten vast blijven zitten aan je telefoon. Ook pasjeshouders van Apple en derden werken fijn met MagSafe. Je hebt zo altijd toegang tot je pasjes en klikt ze gemakkelijk op en van je smartphone.

Ook zijn er een hele boel telefoonstandaards die je thuis of op werk op je bureau kunt zetten. Bij Apple activeren deze automatisch de ‘Stand-by’-stand en verschijnt er een klok met belangrijke informatie. Combineer zo’n standaard met de Android-app ‘Stand By Mode Pro’ en je hebt hetzelfde systeem op je Android-telefoon.

StandBy Mode Pro: Always On Zetabit Tecnologia 9,2 (5.093 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Er zijn een hoop toffe MagSafe-accessoires: van oplaadstations tot professionele camerahouders en het gamingmerk Razor heeft zelfs een MagSafe-ventilator gemaakt. Zo blijf je telefoon koel tijdens het gamen. Het aanbod breidt zich in ieder geval steeds meer uit, dus waarom zou je dat als Android-gebruiker willen missen?

Zo voeg je MagSafe toe aan een Android-smartphone

Hoewel MagSafe een uitvinding van Apple is, kun je het ook gebruiken op je Android-smartphone. Daar zijn verschillende manieren voor, maar de volgende twee zijn het meest gebruiksvriendelijk.

MagSafe-sticker

Met een universele MagSafe-ringsticker rust je vrijwel iedere smartphone uit met MagSafe. De ringen komen vaak in pakketjes van twee, vier of acht en zijn gemakkelijk achterop je smartphone of op je hoesjes te plakken. De ringen zijn van metaal en hebben dezelfde grootte als de magneten van de accessoires. Dat betekent dat die stevig aan de ringen vastplakken.

MagSafe-hoesje

Heb je een duurdere telefoon, zoals een Google Pixel 8 of Samsung Galaxy S23? Dan is er een grote kans dat er speciale MagSafe-hoesjes worden verkocht. Ook deze hoesjes bevatten de benodigde magnetische metalen ring die aansluit op MagSafe-accessoires. Deze is in het hoesje verwerkt en zal dus minder uitsteken dan de ringsticker.

Deze stickers en hoesjes zorgen er natuurlijk niet voor dat je smartphone de accessoires ook herkent. Je telefoon slaat daarom niet de laatste locatie van je pasjeshouder op en hij gaat ook niet automatisch in ‘Stand-by’-stand.

Qi2 brengt betere integratie

Helemaal exclusief is MagSafe eigenlijk niet meer, want sinds 2023 is Qi2 uit. Qi is een bekend protocol voor draadloos opladen en de tweede generatie maakt gebruik van dezelfde magneten als in iPhones met MagSafe.

Dat betekent dat smartphones met Qi2 dus ook MagSafe-accessoires ondersteunen. Je hebt dus helemaal geen speciaal hoesje of stickertje nodig, maar waar koop je zo’n smartphone?

Dat is momenteel nog even afwachten. Hoewel de Qi2-techniek voor fabrikanten al beschikbaar is, zijn er nog geen toestellen daadwerkelijk uitgekomen met Qi2. Alhoewel, er is een Nubia-smartphone met magneten achterin, maar die is niet in Nederland verkrijgbaar.

Wij kunnen niet wachten tot de eerste smartphones met Qi2 in Nederland verschijnen. Zodra dat gebeurt, laten wij het je weten. Voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht om geen nieuws, reviews en tips te missen.

