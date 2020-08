Een Chromecast kun je niet met een wachtwoord beveiligen. Wel zijn er andere manieren waarop je mensen die naar jouw mediaspeler willen casten buiten de deur kunt houden.

Chromecast beveiligen: 3 manieren

Iedereen die met meerdere personen in één huis leeft, heeft er waarschijnlijk ervaring mee. Net wanneer jij middenin een spannende Netflix-serie zit besluit iemand iets volstrekt anders naar je Chromecast te streamen, en je kunt er niets tegen doen. Dit is natuurlijk geen wereldramp, maar wel erg vervelend. Met de drie tips hieronder kun je de Chromecast makkelijk beveiligen.

1. Gebruik een veilig netwerk

Deze tip spreekt voor zich, maar toch stippen we het even aan. Het is belangrijk om de verbinding van je Chromecast te beveiligen en dus alleen aan een beveiligd netwerk te koppelen. Sluit je het apparaatje aan op een wifi-netwerk dat bijvoorbeeld niet met een wachtwoord vergrendeld is, dan kan iedereen contact maken met de hdmi-dongle.



2. Gastmodus uitzetten

De Chromecast-gastmodus is fantastisch en verschrikkelijk tegelijk. Aan de ene kant kan iedereen hierdoor makkelijk foto’s, muziek en films naar je tv streamen. Gehannes met wachtwoorden is hierdoor verleden tijd. Aan de andere kant hebben lolbroeken dankzij de gastmodus vrij spel. Geef je een feestje, dan kun je er bijna vergif op innemen dat iemand halverwege een liedje een ander nummer gaat casten.

Dit kun je makkelijk voorkomen door de gastmodus uit te schakelen. Open hiervoor de Home-app op je Android-telefoon en tik in het overzichtsscherm op je Chromecast. Selecteer vervolgens het tandwiel-icoon bovenin het scherm en verschuif de schakelaar bij ‘Gastmodus’. Het vakje kleurt nu grijs en de gastmodus staat uit.

3. Zet een nieuw veilig netwerk op

Maar wat doe je wanneer anderen op hetzelfde veilige wifi-netwerk zitten als jouw Chromecast? In dat geval kunnen huisgenoten, familieleden of goede vrienden altijd contact maken met het apparaatje, ook wanneer de gastmodus uit staat. Dit ‘probleem’ kun je verhelpen door een nieuw wifi-netwerk speciaal voor je Chromecast aan te maken. Je hebt hiervoor enige technische kennis nodig, want je moet via de computer inloggen bij je router.

Chromecast wifi beveiligen

In het instellingenmenu van de meeste routers is het vervolgens relatief simpel om een nieuw wifi-netwerk aan te maken. Deze verbinding voor de Chromecast beveilig je vervolgens met een sterk wachtwoord (die je strikt voor jezelf houdt). Installeer vervolgens de Chromecast als enige apparaat op dit netwerk. Vervolgens kunnen bijdehante huisgenoten je niet langer storen tijdens het kijken van Netflix.

Je kunt deze tip natuurlijk ook omdraaien: zet een speciaal wifi-netwerk op voor gasten. Zodoende heb je twee thuisnetwerken: een voor jou (en de andere bewoners) waar alle apparatuur mee verbonden is, en een netwerk voor bezoekers. Op die manier kunnen gasten ‘gewoon’ gebruikmaken van jouw draadloze internet, maar niet je smart home-apparatuur besturen.

Meer tips voor je Chromecast

