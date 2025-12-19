Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Bekijk actie

Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2025

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
19 december 2025, 13:07
3 min leestijd
Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2025

Ook dit jaar hebben we veel handige tips gepubliceerd voor je Android-smartphones. Wil je weten welke tips het populairst waren? Je checkt het in dit overzicht.

Lees verder na de advertentie.

De populairste tips van 2025 op Android Planet

Op Android Planet lees je iedere dag het laatste nieuws, reviews van de nieuwste smartphones en tablets, achtergronden en natuurlijk tips! Soms zijn dat simpele, basis-tips om meer uit je toestel te halen, maar we gaan ook regelmatig de diepte in. Maar, welke tips vonden jullie het meest interessant? Daarom zetten we – om nog even terug te kijken op 2025 – de 5 populairste tips op een rijtje.

1. Deze 5 instellingen kun je beter meteen uitzetten op je Samsung

Samsung Galaxy A56 in handen met het scherm aan.

Samsung is veruit het grootste merk met Android-telefoons in Nederland. Grote kans dat jij er eentje in je broekzak hebt dus. Niet gek, want de fabrikant maakt degelijke toestellen en de eigen One UI-schil zit bomvol mogelijkheden voor personalisatie.

Dat wil alleen niet zeggen dat de toestellen uit de doos meteen perfect zijn. Sterker nog: door vijf instellingen op je Samsung uit te zetten, kun je grote stappen maken op het gebied van batterijduur, snelheid en gebruiksgemak.

→ Lees verder over de Samsung-instellingen die je beter kunt uitzetten

2. Van WhatsApp naar Signal overstappen: zo doe je dat

WhatsApp versus Signal

WhatsApp en Signal lijken enorm op elkaar. Zo kun je met beide apps videobellen, stemberichten sturen en gifs gebruiken. Ook worden de berichten in beide apps versleuteld.

Maar terwijl Meta informatie verzamelt zoals je contacten, met wie je praat en wat voor andere apps je hebt, doet Signal dat niet. WhatsApp heeft weer eigen voordelen. Zo zit praktisch iedereen op deze app, terwijl dat met Signal niet het geval is.

→ Lees verder over het overstappen van WhatsApp naar Signal

3. Google Maps zit bomvol verstopte functies: dit zijn onze 7 favorieten

google maps header meer kleur

Wie vaak onderweg is met de auto, fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen, weet hoe handig Google Maps is om van A naar B te komen. Maar, als je de instellingen van Google Maps induikt, blijkt dat je nog veel meer met de app kan.

Daarom zetten we in dit artikel onze favoriete functies van Google Maps onder elkaar die verstopt zijn in de instellingen. Zo weet je straks waar op je route je welke foto’s hebt gemaakt en word je alleen nog maar naar restaurants gestuurd die rekening houden met je dieet.

→ Lees verder over de verstopte Google Maps-functies

4. Zo schakel je Meta AI uit in WhatsApp-gesprekken

header whatsapp meta ai

Toen Meta AI dit jaar plotseling bij veel WhatsApp-gebruikers in de app verscheen, vroegen veel Nederlanders zich af hoe ze het AI-hulpje weer konden verwijderen. Niet zo gek dus dat onze tip over het uitschakelen van Meta AI in deze lijst van de populairste tips op Android Planet staat.

Meta AI werkt net als chatbots als ChatGPT en Gemini. Er is een sneltoets rechtsonder in beeld te vinden en onder de WhatsApp-zoekbalk zie je verschillende voorbeeldvragen die je kunt doorsturen naar de chatbot.

→ Lees verder over het uitschakelen van Meta AI in WhatsApp

Handig: 7 manieren om de usb-poort op je televisie te gebruiken

Bij nagenoeg iedereen staan er wel een of meerdere televisies in huis. Je hebt tv’s die standaard worden geleverd met Android TV of Google TV, maar je kunt natuurlijk ook een Chromecast of Google TV Streamer aansluiten om ‘m slimmer te maken.

Dat terzijde: elke televisie is van één of meerdere usb-poorten voorzien en daar kun je best wel veel leuke dingen mee doen. In dit tipartikel bespreken we zeven manieren om meer uit je usb-poort te halen.

→ Lees verder over de tips voor de usb-poort van je televisie

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer handige tips nodig?

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisfuncties Android Smartphones

Bekijk ook

Tip: Zo voeg je een verjaardag toe aan Google Agenda

Tip: Zo voeg je een verjaardag toe aan Google Agenda

Vandaag 9:08

Chromecast zonder wifi gebruiken: deze opties heb je

Chromecast zonder wifi gebruiken: deze opties heb je

Gisteren 9:17

Samsung draadloos opladen: tips, uitleg & onze favoriete opladers

Samsung draadloos opladen: tips, uitleg & onze favoriete opladers

15 december 2025

Je telefoon opladen: zo doe je het goed (veelgestelde vragen uitgelegd)

Je telefoon opladen: zo doe je het goed (veelgestelde vragen uitgelegd)

29 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren