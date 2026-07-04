De beste wifi op vakantie: dat regel je met deze 3 tips! 

Ga jij dit jaar kamperen en heb je niet zo’n ruime databundel? Dan ben je vast benieuwd naar de wifi op je camping. Met onze tips vergroot je de kans op een snelle en stabiele verbinding.

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De uitdagingen van wifi op een camping

Een campingnetwerk moet aan andere eisen voldoen dan je wifi-netwerk thuis. Op een kampeerterrein wordt het internetsignaal via zogeheten access points verspreid. Soms maken honderden gasten hier tegelijkertijd gebruik van. Geen pretje voor de verbinding, laat staan als er ook nog bomen, hoogteverschillen en andere obstakels zijn.

Sta jij toevallig wat verder van zo’n access point, dan zul je merken dat je telefoon of tablet moeite heeft om een stabiele verbinding te behouden. Gelukkig zijn er trucjes om sneller te internetten, met minder kans op uitval. Lees snel verder voor al onze tips.

Tip 1. Download een app en zoek de beste plek!

Op sommige campings mag je bij aankomst even over het terrein lopen. Maak daar gebruik van en kies je staanplaats tactisch. Maar, dan moet je wel weten op welke plek je de beste verbinding hebt. Dat doe je met je smartphone of tablet. Met de juiste app verander je die in een wifi-scanner, bijvoorbeeld met WiFi Analyzer of NetSpot.

Met deze apps kun je eenvoudig zien hoe sterk wifi-signalen op verschillende plekken zijn. Ze tonen alle beschikbare netwerken in de buurt en laten met grafieken of heatmaps zien hoe sterk het signaal overal is. Door rond te lopen met deze apps geopend, ontdek je snel waar je de beste verbinding hebt.

Als je dan toch aan het rondlopen bent, kijk dan eens goed rond. Wifi-antennes zijn gemakkelijk te herkennen en hangen vaak wat hoger. Bijvoorbeeld in een boom of aan een gebouw. In het algemeen geldt: hoe dichter bij de antenne, hoe beter de verbinding.

Tip 2. Gebruik een wifi-versterker of reisrouter

Een wifi-versterker kan helpen als je tent, caravan of camper nét aan de rand van het bereik staat. Je plaatst de versterker op een plek waar hij nog een redelijk signaal van de camping ontvangt (bijvoorbeeld bij een hoog raam) en verbindt daarna je apparaten via de wifi van de versterker. Een wifi-versterker kan echter alleen dat doorgeven wat hij ontvangt: als het signaal heel zwak is, zal ook de beste versterker alleen dat zwakke signaal doorgeven.

Wie vaak op vakantie gaat, meer gemak wil én wat meer te besteden heeft, kan ook een draagbare reisrouter overwegen. Daarmee maak je een privé-wifinetwerk voor al je apparaten. Je koppelt de router aan de campingwifi, waarna al je apparaten automatisch gebruikmaken van je eigen netwerk. Ga je naar een andere camping, dan hoef je alleen de router opnieuw te verbinden met het nieuwe campingnetwerk.

Naast dit gemak bieden reisrouters vaak extra beveiligingsfuncties, zoals een firewall en VPN-ondersteuning. Sommige modellen hebben grotere antennes en kunnen zwakke signalen beter ontvangen, maar ook deze verrichten geen wonderen. Aan slechte campingwifi is helaas weinig te doen.

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Tip 3. Geen wifi, maar mifi!

Krijg je met de tips hierboven nog steeds niet echt een goede verbinding, dan biedt een mifi-router misschien uitkomst. Dit staat voor ‘Mobile Wifi Router’, dus een mobiele vorm van wifi. Het apparaatje lijkt op de router die je thuis hebt, maar in tegenstelling tot dat model, past een mifi-router wél met gemak in je broekzak. De mifi maakt verbinding met het 4G- of 5G-netwerk en deelt die internetverbinding via wifi met al je apparaten.

De aanschafkosten vallen mee, de meest betaalbare opties kosten je een paar tientjes. Bijkomend voordeel is dat die kosten eenmalig zijn. Vervolgens heb je alleen nog een simkaart of eSIM met een databundel nodig. Binnen de EU kun je meestal gewoon je eigen abonnement gebruiken, terwijl een lokale sim of eSIM buiten de EU vaak goedkoper is. Een mifi is geschikt voor laptops, tablets en telefoons en je kunt er vaak vijf tot tien apparaten tegelijkertijd mee verbinden.

Bonustips

We sluiten graag af met drie praktische tips.

Wees slim en download navigatiekaarten, series en films al voor je vertrekt;

Probeer buiten de piekuren van de campingwifi gebruik te maken;

Zet automatische foto- en videoback-ups tijdelijk uit. Zo voorkom je dat je verbinding onnodig wordt belast.

Heb je zelf nog andere wifitips voor op de camping, onderweg of gewoon voor thuis? Deel ze met ons en andere lezers in de reacties hieronder. We zijn benieuwd!

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