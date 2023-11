Dit is waarom Android-foto’s soms lelijk zijn (en hoe je dit oplost)

Foto’s die je maakt op social media zien er lang niet zo mooi uit als foto’s die je maakt met de camera-app op je smartphone. Hoe komt dat eigenlijk en kun je er iets aan doen? Je leest het hier.

Niet alle apps hebben automatische nabewerking

Het is je misschien opgevallen dat foto’s die je maakt met je Android-smartphone er soms per app anders uitzien. Daarbij hebben we het over foto’s die je in een app maakt, zoals een story op Instagram, foto via WhatsApp of video op TikTok. Bij iedere app ziet het eindresultaat er anders (en vaak minder mooi) uit.

Wanneer je een foto maakt met de camera-app op je smartphone, wordt deze automatisch nabewerkt. Dat heet computational photography en is de reden dat moderne smartphonecamera’s zo goed zijn. Softwarematig worden foto’s van je telefoon achteraf goed belicht met de juiste kleuren. Dat nabewerken gebeurt dus in de camera-app van je smartphone.

Vooral de extra lichte en donkere delen van je foto worden gelijk getrokken.

Gebruik je camera-app voor de beste kwaliteit

Wanneer je echter een foto maakt via een andere (social media-) app, wordt deze nabewerking overgeslagen of anders gedaan. Sommige apps maken zelfs niet echt een foto, maar eerder een screenshot van wat je camera ziet, zonder enige nabewerking. Dat doen app-makers om zo klein mogelijke bestanden te versturen via hun servers, wat de dienst sneller maakt.

Gelukkig passen apps als Instagram en Snapchat steeds meer nabewerking toe en is het een stuk makkelijker om een foto voor Instagram ook via die app te maken. Als je echter de best belichte foto’s wil plaatsen op je sociale media, doe dat dan nadat je ze hebt gemaakt met de camera-app.

Let er daarbij op dat je tijdens het fotograferen in de app opties als ‘HDR’ of ‘AI Camera’ (indien mogelijk hebt ingeschakeld. Op sommige smartphones gaat dit automatisch, bij anderen zie je bovenin beeld een knop om het in te schakelen. Blij met de foto? Open dan de app waarop je hem wil plaatsen en upload de foto vanuit je galerij.

Bijkomende voordelen van de camera-app

Door je online foto’s op deze manier te uploaden, heb je ook het voordeel dat je de extra’s van de camera-app kunt gebruiken op social media. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van de groothoeklens of telelens die veel apps niet ondersteunen. Daarmee maak je foto’s met compleet andere perspectieven. Of je maakt foto’s met de portretstand voor een wazige achtergrond.

Helaas lost deze manier van foto’s maken niet het probleem van compressie op. Compressie is ook een manier van app-makers om afbeeldingen zo klein mogelijk te houden.

Dit valt goed op wanneer je foto’s verstuurt op WhatsApp. De ontvanger zal dan een versie van je foto zien in veel lagere kwaliteit. Gelukkig heeft WhatsApp daarom sinds kort de functie om foto’s in HD-resolutie te verzenden.

Nu weet je waarom Android-smartphones niet altijd de mooiste foto’s maken in apps van derden. Ga jij aan de slag met de camera-app om foto’s op social media te plaatsen of vind het juist een stuk makkelijker om direct in een app te fotograferen? Laat het weten in de reacties hieronder en voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht om geen nieuws, tips en reviews te missen.

