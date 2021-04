Krijg je continu Chrome-meldingen? Zo blokkeer je ze

Google Chrome biedt je de mogelijkheid om aan te geven dat een website je niet mag vragen om meldingen te sturen. Als je die instelling inschakelt, internet je een stuk rustiger. In deze tip lees je hoe je dit doet.

Website meldingen in Chrome uitschakelen

De Google Chrome-browser hoort bij onze favoriete internet-apps, met name vanwege de vele features. Sommige features hebben echter ook een keerzijde. Zo mogen websites die jij in Chrome bezoekt, je vragen of ze meldingen mogen sturen. Bijvoorbeeld over nieuws, aanbiedingen of notificaties van nieuwe berichten. Dat kan handig zijn, maar wel erg veel websites gebruiken deze melding, die ook nog eens midden in beeld komt.

Gelukkig heeft Chrome een optie om in te stellen dat je dit type melding helemaal niet wil ontvangen. Of dat je de melding op een minder drukke manier wil zien. In onderstaand stappenplan lees je hoe je dit eenvoudig doet.

Instellen dat websites je niet mogen vragen om meldingen te sturen. Chrome-instellingen; Open de Google Chrome-app en klik rechtsboven op de drie puntjes. Kies ‘Instellingen’; Website-instellingen aanpassen; Veeg naar beneden tot je bij het tabblad ‘Geavanceerd’ de instelling ‘Site-instellingen’ ziet. Kies die en selecteer vervolgens ‘Meldingen’. Bij ‘Meldingen’ staat het vinkje waarschijnlijk aan. Zet het vinkje uit om te voorkomen dat websites een pop-up voorschotelen met de vraag of ze je meldingen mogen sturen; Stillere meldingen. Vind je de pop-up met het verzoek om meldingen te mogen sturen vervelend, maar wil je ook niet dat websites niets mogen vragen? Zet dan het vinkje aan bij ‘Stillere meldingen gebruiken’. Deze optie voorkomt dat je opdringerige pop-ups krijgt, maar stelt websites wel in staat om vragen te mogen stellen.

Deze tip werkt ook op de computer, maar via een andere instelling. In de desktop-versie van Chrome vul je in de websitebalk het volgende commando in: chrome://settings/content/notifications. Je ziet nu een vinkje bij de instelling ‘Sites kunnen vragen of ze je meldingen mogen sturen’. Dit vinkje zet je uit om geen meldingen meer te krijgen.

Meer handige Chrome-features

Website-meldingen aan- en uitzetten is slechts één van de vele features in Chrome. Google voorziet de browser van veel handigheidjes. Denk aan het gebruiken van tabgroepen om overzichtelijker te internetten. Ook fijn: Google gaat Chrome sneller updaten zodat je minder lang hoeft te wachten op nieuwe features.

