Dit zijn de populairste Android-tipsrubrieken van 2022

Van reclame blokkeren tot hackers herkennen: dit waren de populairste Android-tips van 2022.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De populairste Android-tips van 2022

In 2022 zijn we met een nieuwe rubriek gestart: Android-tips. De eerste editie kwam begin augustus online en sindsdien staat er iedere zaterdagochtend een vers overzicht vol handige trucjes voor je klaar.

De onderwerpen zijn divers. De ene keer focussen we op algemene tips, maar soms staan we ook stil bij een bepaalde app of thema. De rubriek is een succes en daarom gaan we hier in 2023 mee door.

Voor nu is het echter tijd om terug te blikken. Dit zijn de meest gelezen edities van Android-tipsrubriek van afgelopen jaar. Juist benieuwd naar de meest gelezen losse tipjes op Android Planet, check dan ons eerder gepubliceerde overzicht daarvan.

De meeste mensen haten advertenties. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de populairste Android-tips van 2022 laat zien hoe je reclames kunt blokkeren.

Aan de hand van een duidelijk te volgen stappenschema laten we zien hoe je online en in apps minder advertenties tegenkomt.

Ga je met dit stappenplan aan de slag? Sta de advertenties van Android Planet dan alsjeblieft wél toe. Reclames zorgen ervoor dat onze website gratis toegankelijk blijft.

→ Lees verder over hoe je reclames op een telefoon blokkeert

Het zilver gaat naar de editie over hackers. We schrijven immers regelmatig over malware, cybercriminelen en andere online gespuis, maar hoe weet je nou echt wanneer een smartphone gehackt is?

Je ziet dit immers niet aan de buitenkant van een telefoon af. Waar je dan wel op moet letten? Nou, bijvoorbeeld als het toestel ineens erg traag is geworden. Ook is het opvallend wanneer een smartphone plotseling erg warm wordt.

→ Lees verder over het herkennen van een gehackte telefoon

Wie van A naar B navigeert, gebruikt daarvoor waarschijnlijk Google Maps. Toch heeft Googles navigatie-app meer om het lijf dan je misschien denkt. In deze Android-tips zetten we de beste trucjes voor Maps op een rij.

Weet jij bijvoorbeeld dat je ook privé kunt navigeren? Hierbij worden je locatie en zoekopdrachten niet opgeslagen. Ook kun je in Google Maps aangeven waar je auto geparkeerd staat, zodat je ‘m later heel makkelijk kunt terugvinden.

→ Lees verder over de beste tips voor Google Maps

Helaas maar waar: iedere telefoon wordt op een gegeven moment trager. Gelukkig kun je dit proces wel tegengaan door het toestel juist wat sneller te maken.

In deze editie van Android-tips kwamen hiervoor praktische tips voorbij. Denk bijvoorbeeld aan het versnellen van animaties. Hierdoor lijkt het alsof het toestel daadwerkelijk sneller is geworden, al heb je eigenlijk met een optische illusie te maken.

→ Lees verder over het versnellen van een Android-telefoon

De top vijf wordt afgesloten door een editie die in het teken stond van de Chromecast. Heel veel mensen hebben deze mediaspeler, maar niet iedereen is op de hoogte van alle mogelijkheden.

Wat doe je bijvoorbeeld als een bepaalde app is vastgelopen? Je hoeft dan niet de hele Chromecast te herstarten, want je kunt de dwarsliggende app in kwestie ook gewoon opnieuw opstarten. En hoe werkt de gastmodus eigenlijk? Alles komt voorbij.

→ Lees verder over de beste Chromecast-tips

Android Planet in 2023

Ook in 2023 vind je iedere zaterdagochtend een verse editie van Android-tips op Android Planet. Daarnaast blijven we dagelijks schrijven over het laatste nieuws, maken we achtergrondartikelen en geven we in reviews aan welke nieuwe smartphone je (beter niet) moet kopen.

Android Planet in 2023

Ook in 2023 vind je iedere zaterdagochtend een verse editie van Android-tips op Android Planet. Daarnaast blijven we dagelijks schrijven over het laatste nieuws, maken we achtergrondartikelen en geven we in reviews aan welke nieuwe smartphone je (beter niet) moet kopen.