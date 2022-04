Doet je Chromecast het niet? 6 tips om snel weer verder te streamen

De Chromecast is misschien wel het beste apparaatje dat Google ooit gemaakt heeft… als ‘ie het doet, tenminste. Wij hebben zes tips op een rijtje gezet om je mediaspeler weer aan de praat te krijgen. Dit moet je doen als je Chromecast het niet doet.

Chromecast doet het niet?

Niets vervelender dan een Chromecast die het niet doet. Het goede nieuws is dat je het gros van alle problemen redelijk makkelijk zelf kunt oplossen. We helpen je in dit artikel een handje op weg.

1. Herstart (alles)

Het is een cliché, maar we beginnen niet voor niets met deze tip. Wanneer je Chromecast het niet doet, is het altijd verstandig het apparaatje uit te zetten en eventjes te wachten om ‘m vervolgens weer van stroom te voorzien. Soms loopt de Google-mediaspeler om onverklaarbare redenen vast en zit er niets anders op dan even de stroom af- en weer aan te sluiten.

Hoe je dit doet, hangt af van hoe jij je Chromecast hebt aangesloten. Haal in ieder geval de hdmi-kabel uit de tv en zorg er eventueel voor dat de stekker uit het stopcontact is.

De tip van opnieuw opstarten geldt trouwens ook voor het apparaat waarmee je naar de Chromecast probeert te streamen, zoals je smartphone, tablet of laptop. Voordat je verdergaat met dit stappenplan is het verstandig deze even uit- en weer aan te zetten. Mogelijk zijn de Chromecast-problemen nu ineens verholpen.

2. Controleer de foutcode

Krijg je tijdens het opstarten van je Chromecast een specifieke foutcode op het televisiescherm te zien? Dat is natuurlijk vervelend, maar ook heel handig. Google heeft namelijk allerlei uitgebreide gidsen gemaakt over hoe je deze foutcodes kunt oplossen.

Deze vind je door te Googelen naar de foutcode (zoals “C3D4” “of “900”). Vervolgens kom je uit bij de helpdesk van Google, of een ander forum waar ‘lotgenoten’ zich hebben gemeld. De kans is groot dat je hier precies kunt teruglezen hoe je het probleem zou moeten aanpakken.

3. Check je internetverbinding

We hebben steeds meer draadloze apparaten in en rondom huis, en dat zorgt weleens voor problemen. Probeer jij via de Netflix-app een film of serie naar je Chromecast te streamen, maar zie je geen cast-icoon? Dan is er waarschijnlijk iets met het wifi-netwerk aan de hand, want je Chromecast en smartphone of laptop kunnen elkaar niet vinden.

De makkelijkste oplossing is het herstarten van je router (en/of je hele modem). Mogelijk is er een foutje in de verbinding geslopen waardoor je nu geen contact kunt maken.

Controleer sowieso even goed of je Chromecast en het andere apparaat (je smartphone, laptop of tablet) met hetzelfde netwerk verbonden zijn. Je kunt namelijk alleen streamen wanneer dit het geval is.

Dit controleer je door naar de Google Home-app te gaan, op jouw Chromecast te tikken en vervolgens het instellingenmenu te kiezen. Onder ‘Apparaatgegevens’ zie je op welk wifi-netwerk jouw Chromecast is aangesloten.

4. Updaten

Updates zijn belangrijk. Ze zorgen er namelijk voor dat apps nieuwe functies krijgen én dat problemen worden opgelost. Zorg er dus voor dat de app waarmee jij probeert te casten de laatste softwareversie draait. Ga hiervoor naar de Google Play Store-app, tik op je profielicoon rechtsboven en kies voor ‘Apps en apparaat beheren’. Vervolgens zie je of er app-updates voor je klaarstaan.

Ook je Chromecast draait op software, maar waarschijnlijk weet je niet precies welke versie. Hier kom je achter via de Google Home-app. Tik op jouw Chromecast, ga naar het instellingenscherm en kies ‘Apparaatgegevens’. Helemaal onderaan zie je welke firmwareversie jouw mediaspeler heeft. Noteer deze.

Ga nu naar de officiële ondersteuningswebsite van Google. Hier vind je wat de nieuwste firmwareversie voor jouw Chromecast is. In principe haalt ‘ie de nieuwste software automatisch binnen, dus wanneer dit niet zo is zit er nog maar één ding op.

5. Back to basics

En dat is de fabrieksinstellingen herstellen. Hierbij wis je alle persoonlijke gegevens en denkt het apparaatje weer dat hij voor het eerst in gebruik wordt genomen. Dat is een behoorlijk grote stap, want je moet het apparaatje dus ook helemaal opnieuw instellen.

Het resetten van een Chromecast met Google TV is makkelijk. Zorg ervoor dat de mediaspeler aanstaat (door je tv aan te zetten) en houd de knop op de achterkant ingedrukt. Als het goed is, begint het led-lampje nu geel te knipperen. Zodra deze wit wordt, laat je de knop los. Je Chromecast wordt nu helemaal gereset.

Heb je een oudere Chromecast (uit 2018 of 2015) of een Chromecast Ultra? Dan moet je de knop op de zijkant ingedrukt houden. Bij deze oudere modellen gaat het led-lampje oranje knipperen. Zodra het licht wit wordt, laat je de knop los. Bij de eerste Chromecast (uit 2014) gaat dit ongeveer net zo, al moet je het knopje op de zijkant langer ingedrukt houden.

Zodra de fabrieksinstellingen zijn hersteld, moet je het apparaatje weer helemaal opnieuw instellen. In onderstaand artikel leggen we uit hoe dit precies gaat.

6. Helpdesk

Wanneer je Chromecast het nog steeds niet doet, is het tijd om contact op te nemen met Google (of de verkoper van jouw mediaspeler). Mogelijk is de hdmi-dongle defect, of is er sprake van andere problemen die jij niet zelf kunt oplossen. Hopelijk kunnen zij je verder helpen.

