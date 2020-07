Dankzij Google’s Augmented Reality kun je vanaf nu een dinosaurus in je kamer projecteren. Het enige dat je nodig hebt is een geschikte smartphone. Met onderstaand stappenplan wek je een T-Rex of één van de negen andere dino’s tot leven.

Augmented Reality wekt dino’s tot leven

Dinosauriërs zijn al er heel lang niet meer, maar dat wil niet zeggen dat ze verdwenen zijn. Dankzij een nieuwe feature van Google kun je tien soorten dino’s bekijken door je smartphone op de grond te richten.

Dit werkt via Augmented Reality (AR), een techniek die virtuele beelden in de echte wereld projecteert. Althans, zolang je op je telefoonscherm kijkt. Google heeft de tien dino-ontwerpen geleend van de partijen achter de Jurassic World-films, die ook verantwoordelijk zijn voor de AR-game Jurassic World Alive. In dit spel kun je al jaren tientallen soorten dino’s in je omgeving projecteren.







Zo gebruik je de AR-dinosauriërs

Als je een dinosaurus wil bekijken via AR, volg je simpelweg de onderstaande stappen.

Open Chrome of een andere browser-app op je Android-smartphone;

Ga naar Google.nl en typ in het zoekveld ‘Dinosaurus’;

Veeg naar beneden en klik op ‘Weergeven in 3D’;

Kies je favoriete dino en klik op ‘Tonen in je ruimte’;

Geef indien nodig toestemming tot de camera van je telefoon;

Tik op ‘Op ware grootte weergeven’ om de dino in zijn echte grootte te bekijken.

Welke dinosaurussen worden getoond?

Niet elke dinosaurus is in te zien als 3D-model. Via onderstaande linkjes, kun je, als het het goed, is direct een AR-versie van jouw favoriete dino oproepen.

Let op: veel dino’s zijn in hun ware grootte te klein voor een kamer. Bekijk ze buiten voor de meest indrukwekkende ervaring. Ben je binnen en wil je een dino in zijn geheel op je scherm te bekijken? Door met je vingers in- en uit te zoomen, verklein of vergroot je de projectie van de dino.

Goed om te weten is dat je smartphone geschikt moet zijn voor ARCore, de Google-software die projectie mogelijk maakt. Veel nieuwere, duurdere toestellen ondersteunen ARCore. Google houdt een lijst bij met geschikte apparaten. Veel iPhones zijn overigens ook compatibel.

