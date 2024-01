Chromecast Audio-alternatief: deze 4 opties klinken als muziek in de oren

Hij wordt al jaren niet meer gemaakt, maar desondanks is Googles audiostreamer ongekend populair. Hierbij de beste alternatieven voor de Chromecast Audio.

Een alternatief voor de Chromecast Audio: 4 fijne opties

Het is voor velen nog steeds een groot gemis. In 2019 kondigde Google aan te stoppen met de Chromecast Audio. Daar waar de conventionele Chromecast ‘domme’ televisies slim maakt, deed de Audio dit voor versterkers en speakers. Na installatie kun je muziek via streamingdiensten afspelen via ‘domme’ boxen.

De Chromecast Audio is niet meer te verkrijgen bij winkels, maar tweedehands vindt de audio-adapter nog gretig aftrek. Wie niet per se de hoofdprijs wil betalen voor een geschrapte muziekstreamer moet daarom op zoek naar een alternatief.

De grote vraag is dan: welke? In dit artikel zetten we de beste alternatieven voor de Chromecast Audio op een rij.

1. Octavio Stream

Muziek streamen in hoge kwaliteit, multiroomondersteuning en van Europese makelij: dat is de Octavio Stream in een notendop.

Octavio is een Frans bedrijf dat in 2019 is opgericht en hoogwaardige audioapparaten maakt, waaronder de Stream.

Met dit kastje voorzie je een versterker van streamingfunctionaliteit. De Octavio Stream kan overweg met alle bekende streamingdiensten, waaronder Spotify, Tidal en Qobuz.

Het kastje streamt muziek in Hi-Fi-kwaliteit en kan worden aangesloten met RCA-, optische of 3,5mm-stekkerkabels. Alle bekende formaten – zoals flac, ogg, alac en mp3 – worden ondersteund. Je bedient de Stream vanuit de Octavio Virtuose-app, waarmee je onder meer gedownloade muziek vanaf je computer of NAS kunt afspelen.

De Octavio Stream is met zijn adviesprijs van 199 euro niet goedkoop, maar daar krijg je wel een degelijke en stijlvolle audiostreamer voor terug. Optioneel kun je hier nog een adapter bij aanschaffen, want standaard werkt het Chromecast Audio-alternatief via wifi.

2. Audio Pro Link 1

Qua uiterlijk lijkt de Audio Pro Link 1 op de Chromecast Audio, en ook qua functies komt ‘ie aardig in de buurt.

Het apparaatje van Zweedse komaf doet in grote lijnen hetzelfde als zijn geschrapte Google-concullega.

De Audio Pro Link 1 kan alle bekende audioformaten aan, overweg met Spotify Connect en biedt multiroomondersteuning. Je bedient de hockeypuck via de meegeleverde Audio Pro Control-app.

Muzieksignaal komt via de ethernetingang binnen, of draadloos via wifi (2,4 GHz). Vervolgens sluit je speakers aan via de aux-ingang (3,5mm), of via de optische poort. Momenteel kost de Audio Pro Link 1 60 euro, maar normaliter is hij boven de 100 euro.

3. WiiM Mini

Net als de Audio Pro Link 1 lijkt de WiiM Mini met zijn ijshockeypuckuiterlijk behoorlijk op de Chromecast Audio.

Het Chinese apparaatje is voor ongeveer 100 euro verkrijgbaar via meerdere (Nederlandse) importeurs, maar ligt ook bij Amazon in de schappen.

De WiiM Mini kan overweg met bekende streamingdiensten als Spotify en Tidal, heeft een intern DAC-circuit van Texas Instruments en multiroomondersteuning. Daarover gesproken: de puck speelt audio in Hi-Res (192kHz, 24-bit audio-output) af, oftewel studiokwaliteit.

Muzieksignaal komt naar binnen via de aux-ingang, bluetooth of wifi, en wordt naar buiten gestuurd via aux of de optische poort.

4. Chromecast met audiosplitter

Heb je al een ‘gewone’ Chromecast (met Google TV) thuis? Overweeg dan om dit model om te vormen naar een zelfgemaakte Audio-variant. Hoe? Via een audio-adapter.

Met een zogeheten audio-extractor (soms ook splitter genoemd) zet je het hdmi-signaal van een Chromecast om in een audiosignaal (via een 3,5mm-stekkerkabel). Zodoende kun je een apparaat, zoals een speaker, via de aux-ingang met de Chromecast verbinden.

Er zijn meerdere Chromecast-audio-adapters op de markt. Deze omvormers kosten meestal tussen de tien en twintig euro.

