De 4 beste Chromecast-alternatieven

Sinds de eerste Chromecast in 2014 uitkwam is de kleine mediastreamer een van de populairste producten uit het assortiment van Google geworden. Niet zo gek ook: het apparaatje, dat net zo groot is als een usb-stick, tovert iedere ‘domme’ tv vrijwel direct om in een smart-tv. De Chromecast is echter bij lange na niet de enige mediastreamer. Dit zijn de drie beste alternatieven.

1. Apple TV: voor de Apple-liefhebber

Het bekendste Chromecast-alternatief is zonder twijfel de Apple TV. De mediaspeler is vooral aan te raden wanneer je al veel andere Apple-apparaten in huis hebt. Je kunt bijvoorbeeld je iPad of iPhone gebruiken als controller om spelletjes mee te spelen.

De Apple TV kan overweg met de meeste populaire applicaties zoals Netflix, YouTube en Vimeo. Ook kun je live nieuws volgen via de speciale NOS-app en muziek luisteren via Apple Music. Naast de standaarduitvoering heeft Apple ook een speciale 4K-versie uitgebracht. Hiermee kun je films en series in hogere resolutie bekijken.

Standaard levert Apple een afstandsbediening mee, zodat je niet continu je telefoon erbij hoeft te pakken om een nieuwe serie aan te zetten. Een nadeel van de Apple TV als Chromecast-alternatief is dat hij flink duurder is dan de mediaspeler van Google. Bovendien zijn Apple en Google geen vrienden van elkaar, waardoor de ecosystemen niet met elkaar overweg kunnen.

2. Amazon Fire TV: voor Prime-leden

Ook Amazon heeft zijn eigen media-dongle: Fire TV. Dit apparaatje is iets groter dan de gemiddelde usb-stick en sluit je net als de Chromecast aan op je tv. Via de meegeleverde afstandsbediening navigeer je door de menu’s en kies je films en series uit. De Fire TV is vooral een degelijk Chromecast-alternatief voor Prime-leden, Amazon’s bezorgdienst.

De Fire TV ondersteunt een full-hd-resolutie en heeft 8GB aan opslagruimte. Hierdoor kun je enkele games lokaal opslaan. Let wel op dat je nog een losse gamecontroller moet aanschaffen, die ongeveer twintig euro kost. De Europese versie van de Fire TV beschikt niet over Alexa, de slimme spraakassistent van Amazon.

Apps downloadt je via Amazon’s eigen winkel. Het aanbod is degelijk. Je kunt onder meer Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en natuurlijk Prime Video gebruiken. Verder is ook bijvoorbeeld NLZiet beschikbaar, een dienst om Nederlandse tv te kijken. Wel is het jammer dat voor betalingen steevast een creditcard nodig hebt.

Al met al is de Fire TV een van de meest degelijke Chromecast-alternatieven, maar vooral voor Prime-leden. Houd er verder rekening mee dat veel menu-instellingen niet in het Nederlands beschikbaar zijn.

3. Nvidia Shield TV: Chromecast deluxe

Ben je een fanatieke gamer en is de standaard Chromecast het daarom nét niet voor jou? Neem dan eens een kijkje bij de Nvidia Shield TV. Deze mediaspeler is gemaakt door Nvidia, bekend van de game-apparatuur en beschikt over enkele interessante functies ten opzichte van Googles mediaspeler.

Ten eerste kun je dankzij GameStream spellen van je pc naar je tv streamen, indien je een videokaart van Nvidia in je computer hebt zitten. Heb je thuis geen game-pc staan? Dan kun je terecht bij GeForce Now. Hiermee stream je games via de cloud naar je tv, zonder dat je hoeft te investeren in een dure pc.

Deze dienst kost overigens wel geld en het aanbod is niet helemaal compleet. Games van uitgevers als Electronic Arts, Rockstar en Square-Enix kom je daarom niet tegen. Meer weten? Check dan onze GeForce Now review. De Nvidia Shield TV draait op Android TV, waardoor je naar wens apps kunt downloaden.

Ook is het mogelijk gamecontrollers van andere consoles op de Shield aan te sluiten, zoals die van de Xbox 360, Xbox One en PlayStation 4. En heb je een moderne, goede tv in huis? Dan is het handig om te weten dat de Shield in 4K- en hdr-kwaliteit kan streamen. Met deze resoluties haal je het maximale uit je tv.

Wil je het beste van het beste? Dan moet je bij de Nvidia Shield TV Pro zijn, die dankzij zijn hardware een van de krachtigste Chromecast-alternatieven is.

4. MXQ Pro: goedkopere Chromecast voor de hobbyist

De Chromecast is goedkoop, maar de MXQ Pro is nog beter betaalbaar. Dit mediaspelertje heeft een vierkant design en sluit je via hdmi aan op je tv. In tegenstelling tot de Chromecast heeft de MXQ Pro bovendien meerdere aansluitingen, zoals een ethernet-poort. Hierdoor kun je het kastje gebruiken als centraal aansluitpunt voor je smart home.

De mediaspeler draait op Android TV. Dit is fijn, want zo kun je apps als Netflix en Disney Plus downloaden via de Play Store. Ook is het mogelijk om Kodi te installeren, een open source-programma om media te streamen. Verder ondersteunt het kastje controllers zodat je ook prima kunt gamen.

De MXQ Pro heeft wel enkele minpunten. Ten eerste is de software-ondersteuning matig, waardoor je soms lang moet wachten op updates. Ook werken sommige apps niet bij iedereen naar behoren, zoals YouTube. De MXQ Pro is daarmee niet een van de meest volledige Chromecast-alternatieven, maar wel een van de voordeligste.

