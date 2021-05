Chromecast kopen? Dit is het geschikte model voor jou

Wil je een Chromecast met Google TV of toch liever zijn minder prijzige voorganger? En wat is dan precies het verschil met de Chromecast Ultra? In deze koopgids zetten we alle beschikbare Chromecast-modellen op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Chromecast koopgids: welk apparaatje past bij jou?

Ben je op zoek naar een Chromecast? Dan heb je de keuze uit drie verschillende opties. Met een Chromecast van Google kun je iedere tv met hdmi-aansluiting de functies van een smart tv geven. Dankzij de hdmi-dongle is het mogelijk om vanaf je smartphone of computer films, series, foto’s en games te streamen naar het grotere tv-scherm.

In deze Chromecast-koopgids zetten we alle beschikbare Chromecast-modellen voor je op en rij. Iedere dongle is net even anders en heeft ook een andere prijs. Welke past het best bij jouw wensen? Lees het hieronder!

Chromecast met Google TV (2020)

De nieuwste Google Chromecast is de Chromecast met Google TV. Deze verscheen vorig en heeft als enige apparaatje in deze koopgids een afstandsbediening. Daarbij onderscheidt de hdmi-dongle uit 2020 zich ook met Google TV, de spirituele opvolger van Android TV.

Dankzij dit vernieuwde besturingssysteem kun je apps van allerlei diensten op het apparaatje installeren, zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney Plus. Je hoeft dus niet meer vanaf je smartphone films en series naar je televisie te streamen, maar doet dit gewoon op de Chromecast zelf. Streamen vanaf je telefoon kan overigens wel, als je dit fijner vindt.

Verder ondersteunt de dongle 4K, waardoor je series en films in een hoge resolutie kunt kijken. Alleen de Chromecast Ultra kan ook met deze hoge kwaliteit beelden overweg.

Omdat de Chromecast met Google TV nieuwer is en meer te bieden heeft dan zijn voorgangers, is het apparaatje ook duurder. De hdmi-dongle kost in Nederland rond de 95 euro en is daarmee een stuk prijziger dan de normale Chromecast. Omdat het apparaatje niet officieel in Nederland verkrijgbaar is, betaal je hier ook meer. In het buitenland (bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk) betaal je 69 euro.

Wil je meer weten? Check dan ook de Chromecast met Google TV review, waarin we de hdmi-dongle (ook op video) aan je laten zien.

Gebruik daarom onze Chromecast met Google TV prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

Chromecast (2018)

In oktober 2018 onthulde Google de derde generatie van de Chromecast. Met deze hdmi-dongle kun je wederom films, series, foto’s en games te streamen naar je tv. Echter zijn er wel een paar verschillen met de andere beschikbare modellen. Zo ondersteunt de Chromecast (2018) full-hd en geen 4K. De beeldkwaliteit is daardoor iets minder ten opzichte van de andere dongles.

Groot voordeel is de prijs van het apparaatje. De Chromecast kost 39 euro en is hiermee de meest prijsbewuste optie. Als je niet te veel uit wil geven, dan is de reguliere Chromecast de beste keuze. Houd er wel rekening mee dat de opties een stuk beperkter zijn. Meer lees je in onze Chromecast review.

Gebruik onze Google Chromecast prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

Google Chromecast Ultra (2016)

Vergeleken met de reguliere Chromecast is de de Chromecast Ultra een stuk krachtiger. Het belangrijkste verschil is de ondersteuning voor 4K-beelden (van 3840 bij 2160 pixels). De Chromecast Ultra is bovendien sneller dan de normale Chromecast, doordat de wifi-verbinding is verbeterd.

Het apparaatje heeft ook standaard een ethernet-poort op de stroomadapter. Handig voor als je wifi-netwerk niet snel genoeg is om 4K-video’s te streamen, maar dit via een kabeltje wel lukt.

De beschikbaarheid van de Chromecast Ultra is wat onzeker. Hoewel veel webshops en winkels in Nederland nog wel de dongle op voorraad hebben, valt het apparaatje niet meer onder het actuele assortiment van Google. Hierdoor is het wat lastiger om de Ultra aan te schaffen. We raden daarom ook aan om niet te lang te wachten als je dit van plan bent.

Gebruik onze Google Chromecast Ultra prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

Conclusie Chromecast-koopgids

De Chromecast 2018 is als gezegd de meest prijsbewuste optie, maar wanneer je meer snelheid en 4K-ondersteuning wil, dan zijn de Chromecast Ultra en Chromecast met Google TV veel interessanter. Laatstgenoemde is daarbij de meest toekomstbestendige hdmi-dongle en onze favoriet. Als je de Google TV-versie op de kop kan tikken, dan raden we je dit aan om te doen. Voor iets meer geld krijg je een nieuwe Chromecast met allerlei nieuwe features. Heb je dit niet per se nodig, dan is het instapmodel een prima keuze.

Meer lezen over Googles Chromecast