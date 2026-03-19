Deze irritante Samsung-instelling wil je meteen uitzetten

Ben jij het ook zo zat dat je scherm automatisch wordt gedimd als de batterij van je Samsung-toestel bijna leeg is? Gelukkig kun je met de nieuwste software helemaal zelf bepalen of je dat wel of juist niet wil.
Uitschakelen: automatisch dimmen scherm Samsung
Samsung is één van de belangrijkste merken die smartphones en andere Android-apparatuur uitbrengt. De zelfontwikkelde One UI-software biedt heel veel extra’s, zodat je van alles met je smartphone of tablet kunt. Veel dingen die de Zuid-Koreaanse fabrikant toevoegt zijn handig en fijn in gebruik. Dat geldt helaas niet voor alles.
Zo vond de fabrikant het slim om de schermhelderheid van smartphones en tablets flink omlaag te zetten als de batterij nog 5 procent lading had. Enigszins slim, want zo doe je ietsjes langer met de accu. Veel mensen klagen echter dat hun toestel zo eigenlijk onbruikbaar werd. Want, het scherm aflezen kon zo bijna niet meer.
Gelukkig is het vanaf One UI 7 (uitgekomen in april 2025) mogelijk om zelf te bepalen of de helderheid omlaag schaalt bij een bijna lege batterij of juist niet. Volg daarvoor onderstaand stappenplan:
- Pak je telefoon (of tablet) erbij en open de instellingen;
- Scroll naar ‘Batterij’ en tik daarop;
- Vink dit aan of uit: ‘Dim het scherm wanneer de batterijvoeding onder de 5% komt’
Zoals gezegd werkt deze handige tweak alleen op apparaten met One UI 7-software of hoger. Met de introductie ervan waren dat slechts een handjevol, in maart 2026 is dat een hele waslijst. Kijk even bij deze lijst met de meeste toestellen met One UI 7 of hoger. Grote kans dat jouw Samsung hier ook bij zit. De gloednieuwe Galaxy S26-serie draait overigens als allereerste reeks toestellen op One UI 8.5.
Je leest een artikel dat eerder op onze website is verschenen. We hebben de informatie bijgewerkt en het artikel opnieuw gepubliceerd.