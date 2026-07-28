Zo krijg je het beste geluid als je maar één oortje draagt (+video)

Muziek luisteren of op TikTok scrollen kan ook prima met maar één oordopje in. Zo hoor je tenminste nog enigszins wat er om je heen gebeurt. Met deze Samsung-tip zorg jij voor het beste geluid uit dat ene oortje!

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Beter geluid met maar één oortje in

Draag je regelmatig maar één oordopje? Dan hoor je mogelijk niet alle geluiden. Veel muziek, video’s en games gebruiken standaard stereogeluid, waarbij verschillende geluiden over het linker- en rechterkanaal zijn verdeeld.

Met de functie Monogeluid voegt je Samsung-telefoon beide audiokanalen samen. Zo hoor je via één oordopje alle geluiden in plaats van slechts een deel ervan. Hieronder leggen we uit hoe je dit instelt.

Ga naar de ‘Instellingen’; Scrol naar ‘Toegankelijk’; Nu tik je op ‘Gehoorverbeteringen’. In het volgende scherm tik je op ‘Monogeluid’. Dit zet je aan met het schuifje. Je vindt hier ook een schuifregelaar voor de geluidsbalans. Daarmee verplaats je het geluid meer naar links of rechts. Dat is handig als je aan één oor minder goed hoort of als je het geluid wil afstemmen op het oordopje dat je gebruikt.

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Houd er wel rekening mee dat je met Monogeluid ingeschakeld geen stereo-effecten meer hoort. Gebruik je weer twee oordopjes? Dan kun je de functie het beste weer uitschakelen voor de optimale luisterervaring. Als je er trouwens niet helemaal uitkomt met ons stappenplan, dan legt redacteur Sebastiën alles nog eens duidelijk uit in de video hieronder.

Het beste geluid uit twee oortjes

Als je benieuwd bent naar je opties om het geluid te verbeteren met beide oortjes in, dan hebben we natuurlijk ook tips voor je. Klik verder naar de twee artikelen hieronder.

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