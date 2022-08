Tip: zo maskeer je kleuren op foto’s, mits je een Google Pixel hebt

Google-telefoons staan bekend om de goede camera’s. Ook om kiekjes te bewerken biedt de zoekgigant allerlei mogelijkheden. Een nieuwe optie die je nu op je Google Pixel vindt is ‘camouflage’ en in deze tip laten we ‘m zien.

Foto’s bewerken doe je nu met ‘camouflage’-optie

Met de nieuwe ‘camouflage’-optie bewerk je vanaf nu ook foto’s op je Google Pixel-telefoon. Zo zorg je ervoor dat bepaalde kleuren niet overdadig aanwezig zijn. Met de Pixel 6-serie introduceerde Google al de ‘magische gum’, waarmee je objecten uit foto’s kunt wissen. Onder andere in onze Google Pixel 6 Pro review hebben we dat besproken. Nu is er een nieuwe bewerkingsoptie te vinden op de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro: camouflage.

Foto’s bewerken met de camouflage-stand? Gebruik onderstaand stappenplan:

Pak je telefoon erbij en open Google Foto’s; Kies een foto die je wil bewerken en tik onderaan op ‘bewerken’; Scrol wat naar rechts en kies ‘Tools’; Tik op ‘Magische gum’ en vervolgens op ‘camouflage’; Selecteer het gedeelte van de foto dat je wil maskeren; Tik rechtsonder op ‘klaar’ en daarna op ‘Kopie opslaan’.



De nieuwe functie is vooral handig om iets wat net teveel aandacht trekt qua kleur bij te werken. Terwijl je het met de magische gum volledig weghaalt, is dat soms misschien teveel van het goede. Alleen een minder felle kleur is dan al genoeg en dat is dus precies wat je met de camouflage-optie doet.

Of de functie ook al beschikbaar is op oudere toestellen van Google is nog de vraag. Ook is onbekend of het later naar smartphones komt van merken als Samsung, Motorola of Nokia. Al met al laat de zoekgigant weer zien met deze nieuwe optie dat het ook erg hoog inzet op bewerkingsmogelijkheden.

Meer tips op Android Planet

