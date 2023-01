Privacy: zo verberg je gevoelige bestanden op je Android-telefoon

Soms heb je bestanden op je smartphone die je liever voor jezelf houdt. In deze tip laten we zien hoe je zulke bestanden ‘onleesbaar’ maakt voor je telefoon of verplaatst naar een vergrendelde map. Benieuwd? Lees dan verder.

Bestanden verbergen op Android: zo doe je dat

Misschien heb je vertrouwelijke bestanden op je smartphone die niet iedereen met toegang tot je telefoon mag bekijken. Er zijn meerdere manieren om zulke bestanden te verbergen op je Android-toestel. In dit artikel laten we twee simpele trucjes zien om bestanden te verbergen. Volg de stappen en ga er zelf mee aan de slag.

1. Verander het bestandstype van je document

De bestanden-app van je smartphone sorteert bestanden onder meer op basis van het bestandstype. Zo worden foto’s, video’s en documenten van elkaar gescheiden. Ieder bestand heeft een bestandsformaat. Die types worden bepaald door wat er achter de bestandsnaam staat.

Bij foto’s is dit vaak .jpg, bij video’s .mp4 en bestanden bijvoorbeeld .pdf. Door deze bestandstypes te veranderen, verberg je gemakkelijk bestanden. Het gaat als volgt:

Ga naar een bestand dat jij wil verbergen en houd deze ingedrukt. Selecteer ‘Naam wijzigen’ en verander de drie letters achter de punt naar ‘abc’. Verander eventueel nog de bestandsnaam. Druk op ‘Ok’ en je ziet dat het bestand verdwijnt. Je telefoon kan .abc namelijk niet lezen.

Daardoor is het bestand ook niet meer te openen. Hij is dus beschermd voor iedereen die door je bestanden speurt. De enige manier om het bestand nog te vinden is door .abc in de zoekbalk te typen en het bestandstype weer te veranderen. Dat zullen anderen niet snel achterhalen.

2. De ‘Beveiligde map’ in Files by Google

Een andere handige manier om bestanden te verbergen is via de Files by Google-app. Deze app vervangt als het ware de standaard bestanden-app op je smartphone en heeft een paar handige functies, waaronder een beveiligde map. Bestanden die daarin geplaatst worden, zijn alleen zichtbaar na het invoeren van je pincode. Je stelt het als volgt in:

Houd het bestand dat je wil verbergen ingedrukt in de Files by Google-app; Selecteer de drie puntjes rechts bovenin beeld; Kies voor de optie ‘Naar beveiligde map verplaatsen’; Stel een pincode in voor de Files-app.

In het menu ‘Browsen’ vind je het kopje ‘Collecties’. Hier vind je de beveiligde map. Wanneer je hierop klikt en je pincode invoert, krijg je toegang tot al je verborgen bestanden. Zo kunnen anderen niet (per ongeluk) jouw bestanden zien of verwijderen. Helaas kun je geen submappen aanmaken in de beveiligde map.

Meer beveiligingstips op Android Planet

Digitale veiligheid is erg belangrijk, zeker op apparaten die je dagelijks gebruikt en waar veel informatie van je opstaat. Op Android Planet schrijven we daarom vaak over beveiliging en hoe je jezelf digitaal kunt beschermen. Zo vertellen we je over phishing-criminelen en laten we zien hoe je een gehackte telefoon voorkomt. Meer weten? Bekijk dan onze tippagina. Hieronder vind je de nieuwste beveiligingstips.