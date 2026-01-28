Beveilig je WhatsApp extra goed met deze nieuwe functie

De komende weken rolt WhatsApp een nieuwe functie uit. Het gaat om ‘strikte accountinstellingen’ en is vooral bedoeld voor journalisten en bekende personen. Toch heeft deze extra beveiliging wellicht ook nut voor jou!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Strikte accountinstellingen verandert WhatsApp

Tegenwoordig vinden er steeds meer cyberaanvallen plaats. Om je daar nog extra tegen te wapenen, introduceert WhatsApp de optie ‘Strikte accountinstellingen’. Dit is een combinatie van bepaalde accountinstellingen die tegelijk vergrendeld worden.

Als je dit inschakelt, verander je wel hoe WhatsApp werkt. Zo worden bijlagen en media van mensen die niet in je contacten staan, automatisch geblokkeerd. Verder is het niet vanzelfsprekend meer dat iedereen je zomaar kan bellen of kan toevoegen aan een groep. Omdat het gaat om een combinatie van instellingen die je in één keer in- of uitschakelt, scheelt het je tijd vergeleken met het los instellen van iedere functie.

Geen BN’er, toch beveiliging

Het idee hierachter is dat journalisten en bekende personen tegenwoordig steeds vaker slachtoffer zijn van gerichte cyberaanvallen. WhatsApp wil hier een helpende hand in bieden met de optie ‘Strikte accountinstellingen’.

Maar, ook als je geen bekende Nederlander bent, kan de functie handig zijn. WhatsApp zegt zelf dat je de functie alleen moet inschakelen als je denkt dat je risico loopt op een cyberaanval. Toch kunnen we ons voorstellen dat iedereen die online veiligheid erg belangrijk vindt, de functie eens wil proberen. Bevalt het toch niet, dan schakel je de functie net zo makkelijk weer uit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo stel je strikte accountinstellingen in

Het duurt waarschijnlijk nog even voordat iedere gebruiker op WhatsApp de nieuwe functie kan instellen, maar de uitrol is al wel begonnen. Zo werkt dat:

Open WhatsApp en tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Tik nu op ‘Privacy’ en scrol daarna naar beneden voor ‘Geavanceerd’; Helemaal onderaan kun je ‘Strikte accountinstellingen’ in- en uitschakelen.

Wij konden de functie trouwens wél al inschakelen, zoals je kunt zien in de screenshots bovenaan dit artikel. Heb jij minder geluk? Zorg dat je WhatsApp geüpdatet hebt en probeer het over een paar dagen weer.

Lees meer over veiligheid op WhatsApp: