Zo voorkom je onnodig batterijverbruik van de camera op je Samsung

Je camera-app kan, net als veel andere apps, op de achtergrond batterij verbruiken. Via de instellingen van je Samsung kun je dit beperken. Wij laten zien hoe.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterij besparen: alle beetjes helpen

We geven op Android Planet regelmatig tips om zo lang mogelijk met één batterijlading te doen. Denk bijvoorbeeld aan een handige automatiseringsfunctie of batterij-instelling. De tip in dit artikel gaat specifiek over twee instellingen van de camera op je Samsung-toestel.

Ga naar de ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Nu scrol je weer naar beneden en tik je op ‘Camera’; Ga bij het onderdeel ‘Gebruik’ naar ‘Mobiele gegevens’; Zet in het volgende scherm ‘Gegevensgebruik achtergrond toestaan’ uit. Ga terug naar het vorige scherm en tik nu op ‘Batterij’. Kies bij de drie opties voor ‘Beperkt’.

Let op: de stappen en benamingen kunnen per Samsung-model en One UI-versie verschillen. Het kan dus zijn dat instellingen op jouw toestel op een andere plek staan of net iets anders worden genoemd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De drie opties in het kort

Hieronder leggen we de verschillende opties toe. Lees ook goed de kanttekeningen van ‘Beperkt’.

Onbeperkt: De camera-app mag altijd op de achtergrond actief zijn. Hierdoor kunnen functies sneller beschikbaar zijn, maar kan de app ook meer batterij gebruiken.

De camera-app mag altijd op de achtergrond actief zijn. Hierdoor kunnen functies sneller beschikbaar zijn, maar kan de app ook meer batterij gebruiken. Geoptimaliseerd: Android bepaalt zelf wanneer achtergrondactiviteit is toegestaan. Dit is voor de meeste gebruikers de beste keuze.

Android bepaalt zelf wanneer achtergrondactiviteit is toegestaan. Dit is voor de meeste gebruikers de beste keuze. Beperkt: De app mag nauwelijks op de achtergrond draaien. Dit bespaart stroom, maar heeft wel enkele nadelen. Denk aan een langzamere opstart van de camera-app en een verminderde werking van sommige functies, zoals de verwerking van foto’s of de koppeling met andere apps. Zie deze stand dan ook vooral als een optie als je telefoon bijna leeg is en niet als de beste standaardinstelling.

De video staat ook online

Als je er trouwens niet helemaal uitkomt met ons stappenplan, dan legt redacteur Sebastiën alles nog eens duidelijk uit in de video hieronder.

Voor nog veel meer handige tips volg je Android Planet op Instagram en TikTok. Waar moeten we nog meer video’s over maken? Deel jouw ideeën met ons in de reacties.