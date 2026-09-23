Zo groepeer je al je apps op kleur (en op deze toestellen kan dat)

Apps op alfabetische volgorde zetten is logisch, maar op kleur is natuurlijk veel leuker! Wij leggen uit welke toestellen deze functie in de applade hebben en wat je er eigenlijk aan hebt.

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Apps groeperen op kleur: zo werkt het

We zagen de opties voorbijkomen toen we bezig waren met de review van de Poco F9 Ultra. In de instellingen van de applade zit de functie om apps te groeperen op kleur. Het blijkt om een functie te gaan in de launcher van diverse telefoons van Xiaomi, Redmi en Poco. De launcher kijkt naar de overheersende kleur van het app-icoon en maakt onderaan de applade kleurcategorieën.

Tik je bijvoorbeeld op het groene bolletje, dan zie je alleen de apps met overwegend groene iconen. Niet iedere kleur komt even vaak voor. In ons geval is blauw de meest overheersende kleur van alle app-icoontjes. Paarse apps daarentegen zijn een zeldzaamheid. Vind jij dit een geinige manier om door je apps te bladeren? Dan lees je hieronder hoe je dit instelt!

Swipe op het startscherm van beneden naar boven om de applade te openen; Tik op het symbooltje rechtsboven; Nu zit je in de instellingen van de app-lade. Zet het schuifje aan bij ‘Groepeer pictogrammen op kleur’; Ga terug naar de applade en tik onderin op een van de bolletjes, bijvoorbeeld grijs!

Ben je de naam van een app vergeten, maar weet je nog wel welke kleur het icoontje heeft? Dan kun je die app nu sneller terugvinden.

Dit weten we over de ondersteuning van de functie

Zoals gezegd zagen wij deze functie op de splinternieuwe Poco F9 Ultra. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig naar andere merken met mogelijk dezelfde optie. We hebben het een en ander uitgezocht en dit zijn de bevindingen.

Poco blijkt een ‘pionier’ te zijn, want dit merk had jaren terug al telefoons met launchers waarbij apps groeperen op kleur mogelijk was. Ook toestellen van moederbedrijf Xiaomi en zustermerk Redmi hebben vergelijkbare launchers. Die kunnen de kleuren van app-iconen analyseren en onderaan de kleurcategorieën weergeven.

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Ook Oppo heeft sinds ColorOS 16 expliciet deze functie gekregen. Het is niet zo dat je op ieder Oppo-model met ColorOS 16 je apps op kleur kunt groeperen, maar het is vaak wel mogelijk. Een precieze lijst van alle merken en toestellen vonden we helaas niet, maar je moet het dus waarschijnlijk in de Chinese hoek zoeken. Van Samsung, Google, Nothing en Sony is helaas geen vergelijkbare kleurenfunctie te vinden.

Heb je interesse om te gaan groeperen op kleur, maar heb je geen telefoon van Xiaomi, Redmi, Poco of Oppo? Dan zijn er diverse launchers die je kunt downloaden om dit toch voor elkaar te krijgen. Een goed voorbeeld is Smart Launcher, te vinden in de Play Store.