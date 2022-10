Dit zijn de beste sim only-providers van 2022

Overstappen naar een sim only-abonnement of een sim only-abonnement bij een nieuwe provider afsluiten is lastig wanneer je geen goed overzicht hebt van alle plussen en minnen. Ben je op zoek naar de (aller)beste sim only-provider? Met de volgende informatie kun jij een keuze maken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste sim only-provider van 2022

Daar kunnen we kort over zijn. Volgens de Consumentenbond komt Ben als de allerbeste mobiele (sim only) provider van dit moment uit de bus. Dat blijkt uit een onderzoek dat ze in het tweede kwartaal van dit jaar hebben uitgevoerd. Onderstaande toplijst is gebaseerd op de bevindingen en tests van de Consumentenbond.

#1 Ben sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 4G (down/up) 8,9 8,2 8,9 T-Mobile 225Mbps/65Mbps

Ben bestaat al sinds 1999, maar is een tijdje weg geweest. Sinds enkele jaren is de naam echter teruggekeerd en plaatst het bedrijf zichzelf als budgetprovider in de markt.

Ben beschikt niet over een eigen netwerk, maar maakt gebruik van het grootste mobiele netwerk in Nederland, namelijk dat van T-Mobile. Het scoort in het tweede kwartaal van 2022 een nette 9,3/10.

Voordelen van Ben sim only

Keuze uit een maandelijks opzegbaar sim only abonnement

Gebruikt het snelste mobiele netwerk van Nederland (T-Mobile)

Als beste mobiele provider van 2022 getest door de Consumentenbond

#2 Simyo sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 4G (down/up) 8,8 8,3 9,0 KPN 256Mbps/150Mbps

Simyo is sinds de oprichting al onderdeel van KPN. Het is de eerste mobiele provider die uitsluitend online opereert, zonder fysieke winkels. Simyo is daarnaast een van de eerste providers die eSIM ondersteunde en is meerdere keren uitgeroepen tot het meest klantvriendelijke telecombedrijf – zo ook dit jaar.

Neem je op jouw thuisadres KPN Thuis af voor internet en/of televisie? Dan kom je gratis in in aanmerking voor Simyo Compleet. Hiermee verdubbeld Simyo kosteloos het aantal belminuten en hoeveelheid dataverkeer.

Voordelen van Simyo sim only

25 Keer tot beste provider uitgeroepen door de Consumentenbond

Gratis nummerbehoud bij overstappen naar Simyo sim only

Je kunt iedere maand je sim only bundel aanpassen, zowel omlaag als omhoog

Verdubbeling van je bundel met Simyo Compleet (wanneer je al klant bij KPN bent)

Snelste (theoretische) 4G upload snelheid

#3 Hollandsnieuwe sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 4G (down/up) 8,6 7,5 8,6 VodafoneZiggo 350Mbps/50Mbps

Hollandsnieuwe is opgericht in 2011 en zet zich in de markt als een echte budget sim only-provider. De provider is in handen van VodafoneZiggo en richt de pijlen op mensen die juist niet de behoefte hebben aan een dure telefoon en onbeperkte bundels.

Neem je thuis al internet af van VodafoneZiggo? Dan kun je met Hollandsnieuwe sim only profiteren van combivoordeel. Je krijgt dan een TV pakket en 1000 MB, belminuten en sms berichten extra bovenop de bundels en zenders die je afneemt.

Voordelen van Hollandsnieuwe sim only

Combivoordeel met Ziggo mogelijk (TV pakket en extra belminuten en dataverkeer)

Snelste (theoretische) 4G download snelheid

#4 Simpel sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 4G (down/up) 8,6 7,8 8,6 T-Mobile 75Mbps/10Mbps

Simpel is sinds 2007 actief en vanaf 2014 een onafhankelijk merk. De provider is echter in december 2020 overgenomen door T-Mobile. Tot de overname maakte de provider gebruik van het netwerk van KPN. Simpel bedient ongeveer een miljoen klanten met zo’n 30 medewerkers.

De provider onderscheid zich feitelijk niet van andere sim only-providers, maar staat vooral bekend om haar no-nonsense manier van adverteren. In 2020 werd het bedrijf door de Consumentenbond uitgeroepen tot de beste mobiele provider van Nederland. In de meest recente test van de Consumentenbond moet de provider het echter doen met een vierde plaats.

Voordelen van Simpel sim only

Elke maand gratis je bundel(s) aanpassen

Aangesloten op het snelste mobiele netwerk van Nederland (T-Mobile)

#5 Tele2 sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 5G (down/up) Snelheid 4G (down/up) 8,5 8,0 8,9 T-Mobile 450Mbps/75Mbps 225Mbps/75Mbps

Tele2 bestaat als provider al een hele tijd (1993), maar is sinds 2021 onderdeel geworden van T-Mobile en maakt gebruik van het T-Mobile netwerk.

Neem je meerdere abonnementen van Tele2 en/of T-Mobile af op een adres, dan kun je gebruikmaken van extra voordelen. Die lopen uiteen van korting op je T-Mobile Thuis-abonnement tot extra data bij je mobiele abonnement.

Voordelen van Tele2 sim only

Voordeel wanneer je meerdere Tele2 en T-Mobile Thuis abonnementen op 1 adres afneemt.

#6 KPN sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 5G (down/up) Snelheid 4G (down/up) 8,4 7,6 8,9 KPN 500Mbps/? 225Mbps/?

KPN is een van de drie grote mobiele providers in Nederland met een eigen netwerk. Het netwerk van KPN werd dit jaar voor het eerst uitgeroepen tot beste mobiele netwerk van Nederland. De jaren daarvoor ging T-Mobile er met die prijs vandoor.

Voordelen van KPN sim only

Extra korting wanneer je sim only combineert met KPN Internet

Je kunt MB’s delen met huisgenoten die ook een KPN abonnement hebben

Je bundel is maandelijks aanpasbaar, zowel omhoog als omlaag

#7 T-Mobile sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 5G (down/up) Snelheid 4G (down/up) 8,3 7,4 8,7 T-Mobile 450Mbps/75Mbps 450Mbps/75Mbps

T-Mobile liet in 2021 de sterkste groei zien onder alle mobiele providers. Met bijna twee procentpunten steeg het aandeel van de provider (of eigenlijk van het netwerk) naar 33,6 procent. Dit was mede te danken aan de overname van Simpel.

Vijf jaar op rij (2016 tot en met 2021) ging de provider er met de prijs ‘Best geteste mobiele netwerk van Nederland’ vandoor.

Voordelen van T-Mobile sim only

Toegang tot snel 5G netwerk

Bundel is maandelijks aanpasbaar, zowel omlaag als omhoog

5 Jaar op rij (2016-2021) getest als beste mobiele netwerk van Nederland

#8 VodafoneZiggo sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 5G (down/up) Snelheid 4G (down/up) 8,3 7,5 8,5 VodafoneZiggo 1Gbps/112Mbps 350Mbps/100Mbps

In tegenstelling tot veel andere Nederlandse providers is VodafoneZiggo wereldwijd een sterk merk in de telecom. In Nederland beschikken ze naast KPN en T-Mobile over een eigen netwerk. Het bedrijf is in 2017 ontstaan na de fusie van de organisaties Vodafone en Ziggo.

Bij Vodafone kun je gebruikmaken van het snelle 5G netwerk. Bijna alle virtuele sim only-providers kunnen tot op heden geen 5G aanbieden, met uitzondering van Tele2.

Voordelen van Vodafone sim only

Toegang tot snel 5G netwerk

Dubbele hoeveelheid data en korting i.c.m. internet van Ziggo

eSIM ondersteuning

#9 Youfone sim only

Totaalscore Score internet Score bellen Netwerk Snelheid 4G (down/up) 8,3 7,6 8,6 KPN 256Mbps/150Mbps

Youfone is een budget sim-only provider die gebruikmaakt van het KPN-netwerk. Het bedrijf werd in 2008 opgericht en stond in de eerste jaren van haar bestaan vooral bekend om het aanbod van sim only abonnementen. Inmiddels kun je bij Youfone ook terecht voor je televisie en/of internet abonnement.

Combineer je een sim only abonnement met Youfone thuis, dan kun je gebruikmaken van extra voordelen. Het gaat om extra dataverkeer per maand en het ESPN compleet televisiepakket.

Voordelen van Youfone sim only

Extra voordelen door Youfone sim only te combineren met Youfone thuis

Wie heeft het beste mobiele netwerk in 2022?

Welke provider in 2022 het mobiele netwerk het beste voor elkaar heeft, is volgens benchmark organisatie Umlaut helder: provider KPN gaat er met de prijs vandoor. Het is de eerste keer sinds de start van het jaarlijks onderzoek in 2015 dat het bedrijf als winnaar uit de bus komt.

In de telecomsector wordt een jaarlijkse netwerktest uitgevoerd door organisatie Umlaut als de meest toonaangevende gezien. Het netwerk van KPN behaalde een indrukwekkende score van 976 uit 1000 punten.

Daarmee staat de provider niet alleen op het bovenste treetje in Nederland, maar heeft het ook direct de hoogste score wereldwijd behaald.

Mocht je benieuwd zijn naar het onderzoek dan is het artikel inclusief volledig rapport in PDF formaat hier in te zien op de website van Umlaut.

En welke sim only-providers gebruik maken van welk netwerk lees je verderop in deze review in het sim only provider netwerk overzicht.

Dekking van mobiele netwerken

In essentie zijn bestaan er nog maar drie individuele mobiele providers met een eigen netwerk in Nederland: KPN, Vodafone en T-Mobile.

Providers zoals bijvoorbeeld Simyo, Simpel en Tele2 beschikken niet over een eigen netwerk en gebruiken de netwerken van deze drie grote aanbieders.

In een klein en technologisch vooruitlopend land zoals Nederland zijn er (uitzonderingen daargelaten) geen problemen met de dekking van een netwerk. Dat betekent dat je daar geen zorgen om hoeft te maken en dat je de dekking eigenlijk niet hoeft mee te nemen in je keuze voor een sim only-abonnement.

Volgens onderzoeker Opensignal kunnen de Nederlandse providers zo’n 95 procent van Nederland voorzien van goed bereik.

5G Is de uitzondering

Hoewel de mobiele dekking over het algemeen zeer goed te noemen is, is de dekking van het snelle 5G netwerk niet overal in Nederland perfect voor elkaar. Aan de onderstaande dekkingskaarten van provider KPN is dat goed te zien.

De dekking testen met Opensignal

Wil je de dekking van een provider testen, dan kun je dit doen met de app Opensignal. Maak je gebruik van de app, dan werk je automatisch mee aan het onderzoek van Opensignal.

Opensignal - 5G, 4G Speed Test Opensignal.com 8,4 (437.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

De kanttekening van deze app is dat je verbonden moet zijn met het netwerk van de betreffende provider om de dekkingsgraad te kunnen testen. Het is lastig testen wanneer je in de markt bent voor een nieuw sim only-abonnement en je nog niet helder hebt bij welke provider je dat wilt afsluiten. Wellicht kun je kennissen of familie vragen om de test uit te voeren.

Het alternatief is het kijken naar dekkingskaarten, zoals de kaart van KPN die we hierboven tonen.

Dekkingskaarten

Dekkingskaarten geven visueel weer hoe goed de dekking van een bepaald netwerk is . Klik/druk hieronder op de link om de dekkingskaart van de betreffende provider te bekijken.

Provider met de beste dekking

Wil je meer weten over de netwerken van de verschillende providers en wie de beste dekking heeft? Check dan dit artikel over de dekking van mobiele providers in Nederland hier op AndroidPlanet.nl.

Overzicht sim only providers per netwerk

Zoals we eerder schreven bestaan er in 2022 in Nederland nog drie grote netwerken: we hebben het dan over KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo.

Het aantal sim only-providers in Nederland is op dit moment tien. Youfone, Simyo, Lebara, Hollandsnieuwe, Tele2, Ben en Simpel zijn de overige aanbieders van sim only. Zij maken gebruik van de netwerken van een van de grote drie.

Dit type mobiele provider worden MVNO genoemd (Mobile Virtual Network Operator). Dat betekent zoveel dat ze virtuele providers zijn en een netwerk als het ware huren.

Welke sim only providers gebruiken het KPN netwerk

De naam KPN is in 1998 ontstaan na de privatisering van het voormalige Koninklijke PTT Nederland.

Het bedrijf focust zich voornamelijk op het merk KPN, maar heeft ook de naam Simyo onder haar hoede. De uitrol van 5G werd halverwege 2020 ingezet door KPN, waarbij het bedrijf op dit moment claimt dat zo’n 81 procent van Nederland voorzien is van een goede 5G verbinding.

Naar verwachting zal de landelijke dekking van 5G binnen het KPN netwerk tegen het einde van 2022 oplopen naar zo’n 95 procent.

Welke ‘virtuele sim only providers’ gebruikmaken van het KPN netwerk en de ondersteuning voor 4G en/of 5G vind je terug in onderstaand overzicht.

Sim only providers op KPN netwerk 4G 5G Simyo ✓ ✖ Youfone ✓ ✖ Lebara ✓ ✖ Budget Mobiel ✓ ✖

Overzicht sim only providers binnen het T-Mobile netwerk

In 2000 kocht Deutsche Telekom een deel van de Nederlandse Provider Ben. Die deal werd later een totale overname. In 2003 werd Ben hernoemd naar T-Mobile Nederland. Ook werd in 2007 de provider Orange door T-Mobile ingelijfd. Daar hield het niet bij op, want in 2018 en 2020 werden Tele2 en Simpel aan het portfolio toegevoegd.

In de herfst van 2021 bediende T-Mobile zo’n 6.9 miljoen klanten, wat zich vertaalt in een marktaandeel van 42 procent. Dat maakt het de grootste mobiele provider van Nederland.

De uitrol van 5G startte voor T-Mobile in de tweede helft van 2020. Het bedrijf claimt dat 98 procent van de Nederlandse bevolking in gebieden leeft die over een goede 5G dekking beschikken.

Check onderstaande tabel voor een overzicht van alle sim only-providers op het T-Mobile netwerk.

Sim only providers op T-Mobile netwerk 4G 5G Ben ✓ ✖ Simpel ✓ ✖ Tele2 ✓ ✓

Welke sim only-providers gebruiken het VodafoneZiggo netwerk?

De Nederlandse tak van de internationale Vodafone Group nam in 2003 de provider Libertel over, de tweemerken smolten samen tot Vodafone Nederland.

In 2016 fuseerde Vodafone Nederland met tv- en internetaanbieder Ziggo waardoor het vandaag de dag bekend staat als VodafoneZiggo. Zoals de naam doet vermoeden hebben beide bedrijven een aandeel van 50 procent in de gehele organisatie.

Op dit moment is VodafoneZiggo met zo’n 5 miljoen mobiele klanten de kleinste mobiele provider van Nederland. Welke sim only-providers gebruikmaken van het VodafoneZiggo netwerk zie je hieronder. Dat is er in het tweede kwartaal van 2022 welgeteld een.

Sim only providers op VodafoneZiggo netwerk 4G 5G Hollandsnieuwe ✓ ✖

Sim only internetsnelheid vergelijken

De snelheid van 4G- en 5G-internet varieert onder de bestaande sim only-providers best wel wat. Op dit moment is Tele2 de enige sim only-provider die 5G aanbied.

Internetsnelheid alle sim only providers

In onderstaand overzicht hebben we de maximale internetsnelheden (download en upload) verzameld die door de providers geclaimd worden.

De downloadsnelheid is in de praktijk het belangrijkst, en zal vooral ingezet worden bij het bekijken van alle soorten online content. Plaats je een foto of video op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of TikTok? Dan zal je upload snelheid aangesproken worden, omdat je iets op het internet plaatst.

Let er op dat enkele sim only-providers verschillende snelheden aanbieden. Zo betaal je vaak een euro tot enkele euro’s per maand extra voor maximale down- en upload snelheid.

Sim only provider 5G Down 5G Up 4G Down 4G Up Simyo (KPN) – – 256Mbps 150Mbps Ben (T-Mobile) – – 225Mbps 65Mbps Simpel (T-Mobile) – – 75Mbps 10Mbps Lebara (KPN) – – 75Mbps 25Mbps Hollandsnieuwe (Vodafone) – – 350Mbps 50Mbps Budget mobiel (KPN) – – 5Mbps 1Mbps Youfone (KPN) – – 256Mbps 150Mbps Tele2 (T-Mobile) 450Mbps 75Mbps 225Mbps 75Mbps

Simyo sim only internetsnelheid

Simyo vermeldt op de eigen website dat de maximale (theoretische) downloadsnelheid op 4G 256 Mbps bedraagt, en de uploadsnelheid 75 Mbps.

Ze geven echter ook heel netjes aan dat de genoemde snelheden in de praktijk niet zo snel gehaald zullen worden. Ze vermelden een praktische downloadsnelheid van 50 Mbps. Een praktische uploadsnelheid wordt niet gegeven.

Ben sim only internetsnelheid

Bij provider Ben beschik je volgens de eigen website over een maximale theoretische download snelheid van 225 Mbps, en een uploadsnelheid van 65 Mbps.

Je hebt het dan wel over het 4G Extra Snel-abonnement, waar je 2 euro extra per maand voor dient te betalen. Binnen de normale 4G-verbinding beschik je over snelheden van 100 Mbps (download) en 10 Mbps (upload).

Simpel sim only internetsnelheid

Simpel vermeldt een wat magere maximale theoretische download en upload snelheid van 75 Mbps en 10 Mbps op haar eigen website.

Deze snelheden liggen daarmee nog wel altijd boven de langzaamste 4G sim only-provider in deze vergelijking, namelijk Budget Mobiel.

Lebara sim only internetsnelheid

De standaard internet snelheden bij Lebara sim only 4G liggen op maximaal 75 Mbps voor downloaden en 25 Mbps voor uploaden.

Voor 50 cent per maand (extra) worden die snelheden verdubbeld naar 150 Mbps download en 75 Mbps upload.

Hollandsnieuwe sim only internetsnelheid

Hollandsnieuwe claimt bij uitstek de hoogste (theoretische) 4G download snelheid van alle vergeleken sim only-providers, namelijk 350 Mbps. Uploaden doe je met maximaal 50 Mbps.

Budget Mobiel sim only internetsnelheid

De 4G snelheden van Budget Mobiel worden in (hele) kleine lettertjes op de website vermeld. Waarschijnlijk omdat het om een download snelheid van maximaal 5 Mbps en upload snelheid van 1 Mbps gaat.

Daarmee liggen de theoretische 4G snelheden van deze provider nog lager dan die van provider Simpel. Dat terwijl Budget Mobiel in onze onafhankelijke sim only-vergelijker lang niet altijd als voordeligste keuze uit de bus komt.

Youfone sim only internetsnelheid

Youfone claimt een theoretische maximale 4G snelheid van 256 Mbps voor het downloaden en 150 Mbps voor uploaden.

Daarmee deelt het voor wat betreft de theoretische maximale uploadsnelheid de eerste plaats met provider Simyo.

Tele2 sim only internet snelheid

Tele2 vermeld een maximum theoretische 4G download snelheid van 225 Mbps. Uploaden doe je met maximaal 75 Mbps, en is de enige sim only-provider die op dit moment 5G aanbied, buiten de grote providers van wie de netwerken zijn (VodafoneZiggo, KPN en T-Mobil).

Ook heel netjes van de provider om de snelheden die in de praktijk gehaald worden op te nemen. Het gaat om een downloadsnelheid van 40 Mbps en uploadsnelheid van 25 Mbps.

Deze snelheden gelden voor dit moment en voor zowel voor de 4G- als de 5G-verbinding. De verwachting is dat in de komende twee jaar de downloadsnelheid op 5G opgeschroefd kan worden naar maximaal 450 Mbps.

Beste sim only-prijzen en aanbiedingen

Voor een totaaloverzicht van de beste sim only prijzen kun je terecht in onze eigen onafhankelijke sim only vergelijker.

Het maakt daarbij niet uit of je een vaste hoeveelheid belminuten of dataverkeer wenst, of juist onbeperkt wil kunnen bellen en internetten. Naast deze twee zaken kun je in onze vergelijker ook filteren op het 4G- of 5G-netwerk, en kun je inzien welke providers combinatievoordelen aanbieden.

Zo kun je profiteren van (extra) korting wanneer je bijvoorbeeld al TV en/of internet van de betreffende provider afneemt.

Tele2 sim only 200 min of 200 sms onbeperktMB (5G) 1 maanden € 27,00 p/m Eenmalig: € 20,00 Bekijk bij Tele2 KPN sim only 150 min of 150 sms onbeperktMB (5G) 1 maanden € 26,50 p/m Eenmalig: € 25,00 Bekijk bij Mobiel.nl Budget Mobiel sim only onbeperkt min en onbeperkt sms onbeperktMB (4G) 1 maanden € 17,00 p/m Eenmalig: € 15,00 Bekijk bij Budget Mobiel Bekijk alle deals

Veelgestelde vragen