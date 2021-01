“Wat is de beste sim only-provider?” Die vraag krijgt de redactie van Android Planet regelmatig voorgelegd. Het eerlijke antwoord is dat die er niet is. Het hangt immers van je voorkeuren, budget en eisen af. In dit artikel zetten we daarom de belangrijkste kenmerken van populaire sim only-aanbieders op een rijtje.

Gids: beste sim only provider voor jou kiezen

Voordat we dat doen, moet je eerst iets weten over het ‘menu’ waaruit je kunt kiezen. In sim only-land wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen twee soorten aanbieders, ook wel providers genoemd. Ten eerste heb je de ‘grote spelers’ met een eigen, landelijk dekkend telefoonnetwerk. Tot deze groep behoren KPN, T-Mobile en Vodafone, ook wel de zelfstandige providers genoemd.

Daarnaast bestaan er zogeheten virtuele providers. Deze partijen hebben geen eigen telefoonnetwerk, maar kopen belminuten, internet en sms’jes in bij eerdergenoemde bedrijven. Tot de virtuele providers behoren onder meer Simyo, Ben, Simpel, Hollandsnieuwe en Youfone. Ook Tele2 valt onder deze noemer, omdat men gebruikmaakt van T-Mobile’s netwerk.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste kenmerken, voor- en nadelen van de populairste zelfstandige en virtuele providers.

Zelfstandige providers

1. KPN

Pluspunten Veel keuzevrijheid in bundels

Veel keuzevrijheid in bundels Combivoordeel voor KPN-klanten

Combivoordeel voor KPN-klanten e-sim kiezen

e-sim kiezen Gratis 5G bij sim only-abonnement Minpunten Kleinere bundels relatief duur

KPN is de enige sim only-aanbieder met esim. Deze simkaart is niet fysiek, maar digitaal. Je hoeft dus niet langer te wachten tot de provider je een fysiek simkaartje opstuurt, maar kunt na het afsluiten van een abonnement direct aan de slag. Wel moet je smartphone met esim overweg kunnen. Dit is bij lang niet alle telefoons het geval.

Verder biedt de provider verschillende voordelen voor klanten van KPN Internet en XS4ALL en krijg je standaard 5G bij het nemen van een sim only. Hecht hier vooralsnog niet teveel waarde aan, want de snelheidswinst ten opzichte van 4G is beperkt. Doorgaans liggen de prijzen van KPN ietwat hoger, maar momenteel krijg je op veel pakketten 2,50 euro korting per maand.

2. T-Mobile

Pluspunten Gekozen als beste netwerk van Nederland

Gekozen als beste netwerk van Nederland Datavrij muziek streamen

Datavrij muziek streamen Combivoordeel voor T-Mobile-klanten Minpunten Niet maandelijks opzegbaar

Niet maandelijks opzegbaar Bijbetalen voor 5G

T-Mobile is al enkele jaren achter gekozen als provider met het beste netwerk van Nederland. Ook in andere onderzoeken, zoals die van de Consumentenbond, komt de van oorsprong Duitse aanbieder regelmatig goed uit de bus. Ook tof: je kunt met een sim only van T-Mobile datavrij muziek streamen bij onder meer Deezer en Spotify.

Een nadeel van T-Mobile is dat abonnementen niet maandelijks opzegbaar zijn. In plaats daarvan moet je direct een 1- of 2-jarig sim only-abonnement afsluiten. Ook moet je bijbetalen voor 5G-internet, al is dit voorlopig geen zwaarwegend nadeel.

3. Vodafone

Pluspunten Forse bundels

Forse bundels Combivoordeel voor Ziggo-klanten

Combivoordeel voor Ziggo-klanten Abonnement delen met gezin Minpunten Niet maandelijks opzegbaar

Niet maandelijks opzegbaar Abonnement bijstellen niet mogelijk

Abonnement bijstellen niet mogelijk Soms bijbetalen voor 5G

Wil je een sim only-abonnement voor het hele gezin afsluiten? Dan is Vodafone wellicht een interessante optie. Bij de provider kun je namelijk één sim only-abonnement voor jou en maximaal vier andere gezinsleden afsluiten. Met z’n vijven verdeel je 50GB internet per maand. Iedereen kan onbeperkt bellen en sms’en.

Dat gezegd hebbende, Vodafone heeft ook nadelen. Abonnementen kunnen tussentijds bijvoorbeeld niet worden bijgesteld. Bovendien is het niet mogelijk om een pakket uit te proberen, want je ‘tekent’ direct voor 1 of 2 jaar.

Virtuele providers

Er zijn tientallen virtuele providers actief in Nederland. Het is daarom niet praktisch om per provider stil te staan bij de belangrijkste kenmerken, voor- en nadelen. We hebben daarom de algemene kenmerken van virtuele providers samengevat in enkele overzichtelijke plus- en minpunten:

Pluspunten Relatief goedkoop

Relatief goedkoop Veel keuzevrijheid

Veel keuzevrijheid Flexibele abonnementsduren

Flexibele abonnementsduren Lage aansluitkosten Minpunten Relatief kleine (data)bundels

Relatief kleine (data)bundels Traag met nieuwe technologie (5G)

Traag met nieuwe technologie (5G) Klantenservice niet altijd optimaal

Bekende virtuele providers zijn Ben, hollandsnieuwe, Simpel, Simyo en Youfone. Eerstgenoemde gebruikt bijvoorbeeld het netwerk van T-Mobile, evenals Simpel (dat ook onder T-Mobile valt). Simyo ‘zit’ op KPN en klanten van hollandsnieuwe bellen via het Vodafone-netwerk.

Virtuele providers zijn in de regel goedkoper dan hun zelfstandige concullega’s. Daarbij heb je vaak meer keuzevrijheid qua bundels, helemaal wanneer je geen grootverbruiker bent. Bij Simyo is de grootste internetbundel bijvoorbeeld 15GB en bij Simpel kun je maximaal 7GB kiezen. De vreemde eend in de bijt is Tele2, waar je ook een databundel met onbeperkt internet kunt afsluiten.

Bovendien kun je virtuele providers vrijwel allemaal maandelijks opzeggen en liggen de aansluitkosten doorgaans lager. Bij KPN, T-Mobile en Vodafone betaal je op de eerste factuur 25 euro, maar bij een partij als Youfone bijvoorbeeld slechts 15 euro.

Nadelen

Daartegenover hebben virtuele providers wel degelijk nadelen. Ze zijn bijvoorbeeld vaak laat met het implementeren van nieuwe technologie. In 2022 wordt het Nederlandse 5G-netwerk een stuk sneller en wie daar optimaal gebruik van wil maken, kan beter geen sim only-abonnement bij een virtuele provider afsluiten. Het implementeren van nieuwe technologie kost immers geld en hun sterke punt is juist betaalbaarheid.

Ook lever je bij veel sim only-aanbieders in op de klantenservice. Je kunt bijvoorbeeld alleen tussen bepaalde tijden contact opnemen met de helpdesk, of moet je verhaal per e-mail kwijt. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op de regel, zoals Simyo. Deze provider komt in onderzoeken regelmatig als heel klantvriendelijk uit de bus.

Sim only abonnementen vergelijken

Zie jij door alle bomen het sim only-bos niet meer? Met honderden combinaties en mogelijkheden is het nog best lastig om een passend abonnement te vinden. Gebruik daarom de prijsvergelijker van Android Planet. Wij halen continu alle deals van alle grote aanbieders waarna jij kunt filteren op aantal belminuten, internet, abonnementsduur en bijvoorbeeld aansluitkosten.