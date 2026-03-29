Contactloos betalen zonder pinpas steeds populairder: zo werkt dat

Bij een pinapparaat heb je sinds een jaar of tien een tweede betaaloptie naast je pinpas: je smartphone of smartwatch. Tover jij die nog niet tevoorschijn bij de kassa? Wij leggen uit je gemakkelijk zonder pinpas betaalt.

Ruim de helft met smartphone of smartwatch

UIt recente cijfers van brancheorganisatie Betaalvereniging Nederland blijkt dat vorig jaar bijna zestig procent van de betalingen met een smartphone of smartwatch is gedaan. Die verhouding lag in 2024 nog andersom: toen werden zes op de tien betalingen juist met de pinpas gedaan en bleef de telefoon vaker in de broekzak.

Het ging in totaal om 5,83 miljard betalingen bij Nederlandse toonbankinstellingen (fysieke locaties waar goederen of diensten gekocht en direct aan een toonbank, kassa of balie betaald kunnen worden). Die betalingen werden gedaan met een betaalpas, smartphone of smartwatch. Met deze drie betaalmethodes was zo’n 150 miljard euro gemoeid, oftewel bijna 26 euro per betaling.

Zo werkt betalen met smartphone of smartwatch

Als jij ook een extra optie wil hebben aan de kassa (oeps, portemonnee vergeten!), dan is contactloos betalen met je slimme telefoon of horloge ideaal. Lees ons stappenplan en/of bekijk de video hieronder om te weten hoe dat in zijn werk gaat!

Volg deze simpele stappen: Download Google Wallet als deze app nog niet standaard op je telefoon zit; Log in op je bankapp, ga naar de instellingen en zoek daar op ‘Google Pay’; Nu krijg je de optie om je betaalrekening aan de Wallet te koppelen. Kies de betaalrekening die jij wil gebruiken om contactloos te betalen; Klik vervolgens op ‘Toevoegen aan Google Pay’ en ga akkoord met de voorwaarden. Nu wordt de Google Wallet-app geopend. Klik op de knop ‘Toevoegen aan Wallet’ en check of de gegevens kloppen. Hierna neemt Google Wallet kort contact op met je bank om je betaalpas te controleren. Als alles in orde is, zie je de melding dat het koppelen gelukt is. Je kunt nu contactloos betalen met je mobiele telefoon! Kwestie van je telefoon bij de kassa ontgrendelen, tegen de betaalterminal aanhouden en voilà: je hebt contactloos afgerekend.

Heb je naast een smartphone ook een smartwatch?

Dan heb je nóg een extra optie om contactloos te betalen. Zo stel je dat in op je slimme klokje.

Open de Google Wallet-app op je smartwatch en klik op het plus-icoontje; Pak je telefoon erbij, open ook hier de Wallet-app en klik vervolgens op ‘Toevoegen aan smartwatch’ Kies uit de lijst een betaalpas die je eerder hebt toegevoegd of voeg een nieuwe toe; Vul de CVC-code in ter bevestiging, klik op ‘Doorgaan’ en ga akkoord met de voorwaarden; Je bent er bijna: je doet nu alleen nog de verificatiecheck bij je bank en dan ben je helemaal klaar om ook met je smartwatch contactloos te betalen.

Check of je apparaat NFC heeft

Allemaal leuk en aardig, maar je kunt helaas niet met iedere smartphone of smartwatch contactloos afrekenen. Daarvoor moet de draadloze technologie NFC (Near Field Communication) op je apparaat zitten. NFC is een chip die net als bluetooth gegevens kan uitwisselen. Wel is het bereik een stuk beperkter, maar hierdoor gaan minder gegevens verloren. NFC verbruikt relatief weinig energie.

Deze handige technologie is dus een echt pluspunt als het aanwezig is op jouw smartphone of -watch. Veel moderne smartphones en -watches hebben dit, maar soms bouwen fabrikanten dit bewust niet in om kosten te besparen. Geen idee of je huidige slimme telefoon of horloge NFC heeft? Dit zijn onze tips:

Ga naar de instellingen op je smartphone of smartwatch en zoek naar ‘NFC’, ‘Contactloos betalen’ of ‘Verbindingen’;

Zoek je model online op en kijk bij ‘connectiviteit’ of NFC vermeld staat;

De vuistregel is dat nieuwere en duurdere modellen het vaak wel hebben en oudere, goedkopere modellen niet.

Betaal jij al met je telefoon of horloge? Of vind je de ouderwetse pinpas toch fijner? We horen graag van je in de reacties.