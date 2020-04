Google Chrome is een fijne webbrowser, maar kan onopgemerkt flink wat werkgeheugen opeten. Met deze tips geef je een ram tegen deze RAM-vreterij.

Beperk hoe Google Chrome werkgeheugen vreet

Er zijn een hoop redenen om webbrowser Chrome van Google te gebruiken, maar er zijn ook redenen om dat juist niet te doen. Eén van die redenen is dat Chrome in de loop van de tijd flink wat werkgeheugen is gaan gebruiken. Dat komt door allerlei nieuwe functies, maar ook doordat de beveiliging is verbeterd.

Hoewel Google via updates optimalisaties doorvoert, blijft het behelpen. Er zijn gelukkig manieren om er zelf wat aan te doen. Check onderstaande tips om te beperken hoeveel werkgeheugen Chrome gebruikt. Zowel op Android als Chrome OS.

1. Installeer updates

Het is altijd verstandig om te updaten naar de nieuwste versie van Chrome. Dat heeft allerlei voordelen, waaronder dat optimalisaties zijn doorgevoerd.

Updaten gebeurt op elk systeem een beetje anders. Op Android moet je de app updaten via de Play Store en op Chrome OS moet je een update voor heel het besturingssysteem downloaden en opnieuw opstarten. Gebruik je Chrome op een pc? Vergeet dan niet de browser ook eens opnieuw op te starten als je de computer dagen- of wekenlang aan laat staan. Alleen dan worden de updates geïnstalleerd.

2. Leeg de cache

Het kan helpen om de cache van Chrome te legen. Op Android doe je dat door naar de Instellingen-app te gaan. Vervolgens kies je voor ‘Apps en meldingen’ en zoek je Chrome op. Dan kies je voor ‘Opslag en cache’ en tik je op ‘Cache wissen’.

Bij Chrome OS of op je pc, ga je naar het menu en kies je voor ‘Meer hulpprogramma’s > Browsegegevens wissen’. Wis dan ‘Gecachte afbeeldingen en bestanden’.

3. Gebruik de Lite-versie van Chrome

Op Android kun je een Lite-versie van Chrome gebruiken, zonder dat je daar een andere app voor hoeft te downloaden. Daarvoor ga je naar de instellingen van Chrome op je Android-toestel en kies je voor ‘Lite-versie’, waar je het schakelaartje omzet. Met de Lite-versie wordt tot wel zestig procent minder data gebruikt, omdat enkel de essentiële content wordt geladen. Dat ga je ook merken in het werkgeheugen.

4. Check je extensies

Chrome OS kan behoorlijk wat werkgeheugen slurpen, terwijl Chromebooks vaak niet zoveel hebben. Dat komt meestal doordat gebruikers allerlei handige extra extensies installeren. Deze draaien ongemerkt op de achtergrond en slurpen zonder dat je het weet al het geheugen op. Verwijder de extensies die je niet gebruikt en denk eens goed na of je de rest wel echt nodig hebt. Dat geldt natuurlijk ook voor Chrome op pc.

5. Sluit tabs

Een andere slurper van werkgeheugen is het open laten staan van veel verschillende tabs. Op Android heb je daar niet zo snel last van, omdat maar één tab tegelijk openstaat en de rest op de achtergrond verdwijnt. Op Chrome OS of je andere computer staan echter zo verschillende vensters met tientallen tabs open.

