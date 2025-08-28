Kleurrijk gebeld worden: zo personaliseer je het nieuwe ‘Belscherm’

Met een ‘Belscherm’ geef je jouw contacten een persoonlijke touch als ze je bellen met een foto en een kleurrijke naam. Zo doe je dat.

Belscherm aanpassen op je telefoon

Afhankelijk van het telefoonmerk, gebruik je op jouw telefoon de Google telefoon-app. Dankzij een update is het nu mogelijk om een zogeheten ‘Belscherm’ toe te voegen aan je contacten. Hiermee stel je een specifieke afbeelding in, die vervolgens wordt getoond als jij door die persoon gebeld wordt. Geinig!

Als je de telefoon-app kort na de update opent, verschijnt er misschien al wel een pop-up om zo’n belscherm in te stellen. Zo niet? Check dan eerst op je de app kunt updaten in de Play Store naar versie 188 of nieuwer. Dat ook gedaan? Volg dan onderstaande stappen.

Open de Google telefoon-app op je Android-telefoon; Let op: heb je een Samsung-telefoon? Dan is dit niet de standaard telefoon-app. Klik linksboven op de drie streepjes en kies ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en klik op ‘Belscherm’; Zie je deze optie niet? Dan is de functie nog niet voor jou beschikbaar. In het belscherm-menu klik je op ‘Toevoegen’ en kies je een contactpersoon; Vervolgens kun je met de achtergrond van het bescherm instellen door een foto te kiezen via de ‘Camera’, ‘Galerij’ of ‘Google Foto’s’; Eenmaal gekozen, kun je inzoomen om het scherm om de foto perfect uit te lijnen. Na het kiezen van de foto, kies je welk lettertype en welke kleur lettertype je wil zien; Tot slot klik je op ‘Klaar’ om het nieuwe belscherm definitief in te stellen.

Word je nu gebeld, dan krijg je het zojuist ingestelde scherm te zien. Geinig! Het is goed om te weten dat de andere persoon niet kan zien wat jij voor hem of haar instelt. Daarnaast kun je het belscherm ook altijd weer aanpassen of verwijderen in het ‘Belscherm’-menu. Kies gewoon het contact en verander het scherm of klik op de ‘Verwijder’-knop.

Belscherm-functie is deel van Android 16-herontwerp

Android 16 verscheen dit jaar veel eerder dan normaal, in juni al. Met de nieuwe software-versie komt ook een nieuw ontwerp: Material 3 Expressive. Niet alleen de software op Google-telefoons krijgen hiermee een likje verf. Ook Google-apps krijgen een voor een een herontwerp, waaronder dus nu de Google telefoon-app.

Je hoeft dus niet per se een Google Pixel te hebben, om de nieuwe ‘Belscherm’-functie in te stellen. Wel kan het zijn dat je iets langer moet wachten voor hij verschijnt. Laat ons dus vooral in de reacties weten of ‘ie al bij jou werkt en welke telefoon jij gebruikt!