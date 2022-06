Stappenplan: Maak je bluetooth-speaker beter voor 30 euro

Heb jij een bluetooth-speaker en had je gehoopt dat ‘ie wat slimmer was? Om bijvoorbeeld makkelijk muziek te streamen, een timer te zetten of te vragen wat voor weer het wordt. Dat kan en kost ongeveer 30 euro. In dit stappenplan vertellen we wat je nodig hebt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo maak jij je bluetooth-speaker slim

Veel huishoudens zijn in het bezit van een bluetooth-speaker. Of het nou de soundbar onder je televisie is of een draagbare box: je komt bijna niet meer onder bluetooth uit. Toch heeft het ook zijn nadelen: je moet binnen bereik van de box blijven en kan (vaak) maar met één persoon en één speaker tegelijkertijd verbinden. Hoog tijd om die box dus slimmer te maken.

Dit heb je nodig:

Een bluetooth-speaker. Zo klein of groot als je zelf wil;

Een stabiele wifi-verbinding;

Een smartphone;

En een Google Nest-speaker. Wij gebruiken de Nest Mini, want deze kun je voor ongeveer 30 euro oppikken bij de meeste webshops.

De truc zit ‘m in het verbinden van je bluetooth-speaker met een Google Nest-speaker. Daardoor speelt je box eigenlijk het geluid wat uit de Google Nest komt af. Het is dus niet de box zelf die slim wordt, maar de verbinding die het apparaatje slim maakt. We leggen je uit hoe je dit instelt.

Download de ‘Google Home’-app op je smartphone en stel de Nest Mini in op je wifi-netwerk;

Zorg dat je smartphone met hetzelfde wifi-netwerk is verbonden als de speaker;

Klik in de app op je slimme speaker en ga naar het tandwiel rechtsboven in beeld en ga naar ‘Audio’;

Klik op ‘Gekoppelde bluetooth apparaten’ en druk dan op ‘Koppelstand aanzetten’;

Zet de koppelmodus op je bluetooth-speaker aan (vaak door een knopje in te drukken);

Ga in het audio-menu van de Google Home-app naar ‘Standaard muziekspeaker’ en dan ‘Bluetooth-speaker koppelen’;

Als je bluetooth-speaker in de app verschijnt, klik je erop om te verbinden;

Verlaat het menu door op ‘klaar’ te klikken.



Je bluetooth- en slimme speaker zullen elke keer proberen in verbinding te blijven, tenzij de verbinding wordt verbroken of de speaker wordt uitgezet. Nu ben je klaar om te streamen vanuit jouw favoriete muziek-app. Ook anderen op hetzelfde wifi-netwerk kunnen kunnen nu gemakkelijk de box bedienen.

Extra tip: maak een speakergroep met je nieuwe slimme bluetooth-box en andere slimme speakers in de Google Home-app. Zo luister je met meerdere speakers tegelijkertijd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook je slimme speaker wordt beter

Een Google Nest, Amazon Alexa of Apple HomePod. In 2021 gaven we als Nederlanders zo’n 560 miljoen euro uit aan slimme speakers. En niet verkeerd denken wij, want een slimme speaker komt met een hoop voordelen.

Toch valt het geluid soms tegen. Zeker bij de kleinere slimme speakers. Deze zijn gemaakt om de slimme assistent toegankelijk in huis te hebben, maar laten op het gebied van geluidskwaliteit en volume nog wat te wensen over. Met deze tip kun je je slimme speaker dus een flinke volumeboost geven en hoef je niet meteen een duurder modelletje slimme speaker te kopen. Win-win!

Wil je nou meer handige Android- en Google-tips? Bekijk dan onze tip-pagina. Zo laten we je het maximale uit de Google-TV app halen en vertellen we je een aantal handige smartwatch-tips. Wil je geen Android-nieuws meer missen? Houd dan onze website in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief.