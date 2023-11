Zo bescherm je jouw IP-adres in WhatsApp

Je IP-adres wil je het liefst beschermd hebben, want hackers kunnen er vervelende dingen mee doen. Gelukkig heeft WhatsApp een optie je IP beter te beschermen tijdens het bellen. Bekijk hier hoe je dit instelt.

Versleutel WhatsApp-belletjes en bescherm je IP-adres

WhatsApp is voor veel Nederlanders dé manier om te communiceren met vrienden, familie en kennissen, maar helaas zijn ook kwaadwillenden op het platform actief. Om te voorkomen dat deze mensen met jouw berichten mee kunnen lezen, is al het WhatsApp-verkeer end-to-end versleuteld via de servers van Meta. Ook die partij kan je berichten niet lezen.

Bellen via WhatsApp is echter minder goed beschermd. Om te bellen met de beste kwaliteit verbindt WhatsApp je direct door naar degene met wie belt, zonder de servers van Meta dus. Gelukkig is dit nog steeds versleuteld, maar gesprekspartners kunnen in theorie wel je IP-adres achterhalen. En dat wil je liever niet.

WhatsApp heeft daarom een functie om belletjes alsnog via de servers van Meta te versturen en zo je IP-adres beter te beschermen. Dat stel je zo in:

Zorg dat je de meest recente versie van WhatsApp hebt geïnstalleerd op je smartphone; Open de app en ga naar ‘Instellingen’; Selecteer ‘Privacy’ en vervolgens ‘Geavanceerd’; Haal de schakelaar over bij ‘IP-adressen in oproepen beschermen’ om de functie aan te zetten.

Je belletjes worden nu verstuurd via de servers van Meta, zijn versleuteld en je IP wordt beschermd. Het kan wel voorkomen dat de audiokwaliteit van je belletjes slechter wordt. Groepsgesprekken worden automatisch via deze manier beschermd, dus je hoeft niet speciaal daarvoor de instelling aan te zetten.

Wat kunnen hackers met je IP-adres?

Je IP-adres is een unieke code voor een toestel dat je verbindt met het internet en deze wordt voortdurend online gedeeld met andere partijen. Bijvoorbeeld wanneer je naar een website gaat, inlogt op een openbaar netwerk of op een advertentie klikt. Dat is normaal geen probleem, aangezien die andere partijen geen kwade bedoelingen met je IP-adres hebben.

Hackers daarentegen willen misschien wel achter persoonlijke informatie van je komen, zoals je locatie, inloggegevens voor belangrijke apps of zelfs om je apparaat te hacken. Wees gerust, want vaak hebben cybercriminelen het niet gemunt op de ‘gewone’ burger, maar wanneer je gebeld wordt door een onbekend nummer, is het wel handig dat je IP-adres in ieder geval is beschermd.

Wil je nou ook buiten WhatsApp een beschermd IP-adres? Dan raden we het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) aan. Dit zijn diensten die al het online verkeer van jouw apparaten versleutelen en je IP-adres en andere persoonlijke gegevens beschermen. Bekijk on artikel met de beste (gratis) VPN-aanbieders voor een betrouwbare keuze.

