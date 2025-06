Chromecast-afstandsbediening updaten: zo doe je dat

Niet alleen je Chromecast krijgt regelmatig updates, maar ook de afstandsbediening die je met het apparaatje gebruikt. Check hier hoe je nieuwste software installeert.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google brengt regelmatig updates voor de Chromecast met Google TV uit om het apparaatje te voorzien van nieuwe functies en allerlei fixes. Wat je misschien niet weet, is dat ook de afstandsbediening van de Chromecast soms van nieuwe software wordt voorzien.

Hier moet je je natuurlijk niet al te veel bij voorstellen, maar met de updates zorgt Google er wel voor dat de remote goed blijft werken en eventuele problemen worden opgelost. Het is dus niet onverstandig om de updates te downloaden als ze beschikbaar zijn.

Hoe je dit doet? In de instellingen van de Chromecast is hiervoor een optie aanwezig. Volg simpelweg het stappenplan hieronder.

Open de instellingen door op het tandwieltje rechtsboven te drukken; Navigeer naar beneden totdat je ‘Afstandsbedieningen en accessoires’ ziet; Selecteer hier de ‘Chromecast Remote’, waarna je kan checken of er updates beschikbaar zijn.

En dat was het! De afstandsbediening krijgt niet vaak een update, maar het is slim om af en toe te checken of er een nieuwe versie beschikbaar is. Vaak rolt Google nieuwe software uit als er ook een update voor de Chromecast zelf is. Houd dit daarom in de gaten.

Is de afstandsbediening van je Chromecast kapot? Je lost dit makkelijk op door je smartphone als Chromecast-remote te gebruiken. Dit werkt via de Google TV-app en op iedere Android-telefoon. De optie is ook fijn als je gewoon een tweede afstandsbediening wil voor het streamingapparaatje.

Meer handige Chromecast-tips

We hebben veel meer handige Chromecast-tips voor je. Zo laten we zien hoe je de Chromecast met een monitor gebruikt, en wat je kan doen als het apparaatje helemaal niet meer werkt. Geen ruimte op je Chromecast? Zo maak je snel opslag vrij. En is er een app vastgelopen op je Chromecast? Ook dat kun je snel en simpel oplossen. Tot slot zijn er veel manieren om je oude Chromecast een tweede leven te geven.