Automatisch afspelende video’s uitschakelen in Google Play

Het is een luxeprobleem, maar wel een irritante: automatisch afspelende video’s op het internet. Vanuit de makers een logische keuze, zo kun je immers klanten laten zien wat je te bieden hebt, maar voor consumenten vaak behoorlijk vervelend. Gelukkig is het vanaf nu mogelijk om deze filmpjes in de app-winkel van Google het zwijgen op te leggen.

Automatisch afspelende video’s in Google Play uitschakelen doe je zo:

Open de Google Play Store op je Android-smartphone of -tablet; Tik op de drie streepjes linksboven in het scherm; Kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Video’s automatisch afspelen’; Tik op de onderste optie.

Kies je voor de tweede optie, dan spelen de video’s alleen af als je verbonden bent met een wifi-netwerk. Bij de bovenste optie spelen video’s altijd af, ook als je mobiele data gebruikt. Als je een kleine databundel hebt loopt deze keuze wellicht in de papieren.

Automatisch afspelende video’s in Google Play komen op verschillende plekken voor. Het meest opvallend zijn ze in het Games-gedeelte van de app-winkel. Hier laten makers bijvoorbeeld trailers van hun spel zien. Ook in het tabblad met aanbevelingen kom je vaak automatisch afspelende filmpjes tegen.



