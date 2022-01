Heeft het zin om de camera van je telefoon af te plakken?

Als een hacker nu toegang zou hebben tot de camera’s van jouw smartphone, wat zou er dan gebeuren? Veel mensen plakken de camera van hun laptop voor de zekerheid af, maar doen dit niet op hun telefoon. Is het slim om dit toch te doen?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afplakken van de camera op je telefoon

Het was groot nieuws een paar jaar geleden. In een video, die miljoenen keren is bekenen, vertelt hacker Kevin Mitnick hoe je op afstand de camera van een smartphone kunt aanzetten. Volgens Mitnick, die in de hackerswereld beter bekend is als Condor, is het vrij gemakkelijk om dit voor elkaar te krijgen. Wel moet er aan twee voorwaarden worden voldaan.

Ten eerste heeft de hacker fysieke toegang nodig. Met andere woorden: hij of zij moet de smartphone in de handen hebben. Ten tweede moet de inbreker op de hoogte zijn van het wachtwoord of de pincode om het vergrendelscherm te kunnen kraken.

Dit is uiteraard veel makkelijker gezegd dan gedaan. Mitnick erkent dan ook dat het op afstand hacken van smartphones veel lastiger is, maar zeker niet onmogelijk. Volgens de beroemde hacker smijten nationale overheden met miljarden om geavanceerde software te maken, waarmee het mogelijk is om op afstand telefoons over te nemen.

Klinkt beangstigend, niet? Toch zorgde dit nieuws er niet voor dat mensen tegenwoordig massaal met plakkertjes over hun selfiecamera lopen, zoals wel gebeurt bij de webcams op laptops. Of dat slim gedrag is, ligt eraan wie je het vraagt.

‘Vals gevoel van veiligheid’

‘Mensen die hun camera afplakken geven zichzelf een vals gevoel van veiligheid’, zegt Steven op de Beeck in gesprek met PC Active. Volgens de software-ontwikkelaar is het afplakken van (telefoon)camera’s vooral symptoombestrijding.

‘Je hebt een symptoom aangepakt, terwijl je eerst de basis op orde moet hebben: installeer regelmatig updates en gebruik een passwordmanager. Zet ook waar mogelijk tweestapsverificatie aan en wees voorzichtig met apps die je installeert’, aldus Op de Beeck.

Stuk voor stuk goede tips waar ook Vincent Böhre zich in kan vinden. De jurist en directeur van Privacy First, een stichting die zich inzet om het recht op privacy te behouden en bevorderen, zegt dat je vooral basismaatregelen moet nemen voor je (online) veiligheid en privacy.

Privacy by design

Wel vindt Böhre dat het alsnog slim is om je telefooncamera af te plakken. ‘Wat mensen vaak onderschatten, is dat je met camerabeelden best veel over jezelf prijsgeeft, zoals locatiegegevens.’ Deze informatie kan bijvoorbeeld door potentiële inbrekers gebruikt worden om te zien wanneer je wel en niet thuis bent.

Volgens de privacyvoorvechter ligt het gevaar echter niet zozeer bij inbrekers, maar bij overheden. Böhre geeft aan dat de wettelijke bevoegdheden van veiligheidsdiensten steeds ruimer worden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In 2019 werd bijvoorbeeld de wet ‘Computercriminaliteit III’ actief. Hierdoor heeft de politie veel meer bevoegdheden gekregen om apparaten te hacken, waaronder camera’s van smartphones.

Tijd om deze af te plakken dus, aldus de directeur van Privacy First. Omdat het afplakken van een camera er allesbehalve elegant uitziet, zijn er inmiddels hoesjes verkrijgbaar met een schuifje voor de (achterste) camera. Het nadeel van die beschermhoezen heeft echter wederom met design te maken: ze zien er vaak wat lomp uit.

Böhre hoopt echter dat de opkomst van dergelijke hoezen ervoor zorgt dat fabrikanten hun toestellen misschien standaard gaan uitrusten met zo’n ‘camera-afplakker’: privacy by design. Dit vergroot niet alleen de privacy van gebruikers, maar geeft telefoonmakers ook de kans om zich meer te onderscheiden ten opzichte van concurrenten.

Een gevoel van rust

Terug naar Van de Beeck. De software-ontwikkelaar wijst erop dat zodra hackers toegang hebben tot je telefoon, de problemen pas echt beginnen. ‘Op dat moment kunnen ze ook bij je internetbankieren, wachtwoorden stelen of je apparaat helemaal ontoegankelijk maken. Dat zijn dingen die net iets erger zijn dan een foto maken als je toevallig naar de camera kijkt.’

Samenvattend: is het nodig om de telefoon van je camera af te plakken? Voor de meeste mensen is het antwoord nee. Voordat hackers toegang krijgen tot je camera moet je smartphone eerst geïnfecteerd worden met een virus, zoals malware.

Dat kun je voorkomen door niet op verdachte e-mails en links te drukken, een goede wachtwoordmanager te gebruiken en zoveel mogelijk tweestapsverificatie aan te zetten. Verder is het belangrijk om altijd goed op te letten en bijvoorbeeld alleen apps via de officiële Play Store van Google te downloaden.

Aan de andere kant: wanneer het afplakken van de telefooncamera jou een gevoel van rust geeft, waarom zou je er dan mee stoppen? Ga er vooral mee door. Zorg er alleen wel voor dat dit niet de enige manier is waarop je je telefoon hebt beschermd.

Beveilig je smartphone

De hele maand januari staat Android Planet in het teken van privacy en veiligheid. We leggen bijvoorbeeld uit of je Android-smartphone een virusscanner nodig heeft, controleert of je accountgegevens zijn gestolen en waar je op moet letten bij het verbinden met een openbaar wifi-netwerk.