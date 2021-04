Uitleg: Waarom de Apple Watch niet (fatsoenlijk) op Android werkt

“Werkt een Apple Watch samen met mijn Android-telefoon?” De Android Planet-redactie krijgt deze vraag regelmatig voorgelegd. In dit artikel leggen we daarom uit waarom dit technisch wel kan, maar je het waarschijnlijk niet eens wil.

Uitleg: Apple Watch met Android gebruiken

Het korte antwoord is namelijk simpel: je kunt een Apple Watch niet fatsoenlijk op een Android-telefoon gebruiken. Apple en Google, de partij achter het Android-besturingssysteem, zijn aartsvijanden en doen er alles aan om onderling overstappen zo moeilijk mogelijk te maken.

Tijdens het in gebruik nemen van een Apple Watch heb je daarom bijvoorbeeld een iPhone nodig. Sterker nog, de iPhone speelt een cruciale rol en het is de bedoeling dat je de twee als een tandem gebruikt. De telefoon is qua rekenkracht veel krachtiger en ‘ontzorgt’ het Apple-horloge door taken uit handen te nemen.

Het klopt technisch gezien dat je een Apple Watch met je Android-telefoon kunt koppelen, maar hier kleven enorm veel haken en ogen aan. Wij raden het daarom niet aan.

Apple Watch Series 6

De nadelen van een Apple Watch op Android gebruiken

Ten eerste heb je hiervoor een Apple Watch met 4G-internetverbinding nodig. Deze variant wordt niet in Nederland verkocht. Hier kun je namelijk alleen de zogeheten gps-versie op de kop tikken.

En zelfs als je een 4G Apple Watch uit het buitenland haalt heb je er hier maar weinig aan. Het Apple-horloge maakt namelijk internetverbinding via esim en alhoewel sommige Nederlandse providers de opvolger van het fysieke simkaartje ondersteunen, geldt dit niet voor de Watch. De esim-functie van de Apple Watch werkt namelijk niet in Nederland.

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om een Apple Watch uit het buitenland te halen en ‘m in bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk te activeren. Zodra je echter de grens naar Nederland oversteekt, werkt de internetverbinding van het horloge niet meer. Hierdoor verliest de 4G Apple Watch zijn zelfstandigheid en had je net zo goed (een goedkopere) gps-versie kunnen kopen.

Zo werkt het

Mocht je in het buitenland wonen, dan kun je ervoor kiezen de twee apparaten te foppen. Dat doe je door eerst je Apple Watch in te stellen, waarbij je ironisch genoeg wel een iPhone nodig hebt. Configureer het horloge zoals je gewoonlijk ook zou doen.

Werkt alles naar behoren? Dan is het tijd voor stap twee. Zet alle apparaten uit (de Apple Watch, iPhone, én Android-telefoon) uit en verplaats het simkaartje van de iPhone naar de Android-smartphone. Zet deze daarna aan, gevolgd door de Apple Watch.

Je hebt nu als het ware een tussenpersoon toegevoegd. De Apple Watch en Android-telefoon kunnen nog steeds niet met elkaar overweg, maar eerstgenoemde denkt dat hij gekoppeld is met een iPhone. Je hebt immers het simkaartje verplaatst.

Apple Watch SE

De nadelen van Apple Watch en Android

Dankzij dit trucje lever je behoorlijk in op gebruikservaring. In theorie kun je bijvoorbeeld binnengekomen sms-berichten en oproepen op je Apple Watch checken, maar de praktijk leert ons dat dit in lang niet alle gevallen werkt.

Ook is het bijvoorbeeld onmogelijk om Apple Watch-apps op je Android-telefoon te gebruiken, zoals de Gezondheid-app. Bovenal slurpt deze methode stroom, want de 4G-internetverbinding van je Apple Watch moet continu aanstaan.

Ook interessant: Tip: zo kun je AirPods met een Android-smartphone gebruiken

Conclusie en toekomst

Samengevat is het technisch gezien mogelijk om een Apple Watch met je Android-telefoon te gebruiken, maar het is erg onpraktisch. Je doet er wat ons betreft daarom verstandig aan voor één van de twee te kiezen. Haal een iPhone mét Apple Watch in huis, of ga voor een smartwatch die met Android-smartphones overweg kan.

Wel hebben we goede hoop voor de toekomst. Apple en Google werken namelijk samen in een alliantie om één uniforme standaard voor slimme apparaten te maken.

Het is de bedoeling dat fabrikanten van onder meer slimme thermostaten, beveiligingscamera’s en speakers met elkaar gaan samenwerken onder de vlag van Project CHIP. Voorlopig staan smartwatches niet op het lijstje, maar wellicht gaat in de toekomst veranderen.

Apple Watch Series 6

