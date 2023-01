WhatsAppen met jezelf: 5 manieren waarop je deze nieuwe functie kunt gebruiken

Je kunt tegenwoordig chatten met jezelf in WhatsApp, maar waarom zou je dat doen? In dit artikel bieden we je inspiratie.

Chatten met jezelf in WhatsApp

WhatsApp heeft een nieuwe bijzondere functie. Je kunt nu namelijk berichtjes naar jezelf sturen. Naast alle groepsgesprekken en chats kun je dus ook met jezelf in gesprek. Maar waarom zou je dat willen? Het lijkt een loze functie, maar eigenlijk is het super handig.

Jezelf berichten sturen doe je door een nieuw gesprek te starten en bovenaan in de contactenlijst jezelf aan te tikken. Lees meer informatie over deze nieuwe functie.

1. Codes en wachtwoorden tussen verschillende apparaten sturen

Het grootste voordeel van deze optie is dat je makkelijk iets met een ander apparaat kunt uitwisselen. Je smartphone, pc, laptop en tablet kunnen niet altijd fijn met elkaar communiceren. Zeker niet als ze op verschillende besturingssystemen draaien. Het is dan een heel gedoe om bijvoorbeeld iets simpels zoals een linkje naar het andere apparaat te sturen. WhatsApp is dan handig.

Maar je kunt natuurlijk veel meer sturen dan enkel linkjes. Zo kun je bijvoorbeeld een lange code of een een wachtwoord naar jezelf sturen om op een ander apparaat in te vullen.

2. Bestanden tussen verschillende apparaten sturen

Daarnaast kun je bestanden naar jezelf verzenden via WhatsApp, bijvoorbeeld om foto’s van je smartphone naar je pc te sturen. Wist je al dat je de compressie van foto’s kunt omzeilen door deze als document te versturen? Daardoor kun je de foto gewoon in goede kwaliteit weer opslaan op je computer.

3. Notities maken

Natuurlijk zijn er allerlei verschillende notitie-apps te vinden in de Play Store voor al je krabbels. Maar heb je nou echt zo’n hele losse app nodig, als je maar heel soms iets wil noteren en dat niet meer kwijt wil raken? WhatsApp gebruik je toch al, dus dan kun je net zo goed jezelf even een berichtje sturen.

4. Boodschappenlijstje bijhouden

Hoe vaak ben je al naar de supermarkt gegaan en ben je iets vergeten? Een boodschappenlijstje klinkt misschien suf, maar is erg handig. Deze via WhatsApp bijhouden is praktisch, omdat je gewoon door de dag heen jezelf even een berichtje kunt sturen. Zodra je in de winkel staat kijk je dan terug in je berichten.

Het kan wel handig zijn om een emoji bij deze boodschappen te plaatsen, zodat je makkelijk de items van je boodschappenlijstje herkent tussen je andere notities en berichten.

5. Gedachten chronologisch opslaan

Een voordeel van WhatsApp vergeleken met notitie-apps is dat alle berichten die je naar jezelf stuurt chronologisch en overzichtelijk staan opgeslagen. Dus als je jezelf berichtjes stuurt met je gedachten, dan kun je als een soort dagboek terug in de tijd om te zien hoe je op een bepaalde dag dacht.

Meer WhatsApp-tips

Hoewel WhatsApp maar met één telefoonnummer tegelijkertijd werkt, kun je de app wel op meerdere apparaten tegelijk gebruiken. Vergeet niet om WhatsApp te beveiligen, zodat niemand de berichten naar jezelf kan lezen.