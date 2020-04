Ga je voor een Chromebook, of een andere laptop? Alhoewel ze qua uiterlijk op elkaar lijken zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen de apparaten. Maak de juiste keuze met deze checklist.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chromebook of laptop kopen? Hier moet je op letten

Een Chromebook en Windows-laptop lijken op elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen. Ook een MacBook heeft zo zijn eigen unieke kenmerken. In dit artikel lichten we deze verschillen uit aan de hand van een checklist. Door alle stappen af te gaan kom je er vanzelf achter of je beter een Chromebook of andere laptop aan kunt schaffen.

Voordelen Chromebook Meestal betaalbaarder

Veel keuze in Android-apps

Goede accuduur en veilig Nadelen Chromebook Beperkte harde schijf

Minder geschikt voor zware taken als beeldbewerking

1. Wat ga je ermee doen?

Wanneer je twijfelt tussen een Chromebook of Windows/macOS-laptop moet je altijd eerst bedenken wat je wil gaan doen met het apparaat. Gaat het je vooral om tekstverwerken en een beetje internetten? Of wil je (in de toekomst) bijvoorbeeld aan de slag met het bewerken van foto’s, of games spelen?

Kort door de bocht is een Chromebook een laptop die gemaakt is voor het internet. Je kunt er dus mee browsen, filmpjes kijken en muziek op luisteren, net als op een ‘gewone’ laptop. Op een Chromebook moet je voor vrijwel alles echter een internetverbinding hebben, want de harde schijfcapaciteit is meestal beperkt.

Apple- en Windows-laptops gebruiken deze harde schijf voor het lokaal opslaan van foto’s, muziek en video’s. Op die manier kun je de bestanden ook inzien wanneer je geen internetverbinding hebt. Op een Chromebook sla je meestal alles in de cloud op, bijvoorbeeld via Google Drive. Heb je een gammele internetverbinding? Dan kun je mogelijk geen foto’s kijken.

2. Kies je besturingssysteem

Ten tweede is het belangrijk om te weten dat Chromebooks en andere laptops op verschillende besturingssystemen draaien. Eerstgenoemde heeft Chrome OS aan boord, dat is gebaseerd op webbrowser Chrome. Chrome OS is voor Chromebooks wat Windows is voor bijvoorbeeld een laptop van Dell of Lenovo. Apple-laptops draaien natuurlijk op macOS.

Chrome OS is een volwaardig besturingssysteem, maar werkt wel degelijk anders dan zijn concurrenten. Het is namelijk gemaakt voor het internet. Bestanden worden standaard in de cloud opgeslagen, apps download je via de Play Store van Google en games speel je in de Chrome-browser, bijvoorbeeld met Google Stadia.

Het voordeel van Chrome OS is dat het lekker snel is en daardoor ook vlot werkt op Chromebooks met minder snelle hardware. Het nadeel is dat je vaak geen zware programma’s, zoals Adobe Photoshop, en games kunt installeren want je opslagcapaciteit is beperkt.

Ben je dagelijks in de weer met beeldbewerking, of mag je graag een game spelen? Dan valt een Chromebook eigenlijk direct af: Chrome OS is gebouwd met internetlaptops (Chromebooks) zonder harde schijf in het achterhoofd.

3. Veiligheid

Google zorgt ervoor dat Chrome OS veilig is, en je dus niet zomaar virussen op je Chromebook kunt zetten. Via Play Protect worden alle apps in de Play Store dagelijks op mogelijke aanwezigheid van schadelijke software gescand.

Koop je een Windows-laptop? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je besturingssysteem. Wel levert Microsoft gelukkig standaard een beveiligingspakket mee. Naar verhouding richten criminelen hun pijlen echter meer op Windows, omdat het een groter marktaandeel heeft. Kortom: met een Windows-laptop loop je het meeste risico op virussen.

Apple-computers draaien op hun eigen besturingssysteem: macOS. Dit systeem is ontzettend veilig. Net als Google houdt Apple een goed oogje in het zeil en neemt men veel voorzorgsmaatregelen om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Qua veiligheid zit je bij een Chromebook dus wel goed.



4. Accuduur: werk je vaak buiten de deur?

Tot slot is ook de accuduur van belang bij de keuze tussen een Chromebook of andere laptop. De internetlaptops van Google staan namelijk bekend om hun indrukwekkende gebruikersduur. Een Chromebook heeft in de regel geen zware processor, logge videokaart of forse energie slurpende harde schijf aan boord. Hierdoor is een accuduur van tussen de 6 en 10 uur niet ongebruikelijk.

De gemiddelde Windows-laptop komt hier niet bij in de buurt. Vooral tijdens het uitvoeren van zware taken, zoals gamen of het bewerken van foto’s, gaat de accuduur hard achteruit. Een gemiddelde Windows-laptop kun je zo’n 2 tot 4 uur zonder stroom gebruiken, afhankelijk van wat je ermee doet. MacBooks gaan doorgaans een stuk langer mee. Zelfs oudere Apple-modellen tikken met gemak de vijf uur aan.

Chromebook vs andere laptop: conclusie

Dus, moet je nu een Chromebook aanschaffen, of toch voor een andere laptop gaan? Die vraag kan alleen jij beantwoorden, maar we kunnen wel een algemeen aankoopadvies geven.

Ben je op zoek naar een computer om te internetten, Netflix te kijken en heb je vrijwel altijd een goede internetverbinding tot je beschikking? Dan ben je waarschijnlijk tevreden met een Chromebook. Ben je op zoek naar een goed model voor school, werk of studie? Check dan onze round-up van 6 geschikte Chromebooks voor verschillende doeleinden.

Zie jij jezelf als een meer veeleisende gebruiker en ben je regelmatig in de weer met grote bestanden, of speel je graag games? Dan moet je zonder twijfel een andere laptop aanschaffen. Exemplaren met Windows zijn er in alle soorten en maten: er zit dus altijd wel een geschikte laptop bij voor jou.

MacBooks zijn in de regel fors duurder, maar wel veiliger en bovendien duurzamer. Ze behouden langer hun waarde en worden veel gebruikt door professionals, zoals creatievelingen. De Air is het instapmodel van Apple en verkrijgbaar vanaf zo’n 1000 euro. Wil je een MacBook Air kopen? Check dan de uitgebreide prijsvergelijker op onze zustersite iPhoned. Hier kun je het aanbod filteren op onder meer schermgrootte, releasejaar en kleur.

Maandthema april: Chrome

Deze maand duiken we op Android Planet in de wereld van Chrome, en alles wat daarbij komt kijken. We staan stil bij de beste tips voor Google Chrome en laten zien hoe je een Chromecast beveiligt. Ook is er ruimte voor meer luchtige zaken, zoals de augmented reality-zoekresultaten in Google. Hiermee kun je een virtuele tijger, krokodil of haai in je huiskamer toveren. Deze artikelen schreven we eerder over het maandthema: