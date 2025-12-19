Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2025

Ook dit jaar hebben we veel handige tips gepubliceerd voor je Android-smartphones. Wil je weten welke tips het populairst waren? Je checkt het in dit overzicht.

De populairste tips van 2025 op Android Planet

Op Android Planet lees je iedere dag het laatste nieuws, reviews van de nieuwste smartphones en tablets, achtergronden en natuurlijk tips! Soms zijn dat simpele, basis-tips om meer uit je toestel te halen, maar we gaan ook regelmatig de diepte in. Maar, welke tips vonden jullie het meest interessant? Daarom zetten we – om nog even terug te kijken op 2025 – de 5 populairste tips op een rijtje.

Samsung is veruit het grootste merk met Android-telefoons in Nederland. Grote kans dat jij er eentje in je broekzak hebt dus. Niet gek, want de fabrikant maakt degelijke toestellen en de eigen One UI-schil zit bomvol mogelijkheden voor personalisatie.

Dat wil alleen niet zeggen dat de toestellen uit de doos meteen perfect zijn. Sterker nog: door vijf instellingen op je Samsung uit te zetten, kun je grote stappen maken op het gebied van batterijduur, snelheid en gebruiksgemak.

→ Lees verder over de Samsung-instellingen die je beter kunt uitzetten

WhatsApp en Signal lijken enorm op elkaar. Zo kun je met beide apps videobellen, stemberichten sturen en gifs gebruiken. Ook worden de berichten in beide apps versleuteld.

Maar terwijl Meta informatie verzamelt zoals je contacten, met wie je praat en wat voor andere apps je hebt, doet Signal dat niet. WhatsApp heeft weer eigen voordelen. Zo zit praktisch iedereen op deze app, terwijl dat met Signal niet het geval is.

→ Lees verder over het overstappen van WhatsApp naar Signal

Wie vaak onderweg is met de auto, fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen, weet hoe handig Google Maps is om van A naar B te komen. Maar, als je de instellingen van Google Maps induikt, blijkt dat je nog veel meer met de app kan.

Daarom zetten we in dit artikel onze favoriete functies van Google Maps onder elkaar die verstopt zijn in de instellingen. Zo weet je straks waar op je route je welke foto’s hebt gemaakt en word je alleen nog maar naar restaurants gestuurd die rekening houden met je dieet.

→ Lees verder over de verstopte Google Maps-functies

Toen Meta AI dit jaar plotseling bij veel WhatsApp-gebruikers in de app verscheen, vroegen veel Nederlanders zich af hoe ze het AI-hulpje weer konden verwijderen. Niet zo gek dus dat onze tip over het uitschakelen van Meta AI in deze lijst van de populairste tips op Android Planet staat.

Meta AI werkt net als chatbots als ChatGPT en Gemini. Er is een sneltoets rechtsonder in beeld te vinden en onder de WhatsApp-zoekbalk zie je verschillende voorbeeldvragen die je kunt doorsturen naar de chatbot.

→ Lees verder over het uitschakelen van Meta AI in WhatsApp

Bij nagenoeg iedereen staan er wel een of meerdere televisies in huis. Je hebt tv’s die standaard worden geleverd met Android TV of Google TV, maar je kunt natuurlijk ook een Chromecast of Google TV Streamer aansluiten om ‘m slimmer te maken.

Dat terzijde: elke televisie is van één of meerdere usb-poorten voorzien en daar kun je best wel veel leuke dingen mee doen. In dit tipartikel bespreken we zeven manieren om meer uit je usb-poort te halen.

→ Lees verder over de tips voor de usb-poort van je televisie

