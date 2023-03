Zo programmeer je een Chromecast-afstandsbediening

Er zit een Netflix-knop op de afstandsbediening van je Chromecast, maar wat als je die nooit indrukt? Zo programmeer je de Chromecast-afstandsbediening.

Chromecast-afstandsbediening programmeren

Sinds 2020 wordt de Chromecast met afstandsbediening geleverd. Dat is natuurlijk hartstikke handig, want hierdoor hoef je de mediaspeler niet per se met je telefoon te bedienen. Naast essentiële knoppen – zoals de volumeregelaars en terugknop – zijn er ook toetsen die misschien minder relevant voor jou zijn, waaronder de Netflix- en YouTube-knopjes.

Gelukkig is het mogelijk om deze buttons een andere functie te geven, waardoor je bijvoorbeeld met één druk op de knop Disney Plus of HBO Max kunt opstarten.

Hiervoor moet je een app downloaden. Er staan meerdere zogeheten button-apps in de Google Play Store, maar een goede keuze is Button Mapper.

Download Button Mapper door de naam uit te spreken (door op de Google Assistent-knop van de afstandsbediening te drukken), of typ de naam uit; Druk op ‘Downloaden’ en wacht totdat de installatie is voltooid; Vervolgens moet je de toegankelijkheidsinstellingen van de Chromecast aanpassen om de app te activeren. Ga hiervoor naar de instellingen, herkenbaar aan het tandwieltje rechtsboven in beeld; Kies ‘Systeem’, ‘Toegankelijkheid’ en zet het schuifje bij ‘Button Mapper’ aan.



Verander de Chromecast-afstandsbediening

Zodra de toegankelijkheidsinstellingen zijn aangepast, is het tijd om weer naar Button Mapper te gaan. Met deze app kun je zelf acties aan knoppen toevoegen. Ook is het mogelijk om de functionaliteit van een knop uit te breiden, bijvoorbeeld door aan te geven wat er moet gebeuren als je twee keer op een knop tikt.

Het menu van Button Mapper wijst zichzelf:

Tik op ‘Voeg knoppen toe’; Druk de knop in die je wil aanpassen; Koppel een nieuwe actie, app (‘Programma’) of snelkoppeling aan de knop.



Button Mapper geeft je drie keuzes. Ten eerste kun je een ‘enkele tap’ instellen, dus wat er gebeurt wanneer je eenmalig op de selectiekop drukt. Verder is het mogelijk om een actie te koppelen aan een dubbele tap, of wanneer je de knop lang ingedrukt houdt.

Via het menu kun je niet alleen acties aan een knop koppelen – zoals het maken van een screenshot of het teruggaan naar de vorige app -, maar ook programma’s, snelkoppelingen of bepaalde mediabestanden.

De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos, maar wanneer je nooit Netflix kijkt kun je deze knop bijvoorbeeld via een enkele tap koppelen aan HBO Max, en Disney Plus opstarten door deze lang ingedrukt te houden. Verder kun je de schermhelderheid aanpassen, snel naar de notificatiebalk gaan of iets anders instellen.

Weet wat je doet

Maar, let wel op. Het is niet verstandig om de indeling van de afstandsbediening lukraak aan te passen. Kijk bijvoorbeeld uit met de D-pad, thuis-, terug-, en volumeknoppen. Deze zijn immers erg belangrijk voor het bedienen van je tv. Bovendien zijn er enkele knoppen die helemaal niet programmeerbaar zijn, waaronder de Google Assistent- en powerknop.

Houd er verder rekening mee dat je voor sommige functies moet betalen. Waarschijnlijk hoef je echter niet per se de portemonnee te trekken, want de gratis versie van Button Mapper biedt een hoop mogelijkheden.

Meer over de Chromecast

Je kunt momenteel twee Chromecasts in huis halen. De goedkoopste versie verscheen in 2022 en heet voluit de Chromecast met Google TV (HD). Zoals de naam weggeeft speelt deze mediaspeler films en series in full-hd-kwaliteit af.

Kan jouw televisie 4K aan? Dan is het waarschijnlijk de moeite waard om de Chromecast met Google TV (4K) aan te schaffen, die scherpere beelden op het scherm tovert. Het prijsverschil tussen de twee is te overzien. De ‘instapversie’ heeft een adviesprijs van 39,99 euro, terwijl de 4K-versie een paar tientjes meer kost.

Via onderstaande prijsvergelijker kun je makkelijk het aanbod van verschillende (web)winkels vergelijken en de beste deal vinden.