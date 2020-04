Bij Chromebooks zijn Google-accounts en gebruikersprofielen nog belangrijker dan op andere apparaten. Bij deze apparaten wordt namelijk alles opgeslagen in de cloud. Het is dan wel zo makkelijk om te weten hoe je deze profielen beheert. We laten je hier zien hoe je accounts en gebruikersprofielen aanmaakt en verwijdert.

Extra account toevoegen aan gebruikersprofiel

In deze tijden van het coronavirus werken veel mensen thuis op hun laptop. Hierdoor gebruik je je laptop tegelijkertijd privé en voor werk. In dat geval is het handig om zowel je werk- als je privé-Gmail op je Chromebook te hebben. Om dit te doen, moet je een tweede account toevoegen aan je gebruikersprofiel. Hier laten we je precies zien hoe je dat doet.

Zo voeg je een extra Gmail-account toe op je Chromebook:

Klik op de tijd in de benedenhoek van het scherm; Druk Instellingen-icoontje in de bovenste balk van het menu; Selecteer je Google-account onder het gedeelte ‘Jij en Google’; Kies voor ‘Account toevoegen’; Voer het e-mailadres in voor je tweede account; Klik op Volgende; Voer het wachtwoord in voor je tweede account; Druk op Volgende; Ga akkoord met de voorwaarden

Het nieuwe account is nu toegevoegd aan jouw accounts op het gebruikersprofiel van je Chromebook. Het kan voorkomen dat je een account uiteindelijk niet meer nodig hebt en hem van je Chromebook wilt wissen. Als je een account wilt verwijderen, moet je terugkeren naar hetzelfde instellingenmenu. Klik ditmaal op de drie puntjes en kies daarna voor ‘Dit account verwijderen’.

Gebruikersprofiel toevoegen

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat iemand anders je Chromebook wilt gebruiken. In dat geval is het natuurlijk niet handig om diegene toegang te geven tot je Google-accounts. Om dit te voorkomen, kun je een nieuw profiel aanmaken voor die persoon.

Zo voeg je een nieuw profiel toe op je Chromebook:

Klik op de tijd in de benedenhoek van het scherm; Kies voor ‘Afmelden’ in de bovenste balk van het menu; Druk op ‘Persoon toevoegen’ in de linkerbenedenhoek; Voer Gmail-adres van de tweede gebruiker in; Klik op ‘Volgende’; Voer het wachtwoord in voor het Google-account; Druk op ‘Volgende’; Kies voor ‘Accepteren en doorgaan’; Accepteer de servicevoorwaarden van Google; Stel Google Assistant in

Je bent nu ingelogd en wordt gevraagd of je een virrtuele rondleiding van je nieuwe Chromebook wilt. Het tweede profiel wordt vanaf nu weergegeven naast je eigen gebruikersaccount. Het is ook mogelijk om nog meer gebruikers toe te voegen.



Zo verwijder je een profiel op je Chromebook:

Klik bij het inlogscherm op de omlaag wijzende pijl naast de gebruiker die je wilt verwijderen; Klik op ‘Deze gebruiker verwijderen’

Als iemand eenmalig je Chromebook wilt gebruiken, hoef je niet per se een nieuw account te maken voor diegene. Je kan dan ook kiezen om de gastmodus te gebruiken, waarna je direct de Chrome-browser kunt gebruiken. In een gastsessie wordt er niets opgeslagen, waardoor diegene in volledige privacy kan werken. Tot slot kan ook het verwijderen van een profiel handig zijn, dat doe je via onderstaande stappen.

Hierna zijn alle gegevens en activiteiten van deze persoon verwijderd.

