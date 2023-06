Tip: zo synchroniseer je apps met al je Android-apparaten

Heb je meerdere Android-apparaten in huis? Dan moet je deze functie in de Play Store even checken. Het is mogelijk om apps te synchroniseren naar andere toestellen.

Apps synchroniseren in de Play Store

Sinds kort is het mogelijk om gedownloade apps te synchroniseren naar andere apparaten. Dat is handig als je bijvoorbeeld twee smartphones gebruikt voor werk en privé, en wil zorgen dat op beide toestellen dezelfde apps staan. Dat scheelt tijd, omdat je niet telkens twee keer dezelfde applicatie moet installeren.

Handig is dat de ‘Apps synchroniseren’-functie niet alleen werkt met smartphones, maar ook met tablets, smartwatches en zelfs de Chromecast. Je geeft zelf aan welke apparaten – die aan jouw Google-account zijn gekoppeld – worden gesynchroniseerd. Wil je weten hoe het werkt? Volg het stappenplan hieronder.

Open de Play Store op je smartphone (of ander Android-apparaat); Druk rechtsboven op je profielfoto en kies voor ‘Apps en apparaat beheren’; Tik nu op ‘Apps synchroniseren met apparaten’; Kies welke apparaten je wil synchroniseren.

Dat was het! Apps je die op het ene toestel installeert, worden ook automatisch op het andere apparaat gezet. Op deze manier zorg je er simpel en snel voor dat je altijd je favoriete apps bij de hand hebt, ongeacht welke telefoon of tablet je gebruikt.

